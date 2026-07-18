Ev Yıkılsa Bile Kapıya Dokunamazlar: Tek Başına Ulusal Anıt Oldu

Kapının geçmişte kilitli olmadığı ve iki evin arasındaki dar bir sokağa açıldığı düşünülüyor. Bu geçit, ana caddenin gerisindeki evlere ve Wijngaardtuin isimli küçük bahçeye ulaşılmasını sağlıyordu. Böylece sokak cephesine doğrudan çıkışı bulunmayan yapılar da şehirle bağlantı kurabiliyordu.

Haarlem’in alışveriş bölgesi büyüdükçe eski evlerin zemin katları mağazalara dönüştürüldü. Binaların ön cepheleri vitrinlerle kaplanınca arka taraftaki evlere ve üst katlara ulaşmayı sağlayan geçitlerin büyük bölümü ortadan kalktı. Bazı üst katlar ayrı girişleri kalmadığı için yaşam alanı olmaktan çıktı ve depo olarak kullanılmaya başlandı.

Smedestraat’taki kapının önemi de burada ortaya çıkıyor. Koruma kararı yalnızca süslü bir kapıyı değil, geçmişte şehir hayatının nasıl düzenlendiğini gösteren küçük bir izi muhafaza ediyor. Bugün kilit eklenen geçit, çevresindeki konutlara ulaşmak için kullanılmaya devam ediyor.