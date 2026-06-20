Binlerce Noel Ağacını Sahil Şeridine Gömdüler: Şehri Kurtaran Proje Oldu

Yıllık ortalama dört yüz ağacın dönüştürüldüğü bu köklü çevre hareketi, yalnızca maddi varlıkları korumakla kalmayıp aynı zamanda yerel faunaya da önemli bir yaşam alanı sağlıyor. Yenilenen sahil ekosistemi, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Alabama sahil faresi gibi kritik türlere güvenli barınma şansı tanıyor. Biyologlar tarafından bölgedeki ekosistem sağlığının temel bir göstergesi olarak kabul edilen bu canlıların popülasyonu, projenin başarısını gözler önüne seriyor. Gulf Shores sahilleri, çürüyen ağaçların üzerinde yükselen güçlü yeşil duvarlar sayesinde doğanın kendi kendini iyileştirme gücünü en somut şekilde kanıtlamaya devam ediyor.