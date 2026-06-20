Bahçe Uzmanları Yazın Bitkileri Sağlıklı Tutmanın Sırrını Açıkladı
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Kaynak: https://www.express.co.uk/life-style/...
İngiltere Kraliyet Ailesi’nin eski bahçıvanı Jack Stook, yaz aylarında bahçe bakımını kolaylaştıracak ve zararlıları uzak tutacak pratik bir yöntemi kamuoyuyla paylaştı. Coffee Friend adlı kuruluş adına açıklamalarda bulunan Stook, mutfaklarda sıklıkla atık olarak değerlendirilen kahve telvesinin bahçecilikte çok yönlü bir koruyucu ve besleyici olarak kullanılabileceğini ifade etti.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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