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Çölün Ortasına Dev Buz Kulesi Diktiler: Tek Başına Bölgenin Kaderini Değiştirdi

Çölün Ortasına Dev Buz Kulesi Diktiler: Tek Başına Bölgenin Kaderini Değiştirdi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.06.2026 - 17:45
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Dünyanın en yüksek ve en kurak soğuk çölleri arasında bulunan Hindistan’ın Ladakh bölgesinde, dahi bir mühendis coğrafyanın dezavantajlarını avantaja dönüştürmeyi başarıyor. Yıllık yağış miktarının neredeyse yok denecek kadar az olduğu Himalayalar'da, küresel iklim krizi sebebiyle doğal buzullar hızla eriyor ve bölge halkı tarımsal ekim dönemi olan ilkbaharda ciddi bir susuzlukla karşı karşıya kalıyor. Bölgedeki temel problemin su kıtlığı değil, suyun yanlış mevsimde akıp gitmesi olduğunu tespit eden mühendis Sonam Wangchuk, doğanın işleyişini destekleyen 'buz stupası' projesini yürürlüğe koyuyor.

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Kaynak

Kaynak: https://www.theguardian.com/environme...
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Herhangi Bir Yapay Enerji Kaynağı Kullanılmadan Sadece Fizik Kurallarıyla Su Depolanıyor

Herhangi Bir Yapay Enerji Kaynağı Kullanılmadan Sadece Fizik Kurallarıyla Su Depolanıyor

Sistemin temelini karmaşık teknolojiler yerine tamamen yerçekimi ve fizik kuralları oluşturuyor. Dağlardaki yüksek su yataklarından yerleşim yerlerine çekilen borular, herhangi bir motora, pompaya veya elektrik gücüne ihtiyaç duymadan, yalnızca oluşan doğal basınç sayesinde suyu dikey olarak gökyüzüne püskürtüyor. Ladakh bölgesinin -20 derecelere ulaşan dondurucu kış soğuğunda havada donan su jetleri, üst üste katmanlaşarak yaklaşık 20 metre yüksekliğinde konik kuleler meydana getiriyor. Budist tapınaklarına olan benzerliği sebebiyle 'stupa' olarak adlandırılan bu konik yapı, güneş ışınlarına maruz kalan yüzey alanını minimumda tutarak buzların erken erimesini engelliyor.

Kış Boyunca Biriktirilen Donmuş Rezervuarlar İlkbaharda Tarım Arazilerine Can Suyu Sağlıyor

Kış Boyunca Biriktirilen Donmuş Rezervuarlar İlkbaharda Tarım Arazilerine Can Suyu Sağlıyor

Kış aylarında boşa akarak ziyan olacak milyonlarca litre su, bu yöntem sayesinde devasa birer donmuş rezervuar şeklinde muhafaza ediliyor. Tam da çiftçilerin ekim yapmak için suya en çok ihtiyaç duyduğu ilkbahar aylarında yavaş yavaş erimeye başlayan bu kuleler, bölge tarımı için hayati bir can damarı işlevi görüyor. Başlangıçta mütevazı bir okul deneyi olarak hayata geçirilen ve bugüne kadar on milyonlarca litre su sağlayarak binlerce fidanı ve tarlayı kuraklıktan kurtaran bu proje, uluslararası alanda prestijli ödüller kazanıyor. Sıfır maliyetle iklim krizine karşı duran bu yapay buz kuleleri, en başarılı mühendisliğin doğaya karşı savaşarak değil, onu taklit ederek gerçekleştirileceğini tüm dünyaya gösteriyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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