Yer Kalmayınca 13 Daireyi Binanın Dışına Çamaşır Gibi Astılar
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Çevredeki binaların güneşini kesmeden yalnızca 87 daire yerleştirilebildi
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Kalan 13 daire, binanın kuzey cephesinden dışarı uzatıldı
Pahalı çıkma dairelerin maliyeti ana binadaki tasarrufla karşılandı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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