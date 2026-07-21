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Sel Olmasın Diye Suyun Dibine 240 Metrelik Şişme Duvar Yerleştirdiler

Sel Olmasın Diye Suyun Dibine 240 Metrelik Şişme Duvar Yerleştirdiler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.07.2026 - 16:37
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Hollanda’da gemilerin geçtiği su yolunun altında, yılın büyük bölümünde görünmeyen üç dev kauçuk bölüm yatıyor. Fırtına suyu yerleşimlere doğru sürüklediğinde otomatik olarak şişen Ramspol bariyeri, yaklaşık bir saat içinde 240 metrelik duvara dönüşerek ilerleyen suyu durduruyor.

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Normal günlerde suyun dibinde katlanmış halde bekliyor

Normal günlerde suyun dibinde katlanmış halde bekliyor

Hollanda’nın Kampen kenti yakınlarındaki Ramspol bariyeri, Ketelmeer ile Zwarte Meer arasındaki su geçidinde bulunuyor. Bariyerin görevi, şiddetli kuzeybatı rüzgarlarının IJsselmeer’deki suyu iç kesimlere doğru sürüklediği dönemlerde Noordoostpolder ve Overijssel çevresini taşkın riskine karşı korumak.

Yapının en dikkat çekici özelliği ise kullanılmadığı zamanlarda neredeyse tamamen görünmez olması. Bariyeri oluşturan ağır ve dayanıklı kauçuk bölümler, su yolunun dibine yerleştirilen özel beton haznelerin içinde katlanmış halde bekliyor. Böylece normal hava koşullarında gemiler herhangi bir kapı, duvar veya kalıcı engelle karşılaşmadan yollarına devam edebiliyor.

Geleneksel fırtına bariyerlerinde kullanılan büyük metal kapıların aksine Ramspol’da üç dev şişme körük bulunuyor. Her biri 80 metre uzunluğundaki bu bölümler yan yana yükseldiğinde su yolunu baştan sona kapatan 240 metrelik bir savunma hattı oluşturuyor. Tasarım, yoğun kullanılan su yolunun yalnızca tehlike anında kapatılmasına imkan veriyor.

Su seviyesi 50 santimetreyi aşınca sistem kendiliğinden çalışıyor

Su seviyesi 50 santimetreyi aşınca sistem kendiliğinden çalışıyor

Bariyer her yağmurda veya su seviyesi yükseldiğinde devreye girmiyor. Sistemin çalışması için suyun Hollanda’nın referans deniz seviyesinin 50 santimetre üzerine çıkması, güçlü kuzeybatı rüzgarlarının esmesi ve akıntının karaya doğru ilerlemesi gerekiyor. Sensörler, su seviyesinin belirlenen sınırın üzerinde bir dakika boyunca kaldığını tespit ettiğinde kapatma işlemi otomatik olarak başlıyor.

Güçlü pompalar devreye girerek üç kauçuk körüğü hava ve suyla dolduruyor. Yaklaşık bir saat süren işlemin sonunda suyun dibinde katlanmış halde duran yapı, 10 metre yüksekliğinde ve 240 metre uzunluğunda dev bir duvara dönüşüyor. Üç bölümün toplam hacmi 21 milyon litreyi bulurken ortaya çıkan görüntü, sudan yükselen dev bir bisiklet lastiğini andırıyor.

Bariyer şişerken su yolundaki gemi trafiği geçici olarak durduruluyor. Yükselen körükler Ketelmeer’den Zwarte Meer’e doğru ilerleyen suyu keserek dalgaların iç bölgelere ulaşmasını engelliyor. Tehlike geçtikten sonra içerideki su pompalarla boşaltılıyor, hava serbest bırakılıyor ve dev duvar yeniden beton haznelerin içine katlanıyor.

Şişme bariyer, 115 kilometrelik set çalışmasının önüne geçti

Şişme bariyer, 115 kilometrelik set çalışmasının önüne geçti

Ramspol bariyeri inşa edilmeseydi çevredeki yerleşimleri koruyabilmek için yaklaşık 115 kilometrelik setin yükseltilmesi gerekecekti. Bunun yerine suyun yalnızca kritik noktada durdurulmasını sağlayan şişme sistem tercih edildi. Daha az alana müdahale edilmesi, su yolu üzerindeki ulaşımın korunması ve maliyetin düşürülmesi projenin öne çıkan avantajları oldu.

Aralık 2002’den beri kullanımda olan bariyer, dünyada şişirilebilir körük sisteminin fırtına dalgalarına karşı kullanıldığı tek savunma yapısı olma özelliğini taşıyor. Koşullara bağlı olarak yılda bir veya iki kez kapanan sistem, her yıl fırtına sezonu başlamadan önce kontrollü biçimde şişirilerek test ediliyor. İlk salı günü gerçekleştirilen yıllık denemede pompalar, sensörler ve kauçuk yüzey birlikte kontrol ediliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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