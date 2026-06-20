Bahçe Uzmanları Yazın Bitkileri Sağlıklı Tutmanın Sırrını Açıkladı

Kahve telvesi, sadece bir koruma kalkanı oluşturmakla kalmayıp aynı zamanda organik bir gübre işlevi de görüyor. Atık kahvenin kompost süreçleri için mükemmel bir hammadde olduğunu dile getiren Stook, bu malzemenin karışım içinde hızla çözündüğünü kaydetti. Yoğun miktarda kahve telvesine sahip olan üreticilerin bu atığı doğrudan bahçe tarhlarına serpiştirerek bir malç tabakası oluşturabileceği ve toprağa harmanlayabileceği belirtiliyor.