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Dünyanın 8. Harikasını İnşa Ettiler: Yerin Altından 4 Bin Kilometrelik Yapay Nehir Geçiyor

Dünyanın 8. Harikasını İnşa Ettiler: Yerin Altından 4 Bin Kilometrelik Yapay Nehir Geçiyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.06.2026 - 16:18
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Libya, Sahra Çölü’nün derinliklerinden kıyı şeridindeki şehirlere su taşımak amacıyla 4.000 kilometreyi aşan devasa bir yeraltı boru hattı ağı inşa etti. Hükümetin 'Dünyanın Sekizinci Harikası' olarak ilan ettiği, Britannica’nın ise dünyanın en büyük sulama projesi olarak tanımladığı bu sistem, Büyük Yapay Nehir Projesi (GMR) ismiyle biliniyor. 1980’lerde filizlenen ve günümüzde de genişlemeye devam eden bu mühendislik hamlesi; Trablus, Bingazi ve Sirte gibi yoğun nüfuslu kuzey şehirlerinin en önemli su kaynağını oluşturuyor.

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Kaynak: https://en.clickpetroleoegas.com.br/l...
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Petrol arama çalışmaları sırasında keşfedilen antik akiferler ülkenin kaderini değiştirdi

Petrol arama çalışmaları sırasında keşfedilen antik akiferler ülkenin kaderini değiştirdi

Projenin temeli, 1950'li yıllarda El-Kufra bölgesinde yürütülen petrol arama çalışmaları esnasında tesadüfen bulunan devasa yeraltı su rezervlerine dayanıyor. Kurak bir coğrafya için petrolden daha kıymetli kabul edilen bu kaynak, Sahra’nın henüz ılıman bir iklime sahip olduğu son buzul çağından kalma milyarlarca metreküp fosil su barındırıyor. Yaşları 10 bin ile 1 milyon yıl arasında değişen bu sular, yeryüzüyle teması kesilmiş gözenekli kum taşlarının içinde mahsur kalmış durumda bulunuyor. Günümüz iklim şartlarında bu akiferlerin doğal yollarla beslenmesi imkânsız göründüğünden, tüketilen her metreküp su geri dönüşü olmayan bir kaybı ifade ediyor.

Çöl şartlarında yürütülen lojistik operasyonlar mühendisliğin sınırlarını zorladı

Çöl şartlarında yürütülen lojistik operasyonlar mühendisliğin sınırlarını zorladı

1991 yılında ilk fazı devreye giren sistem, ülkenin deniz suyunu arıtma tesislerine ve hızla tükenen kıyı akiferlerine olan bağımlılığını büyük ölçüde azalttı. İlk aşamada güneydeki Tazirbu ve Sarir bölgelerinde 500 metre derinliğinde yüzlerce kuyu açıldı. Buradan pompalanan suları taşımak için her biri 4 metre çapında ve 7 metre uzunluğunda, çelikle güçlendirilmiş 250 bin adet devasa beton boru üretildi. Özel vinçlerle 7 metrelik hendeklere yerleştirilen bu borular, benzersiz bir lojistik operasyonla çöle döşendi. Toplamda üç fazı tamamlanan proje, Tobruk ve Trablus gibi merkezleri de ağa dâhil ederek günlük kapasitesini milyonlarca metreküpe ulaştırdı.

Dev yapay göller lojistik avantaj sağlarken buharlaşma riskini beraberinde getiriyor

Dev yapay göller lojistik avantaj sağlarken buharlaşma riskini beraberinde getiriyor

Sistemin dağıtım merkezleri sıradan tanklar yerine doğrudan kaya ve toprağa kazılmış, sızdırmazlık için asfaltla kaplanmış devasa yapay göllerden oluşuyor. Örneğin Ec dabiya’daki en büyük rezervuar, 1 kilometreyi aşan çapıyla 24 milyon metreküp su depolayabiliyor. Bu açık tasarım bakım ve kalite kontrol kolaylığı sağlasa da yüksek buharlaşma riski nedeniyle uzmanlarca eleştiriliyor.

GMR 4 ve GMR 5 fazlarıyla El-Kufra ve Gadames bölgelerini de sisteme bağlamayı hedefleyen proje, günümüzde siyasi istikrarsızlıklar ve bakım zorluklarıyla mücadele ediyor. Libya’nın kalıcı bir su problemine karşılık tükenebilir bir kaynağa yatırım yapmış olması, küresel su yönetiminde acil ihtiyaçlar ile uzun vadeli sürdürülebilirlik arasındaki hassas dengeyi tartışmaya açıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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