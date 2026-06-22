Dünyanın Konuştuğu Soru Sızıntısı: 2 Milyondan Fazla Öğrenci Yeniden Sınava Girdi
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Kaynak: https://www.theguardian.com/world/202...
Hindistan’da geleceğin doktoru olma hayali kuran 2 milyondan fazla aday, soru kitapçıklarının sızdırıldığı iddiaları nedeniyle iptal edilen tıp fakültesi giriş sınavına ikinci kez katıldı. Dünyanın en zorlu seçmelerinden biri olarak kabul edilen bu sınavın tekrarlanması ülke genelinde büyük bir sosyo-politik krize yol açtı.
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Sınav merkezlerinde havalimanlarını andıran olağanüstü güvenlik önlemleri uygulandı
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Soru sızıntısı iddialarının ardından popüler mesajlaşma uygulaması Telegram yasaklandı
Sınav sistemindeki aksaklıklar toplumsal bir protesto dalgasına dönüştü
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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