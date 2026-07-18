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130 Yıllık Tapınağın Temelini Baştan İnşa Ettiler! Altı Tam 10 Metre Kazıldı

130 Yıllık Tapınağın Temelini Baştan İnşa Ettiler! Altı Tam 10 Metre Kazıldı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.07.2026 - 14:51
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ABD’de 1893 yılında tamamlanan Salt Lake Tapınağı’nı depreme karşı korumak için yapının altı metrelerce kazıldı. Yaklaşık 84 bin tonluk bina artık deprem sırasında zeminle birlikte sarsılmak yerine kontrollü biçimde hareket edebilecek.

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Tapınağın altındaki çalışmalar yapı yerinden kaldırılmadan yürütüldü

Tapınağın altındaki çalışmalar yapı yerinden kaldırılmadan yürütüldü

Utah eyaletindeki Salt Lake City’nin simgelerinden biri olan tapınak, taş duvarlarının bazı noktalarda yaklaşık 2,7 metre kalınlığa ulaşmasına rağmen modern deprem standartlarına uygun değildi. Yapının Wasatch Fay Hattı’na yakın olması, olası büyük bir depremde ağır taş duvarların ciddi hasar görme riskini artırıyordu.

2019’da başlayan yenileme çalışmalarında tapınağın çevresi ve temellerinin altı kademeli biçimde kazıldı. Bazı bölümlerde yaklaşık 10,6 metre derinliğe inilirken tarihi duvarların ağırlığı geçici desteklere aktarıldı. Bu işlemler sırasında binanın çatlamaması ve farklı noktalarının eşit biçimde desteklenmesi gerekiyordu.

Yeni beton temeller, mevcut tarihi temellerin altına inşa edildi. Böylece yaklaşık 84 bin ton, yani 185 milyon pound ağırlığındaki yapı yerinden kaldırılmadan yeni taşıyıcı sisteme bağlandı.

Yapının altına 98 sismik izolatör yerleştirildi

Yapının altına 98 sismik izolatör yerleştirildi

Eski temel ile yeni temel arasına toplam 98 sismik taban izolatörü yerleştirildi. Normal şartlarda tapınağın ağırlığını taşıyan bu parçalar, deprem sırasında zeminden gelen yatay hareketlerin doğrudan taş duvarlara ulaşmasını azaltacak.

İzolatörlerin kurulum süresince sabit kalması için 392 bağlantı plakası ve bin 500’den fazla cıvata kullanıldı. Haziran 2026’da bu cıvataların çıkarılmasıyla yapı yeni sistem üzerinde serbest bırakıldı. İzolatörler tapınağın yaklaşık altı metre altında bulunuyor.

Deprem anında bütün bina 1,5 metreye kadar hareket edebilecek

Deprem anında bütün bina 1,5 metreye kadar hareket edebilecek

Yeni sistem, deprem sırasında tapınağın herhangi bir yöne yaklaşık 1,5 metre hareket etmesine izin veriyor. Bu hareket binanın kontrolsüz biçimde kayması anlamına gelmiyor. İzolatörler, zemin ile yapı arasındaki titreşim aktarımını azaltarak tapınağın daha yavaş ve yumuşak hareket etmesini sağlıyor.

Taş kulelerin birbirinden ayrılmasını önlemek için duvarların içinden uzun dikey kanallar da açıldı. Bu kanallara yerleştirilen çelik kablolar, yapının üst bölümlerini yeni temele bağladı. Böylece duvarlar, kuleler ve sivri çatılar deprem sırasında tek bir bütün gibi davranabilecek.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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