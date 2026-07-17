Bir Yıl Boyunca Fil Dışkısından Tuğla Üretip Kule Yaptılar!
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Fil dışkısındaki bitki lifleri yapı malzemesine dönüştürüldü
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Her tuğla elle şekillendirilip güneşte kurutuldu
Çelik çubuklara geçirilen tuğlalar renkli sütunlar oluşturdu
Kuleye bölgede doğan dişi fil Goya’nın adı verildi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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