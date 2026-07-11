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Sadece 4,46 Metrekarelik Ev Tasarladılar: İçine Yatak ve Tuvalet Bile Sığdı

Sadece 4,46 Metrekarelik Ev Tasarladılar: İçine Yatak ve Tuvalet Bile Sığdı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.07.2026 - 14:16
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Tiny house projeleri genellikle küçük yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor ama Kanada merkezli Tiny Tiny Homes’un geliştirdiği bu model, işi iyice minimal bir noktaya taşıyor. Sadece 48 sq ft yani yaklaşık 4,46 metrekare büyüklüğündeki yapı, barınma sorunu yaşayan kişiler için geçici acil konaklama alanı olarak tasarlandı.

Tek akslı bir römork üzerine kurulan mini evin uzunluğunun yaklaşık 1,8 metre olduğu belirtiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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