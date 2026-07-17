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Bir Yıl Boyunca Fil Dışkısından Tuğla Üretip Kule Yaptılar!

Bir Yıl Boyunca Fil Dışkısından Tuğla Üretip Kule Yaptılar!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 22:51
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Gübre, kağıt ve hatta kahve üretiminde kullanılan fil dışkısı bu kez sıra dışı bir yapının temel malzemelerinden biri oldu. Tayland’da hazırlanan yüzlerce renkli tuğla, bir yıllık çalışmanın sonunda ziyaretçilerin içine girip çevreyi izleyebildiği bir kuleye dönüştürüldü.

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Fil dışkısındaki bitki lifleri yapı malzemesine dönüştürüldü

Fil dışkısındaki bitki lifleri yapı malzemesine dönüştürüldü

Fillerin beslenmesinde otlar, yapraklar ve meyveler önemli bir yer tutuyor. Bu yiyeceklerin tamamı sindirim sırasında parçalanmadığı için hayvanların dışkısında yüksek miktarda doğal bitki lifi kalıyor. Mimar ve sanatçı Boonserm Premthada da Goya Kulesi’ni tasarlarken bu lifli yapıyı kullanılabilir bir malzemeye dönüştürmek istedi.

Fil dışkısının mimaride kullanılması ilk bakışta şaşırtıcı görünse de hayvan gübresinin yapı malzemelerine karıştırılması binlerce yıldır uygulanan bir yöntem. Goya Kulesi’nde bu gelenek daha çağdaş ve sanatsal bir tasarımla yeniden yorumlandı. Ortaya yalnızca atıkları değerlendiren bir proje değil, bölgedeki insanlarla filler arasındaki ilişkiyi anlatan sembolik bir yapı çıktı.

Her tuğla elle şekillendirilip güneşte kurutuldu

Her tuğla elle şekillendirilip güneşte kurutuldu

Kulede kullanılan dairesel tuğlaların her biri elle hazırlandı. Yaklaşık 33 santimetre çapında ve 5 santimetre kalınlığındaki parçalar kalıplarda şekillendirildikten sonra fırına girmek yerine güneş altında kurutuldu. Böylece üretim sürecinde malzemenin doğal dokusunun korunması sağlandı.

Tuğlaların hazırlanması, renklendirilmesi ve kulede kullanılacak duruma getirilmesi oldukça uzun sürdü. Projenin tamamlanması yaklaşık bir yılı buldu. Her parçanın el işçiliğiyle üretilmesi nedeniyle tuğlalar birbirinin kusursuz kopyası olmadı; küçük farklılıklar yapının organik ve katmanlı görünümünün bir parçasına dönüştü.

Çelik çubuklara geçirilen tuğlalar renkli sütunlar oluşturdu

Çelik çubuklara geçirilen tuğlalar renkli sütunlar oluşturdu

Fil dışkısından hazırlanan tuğlalar yapının bütün yükünü tek başına taşımıyor. Dairesel parçaların merkezinde bulunan boşluklardan çelik çubuklar geçiriliyor ve tuğlalar bu taşıyıcıların üzerinde üst üste diziliyor. Böylece farklı yüksekliklerde çok sayıda silindirik sütun elde ediliyor.

Beş ayrı renkte hazırlanan tuğlalar, katmanlı ve renkli bir buzlu şekerden ilham alan desenle sıralanıyor. Ziyaretçiler kulenin içindeki merdivenlerden çıkarak kıvrımlı geçitlerde dolaşabiliyor. Sütunların arasındaki boşluklar ise çevredeki manzaranın farklı açılardan izlenmesine olanak tanıyor.

Kuleye bölgede doğan dişi fil Goya’nın adı verildi

Kuleye bölgede doğan dişi fil Goya’nın adı verildi

Goya Kulesi, Tayland’ın güneyindeki Phang Nga bölgesinde bulunuyor. Fillerin bölgenin yaşamında ve kültürel kimliğinde önemli bir yeri var. Yakındaki Khao Chang isimli kireç taşı dağı da uzanmış bir file benzediği için “Fil Dağı” olarak biliniyor.

Kulenin adı ise bölgede dünyaya gelen Goya adlı dişi bir filden geliyor. Yapı, geniş bir konaklama projesinin girişinde ziyaretçileri karşılıyor. Bu nedenle hem seyir noktası hem de bölgenin fillerle kurduğu tarihsel bağı anlatan bir geçiş yapısı olarak kullanılıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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