Sadece 4,46 Metrekarelik Ev Tasarladılar: İçine Yatak ve Tuvalet Bile Sığdı

Tiny house projeleri genellikle küçük yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor ama Kanada merkezli Tiny Tiny Homes’un geliştirdiği bu model, işi iyice minimal bir noktaya taşıyor. Sadece 48 sq ft yani yaklaşık 4,46 metrekare büyüklüğündeki yapı, barınma sorunu yaşayan kişiler için geçici acil konaklama alanı olarak tasarlandı.

Tek akslı bir römork üzerine kurulan mini evin uzunluğunun yaklaşık 1,8 metre olduğu belirtiliyor.

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