Dünyanın 8. Harikasını İnşa Ettiler: Yerin Altından 4 Bin Kilometrelik Yapay Nehir Geçiyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://en.clickpetroleoegas.com.br/l...
Libya, Sahra Çölü’nün derinliklerinden kıyı şeridindeki şehirlere su taşımak amacıyla 4.000 kilometreyi aşan devasa bir yeraltı boru hattı ağı inşa etti. Hükümetin 'Dünyanın Sekizinci Harikası' olarak ilan ettiği, Britannica’nın ise dünyanın en büyük sulama projesi olarak tanımladığı bu sistem, Büyük Yapay Nehir Projesi (GMR) ismiyle biliniyor. 1980’lerde filizlenen ve günümüzde de genişlemeye devam eden bu mühendislik hamlesi; Trablus, Bingazi ve Sirte gibi yoğun nüfuslu kuzey şehirlerinin en önemli su kaynağını oluşturuyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Petrol arama çalışmaları sırasında keşfedilen antik akiferler ülkenin kaderini değiştirdi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çöl şartlarında yürütülen lojistik operasyonlar mühendisliğin sınırlarını zorladı
Dev yapay göller lojistik avantaj sağlarken buharlaşma riskini beraberinde getiriyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın