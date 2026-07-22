Türkiye 44’üncüsü Oldu Ama Sevinemedi: Psikolog Nedenini Anlattı

Videoyu değerlendiren psikolog, sınava hazırlık sürecini uzun ve yorucu bir dağ tırmanışına benzetti. Öğrenci aylar boyunca tek bir hedefe odaklanıyor, yorulmasına ve zaman zaman vazgeçmek istemesine rağmen çalışmayı sürdürüyor. Ancak zirveye ulaştığında manzaraya bakmak yerine daha yükseğe çıkıp çıkamayacağını düşünmeye başlayabiliyor.

Türkiye 44’üncülüğü pek çok kişi için hayal edilmesi bile güç bir başarı olabilir. Fakat öğrencinin zihninde aylar boyunca kurduğu hedef ilk 10’a girmek, belirli bir bölüme yerleşmek veya kendisinden beklenen başka bir dereceyi elde etmekse açıklanan sonuç farklı bir anlam kazanabiliyor.

Psikolog, bu durumu şu sözlerle anlattı: