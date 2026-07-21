Sel Olmasın Diye Suyun Dibine 240 Metrelik Şişme Duvar Yerleştirdiler

Hollanda’nın Kampen kenti yakınlarındaki Ramspol bariyeri, Ketelmeer ile Zwarte Meer arasındaki su geçidinde bulunuyor. Bariyerin görevi, şiddetli kuzeybatı rüzgarlarının IJsselmeer’deki suyu iç kesimlere doğru sürüklediği dönemlerde Noordoostpolder ve Overijssel çevresini taşkın riskine karşı korumak.

Yapının en dikkat çekici özelliği ise kullanılmadığı zamanlarda neredeyse tamamen görünmez olması. Bariyeri oluşturan ağır ve dayanıklı kauçuk bölümler, su yolunun dibine yerleştirilen özel beton haznelerin içinde katlanmış halde bekliyor. Böylece normal hava koşullarında gemiler herhangi bir kapı, duvar veya kalıcı engelle karşılaşmadan yollarına devam edebiliyor.

Geleneksel fırtına bariyerlerinde kullanılan büyük metal kapıların aksine Ramspol’da üç dev şişme körük bulunuyor. Her biri 80 metre uzunluğundaki bu bölümler yan yana yükseldiğinde su yolunu baştan sona kapatan 240 metrelik bir savunma hattı oluşturuyor. Tasarım, yoğun kullanılan su yolunun yalnızca tehlike anında kapatılmasına imkan veriyor.