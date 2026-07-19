Tren Tarifelerini Öğrenen Köpek Tek Başına Şehir Şehir Gezdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Lampo’nun tasması, bileti veya kendisine eşlik eden bir sahibi yoktu. Buna rağmen hangi trene bineceğini, nerede aktarma yapacağını ve akşam eve nasıl döneceğini biliyordu. İtalya’nın demir yolu hatlarında tek başına yüzlerce kilometre yolculuk yapan Lampo, kısa sürede istasyon çalışanlarının ve yolcuların tanıdığı sıra dışı bir yolcuya dönüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir yük treninden indi ve istasyon şefinin ailesine katıldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tren saatlerini ve aktarma noktalarını kendi başına öğrenmişti
Ölümünün ardından istasyona Lampo’nun heykeli dikildi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın