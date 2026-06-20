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Yaşam
Bahçe Uzmanları Yazın Bitkileri Sağlıklı Tutmanın Sırrını Açıkladı

Bahçe Uzmanları Yazın Bitkileri Sağlıklı Tutmanın Sırrını Açıkladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.06.2026 - 22:07
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İngiltere Kraliyet Ailesi’nin eski bahçıvanı Jack Stook, yaz aylarında bahçe bakımını kolaylaştıracak ve zararlıları uzak tutacak pratik bir yöntemi kamuoyuyla paylaştı. Coffee Friend adlı kuruluş adına açıklamalarda bulunan Stook, mutfaklarda sıklıkla atık olarak değerlendirilen kahve telvesinin bahçecilikte çok yönlü bir koruyucu ve besleyici olarak kullanılabileceğini ifade etti.

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Kaynak: https://www.express.co.uk/life-style/...
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Keskin kokusu sayesinde zararlı canlıları bitkilerden uzak tutuyor

Keskin kokusu sayesinde zararlı canlıları bitkilerden uzak tutuyor

Yaz mevsiminde bahçe sahiplerinin karşılaştığı en büyük sorunların başında kuş yemliklerine ve bitkilere zarar veren sincaplar geliyor. Eski kraliyet bahçıvanı, kahve telvesinin yaydığı güçlü kokunun bu canlılar üzerinde caydırıcı bir etki yarattığını belirtti. Özellikle kuş yemliklerinin taban kısmına serpilen telvenin zararlıları bölgeden uzak tuttuğu gözleniyor. Bununla birlikte, uygulamanın hafif yapılması gerektiği, aksi takdirde ilk yağmurla birlikte toprağın üzerinde çamurlu bir tabaka oluşabileceği vurgulanıyor.

Kolayca çözünerek toprağın besin değerini artırıyor

Kolayca çözünerek toprağın besin değerini artırıyor

Kahve telvesi, sadece bir koruma kalkanı oluşturmakla kalmayıp aynı zamanda organik bir gübre işlevi de görüyor. Atık kahvenin kompost süreçleri için mükemmel bir hammadde olduğunu dile getiren Stook, bu malzemenin karışım içinde hızla çözündüğünü kaydetti. Yoğun miktarda kahve telvesine sahip olan üreticilerin bu atığı doğrudan bahçe tarhlarına serpiştirerek bir malç tabakası oluşturabileceği ve toprağa harmanlayabileceği belirtiliyor.

Asidik yapısı sebebiyle bitki türüne göre seçilerek uygulanıyor

Asidik yapısı sebebiyle bitki türüne göre seçilerek uygulanıyor

Kahve telvesinin kullanımında bitki çeşitliliğinin göz önünde bulundurulması büyük önem taşıyor. Kahvenin doğal yapısında barındırdığı asit miktarı, bahçedeki her bitki türü için uygunluk taşımıyor. Uzmanlar, bu yöntemin özellikle ormangülü, açelya ve ortanca gibi asidik toprak yapısını tercih eden bitkilerin çevresinde yoğunlaşmasını öneriyor. Asit sevmeyen diğer bitki türlerinde ise yüksek miktarda telve kullanımından kaçınılması, atıkların doğrudan toprağa dökülmek yerine kompost tanklarında eritilerek değerlendirilmesi tavsiye ediliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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