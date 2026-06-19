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Dünyanın Gıda İthal Etmeyen Tek Ülkesi: Kimseye İhtiyacı Yok, Kendi Kendine Yetiyor

Dünyanın Gıda İthal Etmeyen Tek Ülkesi: Kimseye İhtiyacı Yok, Kendi Kendine Yetiyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.06.2026 - 17:28
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Küresel gıda güvenliği sorunları ve tedarik zincirlerindeki aksamalar dünya genelinde etkisini sürdürürken, Güney Amerika’nın yaklaşık 830 bin nüfuslu ülkesi Guyana, tarımda sıra dışı bir başarıya imza atıyor. Yapılan uluslararası araştırmalar, bu küçük ülkenin meyve, sebze, et, balık, süt ürünleri, baklagiller ve nişastalı ürünlerin tamamında yerli üretimle tam özyeterlilik sağlayan tek coğrafya olduğunu ortaya koyuyor. Başkent Georgetown’daki yerel pazarlarda, ithal gıdaya ihtiyaç duyulmadan tezgahların tamamen yerli pirinç, taze balık, manyok ve sebzelerle dolduğu gözleniyor.

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Kaynak: https://www.sciencefocus.com/planet-e...
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Guyana, tarım arazilerini genişletmek adına tropikal ormanlarını tahrip etmeme politikasını başarıyla uyguluyor.

Guyana, tarım arazilerini genişletmek adına tropikal ormanlarını tahrip etmeme politikasını başarıyla uyguluyor.

Bölgedeki birçok ülkenin aksine Guyana, üretim kapasitesini artırmak için orman varlığına zarar verme yoluna gitmiyor. Ülke topraklarının yüzde 85’inden fazlası halen bakir ormanlarla kaplı bulunuyor. Gıda güvenliğindeki bu sürdürülebilirliğin temelini, ülkenin sahip olduğu elverişli doğal koşullar ile yerel dinamiklere göre uyarlanan modern tarım yaklaşımları oluşturuyor. Sürekli sıcaklık, yüksek nem ve nehir tortularının beslediği verimli topraklar, tarımsal üretimi doğrudan destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Yerel çiftçilerin uyguladığı polikültür ve yenileyici tarım yöntemleri ürün verimliliğini üst seviyeye çıkarıyor.

Yerel çiftçilerin uyguladığı polikültür ve yenileyici tarım yöntemleri ürün verimliliğini üst seviyeye çıkarıyor.

Çiftçiler tek bir tarlada aynı anda birden fazla ürünün yetiştirildiği 'çoklu ekim' yöntemini yaygın olarak tercih ediyor. Bilimsel çalışmalar, bu yöntemin ürün verimliliğini yüzde 20 ila 50 oranında artırdığını ve toprak yapısını koruduğunu gösteriyor. Uluslararası araştırmacılar tarafından yakından takip edilen yenileyici tarım uygulamaları kapsamında, hayvancılığın bitkisel üretimle entegre edilmesi ve canlı bitki köklerinin yıl boyunca toprakta tutulması gibi stratejiler öne çıkıyor. Bu sayede erozyon riski doğal yollarla engellenirken, toprak kalitesi eksilmeden uzun vadeli bir gıda arzı güvence altına alınıyor.

Küresel ticaretteki kırılganlıklar artarken Guyana’nın mevcut kaynakları etkin yönetme stratejisi tüm dünyaya örnek teşkil ediyor.

Küresel ticaretteki kırılganlıklar artarken Guyana’nın mevcut kaynakları etkin yönetme stratejisi tüm dünyaya örnek teşkil ediyor.

Uzmanlar, coğrafi kısıtlamalar nedeniyle tam gıda özyeterliliğinin her ülke için evrensel bir hedef olamayacağını ifade ediyor. Ancak iklim değişikliği ve savaşlar gibi küresel risklerin tırmandığı bu dönemde Guyana, kaynak yönetimi konusunda başarılı bir model sunuyor. Küçük ölçekli devletlerin bile doğru planlamayla gıda krizlerini aşabileceği, bu raporla kanıtlanmış bulunuyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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