140 Yıldır Bu Üç Şifreyi Çözmeye Çalışıyorlar: Ucunda 43 Milyon Dolarlık Hazine Var
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ABD’nin Virginia eyaletinde bir yerde, tonlarca altın, gümüş ve değerli taştan oluşan büyük bir hazinenin gömülü olduğuna inanılıyor. Hazinenin yerini gösterdiği söylenen belge de yaklaşık 140 yıldır herkesin gözü önünde duruyor. Ancak yüzlerce sayıdan oluşan şifreyi bugüne kadar ne profesyonel kriptograflar ne bilgisayarlar ne de hazine avcıları çözebildi.
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Otuz kişilik ekip çıktığı yolculukta tonlarca altın ve gümüş buldu
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Hazineyi yerin altına gömüp geride üç farklı şifre bıraktı
ABD Bağımsızlık Bildirgesi sayesinde şifrelerden yalnızca biri çözüldü
Araştırmacılar bütün hikayenin büyük bir oyun olabileceğini düşünüyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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