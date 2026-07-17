Bir Yıl Boyunca Fil Dışkısından Tuğla Üretip Kule Yaptılar!

Fillerin beslenmesinde otlar, yapraklar ve meyveler önemli bir yer tutuyor. Bu yiyeceklerin tamamı sindirim sırasında parçalanmadığı için hayvanların dışkısında yüksek miktarda doğal bitki lifi kalıyor. Mimar ve sanatçı Boonserm Premthada da Goya Kulesi’ni tasarlarken bu lifli yapıyı kullanılabilir bir malzemeye dönüştürmek istedi.

Fil dışkısının mimaride kullanılması ilk bakışta şaşırtıcı görünse de hayvan gübresinin yapı malzemelerine karıştırılması binlerce yıldır uygulanan bir yöntem. Goya Kulesi’nde bu gelenek daha çağdaş ve sanatsal bir tasarımla yeniden yorumlandı. Ortaya yalnızca atıkları değerlendiren bir proje değil, bölgedeki insanlarla filler arasındaki ilişkiyi anlatan sembolik bir yapı çıktı.