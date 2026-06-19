Sağlıkçıların Yaz Aylarında Uzak Durun Dediği 5 Balık Türü: Yiyen Pişman Oluyor
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Kaynak: https://www.researchgate.net/publicat...
Yaz aylarında deniz suyu sıcaklığının yükselmesi, deniz ekosisteminde ve balıkların biyolojik yapısında önemli değişimlere yol açıyor. Bu dönemde birçok balık türünün üreme döngüsüne girmesi veya göç yollarında yüksek enerji harcaması, vücutlarındaki yağ oranının ciddi şekilde düşmesiyle sonuçlanıyor. Yağ dengesini kaybeden balık eti ise lezzetini, yumuşak dokusunu ve besin değerini yitirerek kuruyor. Hem tüketicilerin kaliteli besine ulaşması hem de sürdürülebilir balıkçılığın korunması adına, yaz mevsiminde bazı balık türlerinden uzak durulması büyük önem taşıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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