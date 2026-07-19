Tren Tarifelerini Öğrenen Köpek Tek Başına Şehir Şehir Gezdi

Lampo’nun tasması, bileti veya kendisine eşlik eden bir sahibi yoktu. Buna rağmen hangi trene bineceğini, nerede aktarma yapacağını ve akşam eve nasıl döneceğini biliyordu. İtalya’nın demir yolu hatlarında tek başına yüzlerce kilometre yolculuk yapan Lampo, kısa sürede istasyon çalışanlarının ve yolcuların tanıdığı sıra dışı bir yolcuya dönüştü.

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