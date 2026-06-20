Binlerce Noel Ağacını Sahil Şeridine Gömdüler: Şehri Kurtaran Proje Oldu
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Kaynak: https://www.diariodolitoral.com.br/mu...
Amerika Birleşik Devletleri’nin Alabama eyaletinde yer alan Gulf Shores kıyılarında, yaklaşık kırk yıldır sürdürülen sürdürülebilir bir çevre programı kapsamında festival döneminin ardından toplanan binlerce doğal çam ağacı çöp depolama alanları yerine sahil şeridine taşınarak koruyucu birer kalkana dönüştürülüyor. Gulf State Park iş birliğiyle hayata geçirilen bu köklü proje, eski süs bitkilerini güçlü birer doğal savunma mekanizması haline getirerek sahil şeridini şiddetli fırtına ile kasırgaların yıkıcı etkilerinden korumayı hedefliyor. Atık niteliğindeki bu ağaçlar kıyı ekolojisinde hayati bir biyolojik rol üstlenerek doğaya kazandırılıyor.
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Ağaçların stratejik dizilimi rüzgarın hızını keserek yeni kum tepelerinin oluşmasını sağlıyor
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Bitkilendirme çalışmaları kıyı erozyonunu önlerken yerleşim yerlerini de güvenceye alıyor
Ekolojik geri dönüşüm projesi nesli tehlike altındaki canlılara güvenli sığınaklar sunuyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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