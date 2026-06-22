Dünyanın Konuştuğu Soru Sızıntısı: 2 Milyondan Fazla Öğrenci Yeniden Sınava Girdi

Bu skandal, Hindistan’ın devasa sınav sistemine duyulan güveni sarsan ilk olay olarak kayıtlara geçmedi. Bu ayın başlarında da 400 binden fazla öğrenci yeni dijital puanlama sistemindeki hatalar nedeniyle sınav kağıtlarının kopyalarını talep etti. Ülke basını, yetkililerin önleyici tedbirler almak yerine neden sürekli 'hasar kontrolüyle' uğraştığını sorgularken, tekrarlanan sınavların ve öğrencilerin uğradığı psikolojik zararın maliyetine dikkat çekiyor.

Yaşanan bu idari başarısızlıklar toplumsal bir protesto dalgasını beraberinde getirdi. İktidardaki Bharatiya Janata Partisi’ne (BJP) atıfta bulunarak kendilerine 'Cockroach Janata Party' (Hamam Böceği Halk Partisi) adını veren hiciv grubu, genç işsizliğine ve sınav sistemindeki yozlaşmaya duyulan öfkenin sembolü haline geldi. Sosyal medyada kısa sürede 22 milyondan fazla takipçiye ulaşan hareketin öncülüğünde sokaklara dökülen göstericiler, Eğitim Bakanı’nın istifasını talep ediyor.