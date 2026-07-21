Sel Olmasın Diye Suyun Dibine 240 Metrelik Şişme Duvar Yerleştirdiler
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Normal günlerde suyun dibinde katlanmış halde bekliyor
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Su seviyesi 50 santimetreyi aşınca sistem kendiliğinden çalışıyor
Şişme bariyer, 115 kilometrelik set çalışmasının önüne geçti
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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