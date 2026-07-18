140 Yıldır Bu Üç Şifreyi Çözmeye Çalışıyorlar: Ucunda 43 Milyon Dolarlık Hazine Var

Beale Şifreleri’nin hikayesi, 1885 yılında yayımlanan 'The Beale Papers' adlı kitapçığa dayanıyor. Anlatıya göre Thomas J. Beale, 1817’de yaklaşık 30 kişilik bir grupla Amerika’nın batısına gitti ve günümüzde Colorado veya New Mexico sınırlarında kaldığı düşünülen bir bölgede zengin altın ve gümüş yatakları buldu.

Ekip yaklaşık 18 ay boyunca değerli maden çıkardı. Beale daha sonra 1,3 ton altın, 2,3 tondan fazla gümüş ve çeşitli mücevherlerden oluştuğu söylenen hazineyi iki ayrı sevkiyatla Virginia’nın Bedford County bölgesine taşıdı.