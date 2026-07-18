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140 Yıldır Bu Üç Şifreyi Çözmeye Çalışıyorlar: Ucunda 43 Milyon Dolarlık Hazine Var

140 Yıldır Bu Üç Şifreyi Çözmeye Çalışıyorlar: Ucunda 43 Milyon Dolarlık Hazine Var

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.07.2026 - 10:10
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ABD’nin Virginia eyaletinde bir yerde, tonlarca altın, gümüş ve değerli taştan oluşan büyük bir hazinenin gömülü olduğuna inanılıyor. Hazinenin yerini gösterdiği söylenen belge de yaklaşık 140 yıldır herkesin gözü önünde duruyor. Ancak yüzlerce sayıdan oluşan şifreyi bugüne kadar ne profesyonel kriptograflar ne bilgisayarlar ne de hazine avcıları çözebildi.

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Otuz kişilik ekip çıktığı yolculukta tonlarca altın ve gümüş buldu

Otuz kişilik ekip çıktığı yolculukta tonlarca altın ve gümüş buldu

Beale Şifreleri’nin hikayesi, 1885 yılında yayımlanan 'The Beale Papers' adlı kitapçığa dayanıyor. Anlatıya göre Thomas J. Beale, 1817’de yaklaşık 30 kişilik bir grupla Amerika’nın batısına gitti ve günümüzde Colorado veya New Mexico sınırlarında kaldığı düşünülen bir bölgede zengin altın ve gümüş yatakları buldu.

Ekip yaklaşık 18 ay boyunca değerli maden çıkardı. Beale daha sonra 1,3 ton altın, 2,3 tondan fazla gümüş ve çeşitli mücevherlerden oluştuğu söylenen hazineyi iki ayrı sevkiyatla Virginia’nın Bedford County bölgesine taşıdı.

Hazineyi yerin altına gömüp geride üç farklı şifre bıraktı

Hazineyi yerin altına gömüp geride üç farklı şifre bıraktı

Beale’in hazineyi Buford’s Tavern adlı yerin yaklaşık altı kilometre uzağında, yerin 1,8 metre altına hazırlanmış taş bir odaya sakladığı iddia edildi. Ardından servetin bulunabilmesi ve arkadaşlarının ailelerine ulaştırılabilmesi için üç farklı şifreli belge hazırladı.

Birinci belgede hazinenin kesin konumu, ikinci belgede saklanan altın, gümüş ve mücevherlerin miktarı, üçüncü belgede ise hazinede payı bulunan kişilerin ve mirasçılarının isimleri yer alıyordu.

Beale belgeleri kilitli bir demir kutuya koyarak otel işletmecisi Robert Morriss’e emanet etti. Şifrelerin anahtarının daha sonra gönderileceğini söyledi ancak beklenen anahtar ulaşmadı. Beale ve beraberindeki grup da bir daha geri dönmedi.

ABD Bağımsızlık Bildirgesi sayesinde şifrelerden yalnızca biri çözüldü

ABD Bağımsızlık Bildirgesi sayesinde şifrelerden yalnızca biri çözüldü

Morriss demir kutuyu yaklaşık 23 yıl sonra açtı ancak sayı dizilerinden oluşan belgeleri çözemedi. Yıllar sonra belgeleri ismi açıklanmayan bir arkadaşına devretti.

Bu kişi, ikinci şifreyi ABD Bağımsızlık Bildirgesi’ni anahtar olarak kullanarak okumayı başardı. Şifredeki sayılar bildirgedeki kelimeleri, bu kelimelerin ilk harfleri ise gizli mesajı oluşturuyordu.

Çözülen metin hazinenin içeriğini ve Bedford County’de saklandığını açıklıyordu. Ancak kesin konumu gösteren birinci belge ile mirasçıların isimlerini taşıdığı söylenen üçüncü belge, farklı tarihi metinler ve bilgisayar destekli yöntemler denenmesine rağmen çözülemedi.

Araştırmacılar bütün hikayenin büyük bir oyun olabileceğini düşünüyor

Araştırmacılar bütün hikayenin büyük bir oyun olabileceğini düşünüyor

Thomas J. Beale’in anlatılan kişi olduğunu kanıtlayan kesin bir tarihi kayıt bulunmuyor. Hikaye hakkındaki bütün bilgiler, James B. Ward tarafından 1885 yılında yayımlanan tek bir kitapçığa dayanıyor.

Yalnızca hazinenin büyüklüğünü açıklayan metnin çözülebilmesi de kitapçığı satmak için hazırlanmış bir oyun olabileceği şüphesini güçlendiriyor. Bazı istatistiksel incelemeler, çözülemeyen belgelerdeki sayıların anlamlı bir metni gizlemiyor olabileceğini gösteriyor.

Buna rağmen hazine avcıları, Virginia’da bir yerde milyonlarca dolarlık altın ve gümüşün gömülü olabileceğine inanıyor. Şifreler yaklaşık 140 yıldır profesyonel kriptograflar ve meraklılar tarafından çözülmeye çalışılıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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