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Dünyanın Konuştuğu Soru Sızıntısı: 2 Milyondan Fazla Öğrenci Yeniden Sınava Girdi

Dünyanın Konuştuğu Soru Sızıntısı: 2 Milyondan Fazla Öğrenci Yeniden Sınava Girdi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.06.2026 - 10:23
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Hindistan’da geleceğin doktoru olma hayali kuran 2 milyondan fazla aday, soru kitapçıklarının sızdırıldığı iddiaları nedeniyle iptal edilen tıp fakültesi giriş sınavına ikinci kez katıldı. Dünyanın en zorlu seçmelerinden biri olarak kabul edilen bu sınavın tekrarlanması ülke genelinde büyük bir sosyo-politik krize yol açtı.

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Kaynak: https://www.theguardian.com/world/202...
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Sınav merkezlerinde havalimanlarını andıran olağanüstü güvenlik önlemleri uygulandı

Sınav merkezlerinde havalimanlarını andıran olağanüstü güvenlik önlemleri uygulandı

Pazar günü sınav merkezlerine gelen öğrenciler adeta yüksek güvenlikli askeri üsleri andıran manzaralarla karşılaştı. Adaylar metal dedektörlerinden geçirildi, biyometrik kontrollerden ve detaylı üst aramalarından sonra salonlara kabul edildi. Binaların dışarısında ise polis ve paramiliter güçler yoğun güvenlik önlemleri aldı. Ancak bu sıkı önlemler, zaten aylardır büyük bir baskı altında olan gençlerin zihinsel yorgunluğunu daha da artırdı. Yalnızca yüzde 5 ila 6’lık bir kontenjan dilimine girmek için yıllarını harcayan ve pahalı kurslara giden öğrenciler, sürecin yarattığı psikolojik travmayla mücadele ediyor.

Soru sızıntısı iddialarının ardından popüler mesajlaşma uygulaması Telegram yasaklandı

Soru sızıntısı iddialarının ardından popüler mesajlaşma uygulaması Telegram yasaklandı

Hindistan Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan’ın 'adil ve şeffaf bir sınav' sözü vermesine ve hükümetin kapsamlı bir soruşturma başlatmasına rağmen kamuoyundaki tepki dinmedi. Skandalın boyutları, yeni sınav sorularının internette satıldığı iddialarının ardından radikal bir karara yol açtı ve popüler mesajlaşma uygulaması Telegram ülkede geçici olarak erişime kapatıldı. İnternet özgürlüğü savunucularının tepkisini çeken bu karar, şirketin itirazına rağmen mahkeme tarafından haklı bulundu.

Sınav sistemindeki aksaklıklar toplumsal bir protesto dalgasına dönüştü

Sınav sistemindeki aksaklıklar toplumsal bir protesto dalgasına dönüştü

Bu skandal, Hindistan’ın devasa sınav sistemine duyulan güveni sarsan ilk olay olarak kayıtlara geçmedi. Bu ayın başlarında da 400 binden fazla öğrenci yeni dijital puanlama sistemindeki hatalar nedeniyle sınav kağıtlarının kopyalarını talep etti. Ülke basını, yetkililerin önleyici tedbirler almak yerine neden sürekli 'hasar kontrolüyle' uğraştığını sorgularken, tekrarlanan sınavların ve öğrencilerin uğradığı psikolojik zararın maliyetine dikkat çekiyor.

Yaşanan bu idari başarısızlıklar toplumsal bir protesto dalgasını beraberinde getirdi. İktidardaki Bharatiya Janata Partisi’ne (BJP) atıfta bulunarak kendilerine 'Cockroach Janata Party' (Hamam Böceği Halk Partisi) adını veren hiciv grubu, genç işsizliğine ve sınav sistemindeki yozlaşmaya duyulan öfkenin sembolü haline geldi. Sosyal medyada kısa sürede 22 milyondan fazla takipçiye ulaşan hareketin öncülüğünde sokaklara dökülen göstericiler, Eğitim Bakanı’nın istifasını talep ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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