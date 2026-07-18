Ev Yıkılsa Bile Kapıya Dokunamazlar: Tek Başına Ulusal Anıt Oldu
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Bir yapının ulusal anıt ilan edilmesi şaşırtıcı değil. Ancak Hollanda’nın Haarlem kentinde koruma altına alınan şey bir ev, saray veya kilise değil; iki binanın arasında duran tek bir kapı. İlk bakışta sıradan görünen bu küçük geçit, 17. yüzyıldan kalan mimari ayrıntıları ve şehrin eski sokak düzenini günümüze taşıdığı için tek başına ulusal anıt kabul ediliyor.
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Koruma altına alınan bina değil 17. yüzyıldan kalan geçidin kendisi
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Küçük kapı Haarlem’in kaybolan sokak düzenini günümüze taşıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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