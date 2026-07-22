Türkiye 44’üncüsü Oldu Ama Sevinemedi: Psikolog Nedenini Anlattı

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YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Türkiye 44’üncüsü olan bir öğrencinin beklenen sevinci göstermediği anlar sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kişi elde edilen derece karşısında şaşkınlığını gizleyemezken videoyu değerlendiren psikolog, öğrencinin tepkisinin başarısızlıktan değil, aylar boyunca büyüyen kişisel beklentilerden kaynaklanabileceğine dikkat çekti.
Kaynak: psikologzeynepyaren/Instagram
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Peki derece yapan öğrenciler neden sevinemiyor?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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