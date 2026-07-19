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Tren Tarifelerini Öğrenen Köpek Tek Başına Şehir Şehir Gezdi

Tren Tarifelerini Öğrenen Köpek Tek Başına Şehir Şehir Gezdi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.07.2026 - 10:31
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Lampo’nun tasması, bileti veya kendisine eşlik eden bir sahibi yoktu. Buna rağmen hangi trene bineceğini, nerede aktarma yapacağını ve akşam eve nasıl döneceğini biliyordu. İtalya’nın demir yolu hatlarında tek başına yüzlerce kilometre yolculuk yapan Lampo, kısa sürede istasyon çalışanlarının ve yolcuların tanıdığı sıra dışı bir yolcuya dönüştü.

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Bir yük treninden indi ve istasyon şefinin ailesine katıldı

Bir yük treninden indi ve istasyon şefinin ailesine katıldı

Lampo’nun hikayesi 1953 yazında, İtalya’nın Toskana bölgesindeki Campiglia Marittima istasyonunda başladı. Bir yük treninden inen sahipsiz köpek, istasyon şefi Elvio Barlettani ve ailesinin dikkatini çekti.

Barlettani’nin kızı Mirna’nın ısrarıyla istasyonda kalmasına izin verilen köpeğe, İtalyancada “şimşek” anlamına gelen Lampo adı verildi. Ancak onun asıl sıra dışı özelliği kısa süre sonra ortaya çıktı: Lampo trenleri yalnızca izlemek istemiyor, onlara binerek seyahat ediyordu.

Tren saatlerini ve aktarma noktalarını kendi başına öğrenmişti

Tren saatlerini ve aktarma noktalarını kendi başına öğrenmişti

Lampo düzenli olarak trenlere binmeye, yakın kasabaları dolaşmaya ve akşam saatlerinde istasyona dönmeye başladı. Bazen Mirna’ya okula kadar eşlik ediyor, ardından dönüş trenine tek başına binerek eve geliyordu.

Zamanla farklı trenlerin güzergahlarını ve aktarma noktalarını öğrendi. Yüzlerce kilometre uzaklıktaki şehirlere gittiği halde doğru bağlantıları kullanarak Campiglia Marittima’ya dönmeyi başarması, demir yolu çalışanlarını bile şaşırtıyordu.

Bir dönem istasyondan uzaklaştırılarak ülkenin güneyine gönderildi. Lampo yaklaşık beş ay sonra yorgun ve yaralı halde yeniden evine dönmeyi başardı.

Ölümünün ardından istasyona Lampo’nun heykeli dikildi

Ölümünün ardından istasyona Lampo’nun heykeli dikildi

Tren yolculuklarıyla ünlenen Lampo, gazetelerde ve televizyon programlarında yer aldı. Yolcular onu istasyonda görmeyi bekliyor, demir yolu çalışanları ise seyahatlerine göz yumuyordu.

Lampo, 22 Temmuz 1961’de istasyon yakınlarında hareket halindeki bir yük treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Daha sonra Campiglia Marittima istasyonuna onun anısına bir heykel dikildi. İstasyon şefi Barlettani de yaşadıklarını 'Lampo, Gezgin Köpek' adlı kitapta anlattı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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