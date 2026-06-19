Dünyanın 8. Harikasını İnşa Ettiler: Yerin Altından 4 Bin Kilometrelik Yapay Nehir Geçiyor

Sistemin dağıtım merkezleri sıradan tanklar yerine doğrudan kaya ve toprağa kazılmış, sızdırmazlık için asfaltla kaplanmış devasa yapay göllerden oluşuyor. Örneğin Ec dabiya’daki en büyük rezervuar, 1 kilometreyi aşan çapıyla 24 milyon metreküp su depolayabiliyor. Bu açık tasarım bakım ve kalite kontrol kolaylığı sağlasa da yüksek buharlaşma riski nedeniyle uzmanlarca eleştiriliyor.

GMR 4 ve GMR 5 fazlarıyla El-Kufra ve Gadames bölgelerini de sisteme bağlamayı hedefleyen proje, günümüzde siyasi istikrarsızlıklar ve bakım zorluklarıyla mücadele ediyor. Libya’nın kalıcı bir su problemine karşılık tükenebilir bir kaynağa yatırım yapmış olması, küresel su yönetiminde acil ihtiyaçlar ile uzun vadeli sürdürülebilirlik arasındaki hassas dengeyi tartışmaya açıyor.