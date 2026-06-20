Çölün Ortasına Dev Buz Kulesi Diktiler: Tek Başına Bölgenin Kaderini Değiştirdi
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Kaynak: https://www.theguardian.com/environme...
Dünyanın en yüksek ve en kurak soğuk çölleri arasında bulunan Hindistan’ın Ladakh bölgesinde, dahi bir mühendis coğrafyanın dezavantajlarını avantaja dönüştürmeyi başarıyor. Yıllık yağış miktarının neredeyse yok denecek kadar az olduğu Himalayalar'da, küresel iklim krizi sebebiyle doğal buzullar hızla eriyor ve bölge halkı tarımsal ekim dönemi olan ilkbaharda ciddi bir susuzlukla karşı karşıya kalıyor. Bölgedeki temel problemin su kıtlığı değil, suyun yanlış mevsimde akıp gitmesi olduğunu tespit eden mühendis Sonam Wangchuk, doğanın işleyişini destekleyen 'buz stupası' projesini yürürlüğe koyuyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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