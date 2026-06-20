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Yaşam
Binlerce Noel Ağacını Sahil Şeridine Gömdüler: Şehri Kurtaran Proje Oldu

Binlerce Noel Ağacını Sahil Şeridine Gömdüler: Şehri Kurtaran Proje Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.06.2026 - 19:54
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Amerika Birleşik Devletleri’nin Alabama eyaletinde yer alan Gulf Shores kıyılarında, yaklaşık kırk yıldır sürdürülen sürdürülebilir bir çevre programı kapsamında festival döneminin ardından toplanan binlerce doğal çam ağacı çöp depolama alanları yerine sahil şeridine taşınarak koruyucu birer kalkana dönüştürülüyor. Gulf State Park iş birliğiyle hayata geçirilen bu köklü proje, eski süs bitkilerini güçlü birer doğal savunma mekanizması haline getirerek sahil şeridini şiddetli fırtına ile kasırgaların yıkıcı etkilerinden korumayı hedefliyor. Atık niteliğindeki bu ağaçlar kıyı ekolojisinde hayati bir biyolojik rol üstlenerek doğaya kazandırılıyor.

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Kaynak: https://www.diariodolitoral.com.br/mu...
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Ağaçların stratejik dizilimi rüzgarın hızını keserek yeni kum tepelerinin oluşmasını sağlıyor

Ağaçların stratejik dizilimi rüzgarın hızını keserek yeni kum tepelerinin oluşmasını sağlıyor

Her yıl aralık ayının sonu ile ocak ayının ortası arasında vatandaşlar tarafından teslim edilen organik çam ağaçları, ekipler ile gönüllüler tarafından sahil şeridine naklediliyor. Sahilde uygulanan özel yöntem kapsamında ağaçlar üçerli gruplar halinde yan yana yerleştiriliyor. Bu geometrik yerleşim planı rüzgarın hızını kesen tamamen doğal kum kapanları işlevi görüyor. Rüzgar vasıtasıyla taşınan kum taneleri çam ağaçlarının kuru dallarına takılarak zamanla birikiyor ve yeni kum tepelerinin temelini meydana getiriyor.

Bitkilendirme çalışmaları kıyı erozyonunu önlerken yerleşim yerlerini de güvenceye alıyor

Bitkilendirme çalışmaları kıyı erozyonunu önlerken yerleşim yerlerini de güvenceye alıyor

Süreç içerisinde kumun altında kalan ağaçlar zamanla toprak altında organik olarak çözünürken, ilkbahar aylarında bu tepelerin üzerine dikilen özel bitki türleri toprağı sabitleyerek kıyı erozyonunu kalıcı olarak önlemeyi başarıyor. Oluşan bu duna sistemleri; sert dalgaların, rüzgarın ve şiddetli gelgitlerin enerjisini emerek kıyı şeridinde bulunan evler ile kara yollarını sel felaketlerinden koruyor. Bölgenin sıkça maruz kaldığı yıkıcı fırtınalara karşı hayati bir set oluşturan bu duna alanlarının insan trafiğinden zarar görmemesi adına yetkililer tarafından bazı bölgelere ziyaretçi girişi sınırlandırılıyor.

Ekolojik geri dönüşüm projesi nesli tehlike altındaki canlılara güvenli sığınaklar sunuyor

Ekolojik geri dönüşüm projesi nesli tehlike altındaki canlılara güvenli sığınaklar sunuyor

Yıllık ortalama dört yüz ağacın dönüştürüldüğü bu köklü çevre hareketi, yalnızca maddi varlıkları korumakla kalmayıp aynı zamanda yerel faunaya da önemli bir yaşam alanı sağlıyor. Yenilenen sahil ekosistemi, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Alabama sahil faresi gibi kritik türlere güvenli barınma şansı tanıyor. Biyologlar tarafından bölgedeki ekosistem sağlığının temel bir göstergesi olarak kabul edilen bu canlıların popülasyonu, projenin başarısını gözler önüne seriyor. Gulf Shores sahilleri, çürüyen ağaçların üzerinde yükselen güçlü yeşil duvarlar sayesinde doğanın kendi kendini iyileştirme gücünü en somut şekilde kanıtlamaya devam ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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