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Türkiye 44’üncüsü Oldu Ama Sevinemedi: Psikolog Nedenini Anlattı

Türkiye 44’üncüsü Oldu Ama Sevinemedi: Psikolog Nedenini Anlattı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.07.2026 - 14:13

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YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Türkiye 44’üncüsü olan bir öğrencinin beklenen sevinci göstermediği anlar sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kişi elde edilen derece karşısında şaşkınlığını gizleyemezken videoyu değerlendiren psikolog, öğrencinin tepkisinin başarısızlıktan değil, aylar boyunca büyüyen kişisel beklentilerden kaynaklanabileceğine dikkat çekti.

Kaynak: psikologzeynepyaren/Instagram

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Peki derece yapan öğrenciler neden sevinemiyor?

Peki derece yapan öğrenciler neden sevinemiyor?

Videoyu değerlendiren psikolog, sınava hazırlık sürecini uzun ve yorucu bir dağ tırmanışına benzetti. Öğrenci aylar boyunca tek bir hedefe odaklanıyor, yorulmasına ve zaman zaman vazgeçmek istemesine rağmen çalışmayı sürdürüyor. Ancak zirveye ulaştığında manzaraya bakmak yerine daha yükseğe çıkıp çıkamayacağını düşünmeye başlayabiliyor.

Türkiye 44’üncülüğü pek çok kişi için hayal edilmesi bile güç bir başarı olabilir. Fakat öğrencinin zihninde aylar boyunca kurduğu hedef ilk 10’a girmek, belirli bir bölüme yerleşmek veya kendisinden beklenen başka bir dereceyi elde etmekse açıklanan sonuç farklı bir anlam kazanabiliyor. 

Psikolog, bu durumu şu sözlerle anlattı:

Videodaki öğrenci Türkiye 44’üncüsü olmasına rağmen herkesin beklediği tepkiyi vermiyor. 

İnsanlar da doğal olarak şaşırıyor.

Ama videoyu izlerken aklıma başka bir şey geliyor.

Düşünsenize… 

Bir dağa tırmanıyorsunuz.

Aylarca nefes nefese kalıyorsunuz, yoruluyorsunuz, vazgeçmek istiyorsunuz ama devam ediyorsunuz. 

Zirveye vardığınızda ise ilk yaptığınız şey manzaraya bakmak olmuyor. 

Başınızı çevirip daha yüksek bir tepe var mı diye etrafa bakıyorsunuz. O kadar odaklanmışsınız ki görmüyorsunuz.

Bazı hedefler böyledir.

🎯İnsan hedefine yaklaştıkça, hedefin kendisi büyür.

44’üncülük birçok kişi için hayal bile edilemeyecek bir sonuç. 

Ama o sonuç, o öğrencinin zihninde aylar boyunca kurduğu hikâyenin içinde belki bambaşka bir yere oturuyordu. 

Biz sonucu görüyoruz, o ise kurduğu hayalin neresinde kaldığını görüyor.

Bir yıl boyunca tek bir noktaya odaklanmanın böyle bir etkisi de var. 

Hayat küçülüyor. 

Arkadaşlıklar, hobiler, günler, aylar… 

Her şey tek bir tarihe doğru akıyor. 

Sonra o tarih geliyor ve ekranda bir sayı beliriyor.

İnsan bazen o sayıdan çok daha fazlasını yüklemiş oluyor o an’a.

Bu yüzden bazen dışarıdan bakınca “Bu kadar başarıya neden sevinmedi?” diye düşündüğümüz anlar, öğrencinin beklentileriyle ilgili oluyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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