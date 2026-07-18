130 Yıllık Tapınağın Temelini Baştan İnşa Ettiler! Altı Tam 10 Metre Kazıldı
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ABD’de 1893 yılında tamamlanan Salt Lake Tapınağı’nı depreme karşı korumak için yapının altı metrelerce kazıldı. Yaklaşık 84 bin tonluk bina artık deprem sırasında zeminle birlikte sarsılmak yerine kontrollü biçimde hareket edebilecek.
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Tapınağın altındaki çalışmalar yapı yerinden kaldırılmadan yürütüldü
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Yapının altına 98 sismik izolatör yerleştirildi
Deprem anında bütün bina 1,5 metreye kadar hareket edebilecek
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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