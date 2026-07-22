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Yer Kalmayınca 13 Daireyi Binanın Dışına Çamaşır Gibi Astılar

Yer Kalmayınca 13 Daireyi Binanın Dışına Çamaşır Gibi Astılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.07.2026 - 13:09
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Amsterdam’da 55 yaş üzerindeki sakinler için 100 daireli bir sosyal konut yapılması planlandı. Ancak çevredeki binaların güneşini kesmeden ana yapıya yalnızca 87 daire yerleştirilebildi. Mimarlar eksik kalan 13 konutu başka bir blokta toplamak yerine binanın cephesinden dışarı uzattı.

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Çevredeki binaların güneşini kesmeden yalnızca 87 daire yerleştirilebildi

Çevredeki binaların güneşini kesmeden yalnızca 87 daire yerleştirilebildi

Amsterdam’ın savaş sonrası kurulan Batı Bahçe Kentleri, geniş yeşil alanları ve binaların arasındaki açık bölgeleriyle planlanmıştı. Artan konut ihtiyacı nedeniyle bölgede 55 yaş üzerindeki kişiler için 100 daireli WoZoCo projesinin yapılmasına karar verildi.

MVRDV tarafından hazırlanan ilk çalışmalarda, komşu yapıların aldığı gün ışığı korunmak istendiğinde ana bloğa yalnızca 87 dairenin sığdığı görüldü. Binayı derinleştirmek odaların daralmasına, kalan 13 daireyi arsaya yerleştirmek ise kamusal alanın küçülmesine neden olacaktı.

Kalan 13 daire, binanın kuzey cephesinden dışarı uzatıldı

Kalan 13 daire, binanın kuzey cephesinden dışarı uzatıldı

Mimarlar sorunu çözmek için eksik kalan daireleri binanın kuzey cephesine bağlanan büyük çıkmalar şeklinde tasarladı. Havada asılıymış gibi görünen konutlar, ana yapının içine uzanan çelik taşıyıcı sistemlerle desteklendi ve yükleri binanın taşıyıcı duvarlarına aktarıldı.

Doğu-batı yönünde konumlandırılan çıkma daireler, sakinlere yakındaki çayırlara bakan geniş bir manzara sağladı. Böylece hem kuzey-güney yönündeki diğer konutların gün ışığı engellenmedi hem de binanın çevresindeki kamusal alana yeni bir yapı yapılmadı.

Pahalı çıkma dairelerin maliyeti ana binadaki tasarrufla karşılandı

Pahalı çıkma dairelerin maliyeti ana binadaki tasarrufla karşılandı

Cepheden dışarı uzanan 13 dairenin yapım maliyeti standart konutlardan yaklaşık yüzde 50 daha yüksekti. Buna karşılık ana bloğun sade ve ekonomik yerleşimi toplam maliyette yüzde 7 ila 8 oranında tasarruf sağladı; aradaki fark büyük ölçüde buradan karşılandı.

Daireler arasındaki duvarlar ses yalıtımı için taşıyıcı gereksinimden sekiz santimetre daha kalın yapıldı. Aynı duvarlar çıkma konutların çelik bağlantılarını da taşıdı. 1997’de tamamlanan WoZoCo, farklı pencere konumları, renkli balkonları ve dışarı uzanan büyük kutularıyla Amsterdam’ın en tanınan sosyal konut projelerinden birine dönüştü.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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