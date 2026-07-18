130 Yıllık Tapınağın Temelini Baştan İnşa Ettiler! Altı Tam 10 Metre Kazıldı

Utah eyaletindeki Salt Lake City’nin simgelerinden biri olan tapınak, taş duvarlarının bazı noktalarda yaklaşık 2,7 metre kalınlığa ulaşmasına rağmen modern deprem standartlarına uygun değildi. Yapının Wasatch Fay Hattı’na yakın olması, olası büyük bir depremde ağır taş duvarların ciddi hasar görme riskini artırıyordu.

2019’da başlayan yenileme çalışmalarında tapınağın çevresi ve temellerinin altı kademeli biçimde kazıldı. Bazı bölümlerde yaklaşık 10,6 metre derinliğe inilirken tarihi duvarların ağırlığı geçici desteklere aktarıldı. Bu işlemler sırasında binanın çatlamaması ve farklı noktalarının eşit biçimde desteklenmesi gerekiyordu.

Yeni beton temeller, mevcut tarihi temellerin altına inşa edildi. Böylece yaklaşık 84 bin ton, yani 185 milyon pound ağırlığındaki yapı yerinden kaldırılmadan yeni taşıyıcı sisteme bağlandı.