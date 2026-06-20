Çölün Ortasına Dev Buz Kulesi Diktiler: Tek Başına Bölgenin Kaderini Değiştirdi

Kış aylarında boşa akarak ziyan olacak milyonlarca litre su, bu yöntem sayesinde devasa birer donmuş rezervuar şeklinde muhafaza ediliyor. Tam da çiftçilerin ekim yapmak için suya en çok ihtiyaç duyduğu ilkbahar aylarında yavaş yavaş erimeye başlayan bu kuleler, bölge tarımı için hayati bir can damarı işlevi görüyor. Başlangıçta mütevazı bir okul deneyi olarak hayata geçirilen ve bugüne kadar on milyonlarca litre su sağlayarak binlerce fidanı ve tarlayı kuraklıktan kurtaran bu proje, uluslararası alanda prestijli ödüller kazanıyor. Sıfır maliyetle iklim krizine karşı duran bu yapay buz kuleleri, en başarılı mühendisliğin doğaya karşı savaşarak değil, onu taklit ederek gerçekleştirileceğini tüm dünyaya gösteriyor.