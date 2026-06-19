Dünyanın Gıda İthal Etmeyen Tek Ülkesi: Kimseye İhtiyacı Yok, Kendi Kendine Yetiyor
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Kaynak: https://www.sciencefocus.com/planet-e...
Küresel gıda güvenliği sorunları ve tedarik zincirlerindeki aksamalar dünya genelinde etkisini sürdürürken, Güney Amerika’nın yaklaşık 830 bin nüfuslu ülkesi Guyana, tarımda sıra dışı bir başarıya imza atıyor. Yapılan uluslararası araştırmalar, bu küçük ülkenin meyve, sebze, et, balık, süt ürünleri, baklagiller ve nişastalı ürünlerin tamamında yerli üretimle tam özyeterlilik sağlayan tek coğrafya olduğunu ortaya koyuyor. Başkent Georgetown’daki yerel pazarlarda, ithal gıdaya ihtiyaç duyulmadan tezgahların tamamen yerli pirinç, taze balık, manyok ve sebzelerle dolduğu gözleniyor.
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Guyana, tarım arazilerini genişletmek adına tropikal ormanlarını tahrip etmeme politikasını başarıyla uyguluyor.
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Yerel çiftçilerin uyguladığı polikültür ve yenileyici tarım yöntemleri ürün verimliliğini üst seviyeye çıkarıyor.
Küresel ticaretteki kırılganlıklar artarken Guyana’nın mevcut kaynakları etkin yönetme stratejisi tüm dünyaya örnek teşkil ediyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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