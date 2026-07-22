Yer Kalmayınca 13 Daireyi Binanın Dışına Çamaşır Gibi Astılar

Mimarlar sorunu çözmek için eksik kalan daireleri binanın kuzey cephesine bağlanan büyük çıkmalar şeklinde tasarladı. Havada asılıymış gibi görünen konutlar, ana yapının içine uzanan çelik taşıyıcı sistemlerle desteklendi ve yükleri binanın taşıyıcı duvarlarına aktarıldı.

Doğu-batı yönünde konumlandırılan çıkma daireler, sakinlere yakındaki çayırlara bakan geniş bir manzara sağladı. Böylece hem kuzey-güney yönündeki diğer konutların gün ışığı engellenmedi hem de binanın çevresindeki kamusal alana yeni bir yapı yapılmadı.