Dünyanın Gıda İthal Etmeyen Tek Ülkesi: Kimseye İhtiyacı Yok, Kendi Kendine Yetiyor

Çiftçiler tek bir tarlada aynı anda birden fazla ürünün yetiştirildiği 'çoklu ekim' yöntemini yaygın olarak tercih ediyor. Bilimsel çalışmalar, bu yöntemin ürün verimliliğini yüzde 20 ila 50 oranında artırdığını ve toprak yapısını koruduğunu gösteriyor. Uluslararası araştırmacılar tarafından yakından takip edilen yenileyici tarım uygulamaları kapsamında, hayvancılığın bitkisel üretimle entegre edilmesi ve canlı bitki köklerinin yıl boyunca toprakta tutulması gibi stratejiler öne çıkıyor. Bu sayede erozyon riski doğal yollarla engellenirken, toprak kalitesi eksilmeden uzun vadeli bir gıda arzı güvence altına alınıyor.