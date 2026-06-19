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Sağlıkçıların Yaz Aylarında Uzak Durun Dediği 5 Balık Türü: Yiyen Pişman Oluyor

Sağlıkçıların Yaz Aylarında Uzak Durun Dediği 5 Balık Türü: Yiyen Pişman Oluyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.06.2026 - 12:49
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Yaz aylarında deniz suyu sıcaklığının yükselmesi, deniz ekosisteminde ve balıkların biyolojik yapısında önemli değişimlere yol açıyor. Bu dönemde birçok balık türünün üreme döngüsüne girmesi veya göç yollarında yüksek enerji harcaması, vücutlarındaki yağ oranının ciddi şekilde düşmesiyle sonuçlanıyor. Yağ dengesini kaybeden balık eti ise lezzetini, yumuşak dokusunu ve besin değerini yitirerek kuruyor. Hem tüketicilerin kaliteli besine ulaşması hem de sürdürülebilir balıkçılığın korunması adına, yaz mevsiminde bazı balık türlerinden uzak durulması büyük önem taşıyor.

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Kaynak: https://www.researchgate.net/publicat...
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Tercih edilmesi önerilmeyen balık türleri hangileridir?

Tercih edilmesi önerilmeyen balık türleri hangileridir?

1. Hamsi

Kış sofralarının vazgeçilmezi olan hamsi, soğuk sularda yağlandıkça lezzetlenen bir türdür. Yaz aylarında ise yağ oranı tamamen düştüğü için eti kurur ve o bildiğimiz zengin aromasını kaybeder. Yazın hamsi tüketmek, çoğunlukla lezzetsiz bir deneyimle sonuçlanır.

2. Uskumru

Sonbahar ve kış aylarında ızgarasıyla damak çatlatan uskumru, yazın tam bir hayal kırıklığına dönüşebilir. Yağsız ve kuru bir yapıya büründüğü için fırında veya ızgarada pişirildiğinde sertleşir, lokum gibi kıvamını tamamen kaybeder.

3. Palamut

Palamudun en olgun ve lezzetli dönemi sonbahar aylarıdır. Yaz aylarında tezgahlarda görülen erken avlanmış küçük palamutlar, hem et dokusu hem de lezzet olgunluğu açısından henüz hazır değildir.

4. Lüfer

Denizlerimizin en prestijli balıklarından lüfer, yaz aylarında henüz gelişimini tamamlamamış genç bireyler olarak karşımıza çıkabilir. Yeterince yağlanmayan bu genç lüferlerin eti yavan kalır ve ödediğiniz bedelin karşılığını vermez.

5. Sardalya

Sardalya her ne kadar yazın sıkça tüketilse de, bu mevsimin bazı dönemlerinde yağ dengesini kaybedebilir. Özellikle ızgara yapıldığında kuruluk hissi yaratabileceği için pişirme yöntemine dikkat etmek gerekir.

Yazın alternatif seçenekler nelerdir?

Yazın alternatif seçenekler nelerdir?

Balığı mevsiminde tüketmek hem sağlık hem de doğanın dengesi için şarttır. Bu süreçte kendinizi balıktan mahrum bırakmak yerine, yaz aylarında lezzetini ve yağ dengesini koruyan levrek, çipura ve dil balığı gibi alternatiflere yönelerek çok daha keyifli sofralar kurabilirsiniz.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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