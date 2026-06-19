Sağlıkçıların Yaz Aylarında Uzak Durun Dediği 5 Balık Türü: Yiyen Pişman Oluyor

1. Hamsi

Kış sofralarının vazgeçilmezi olan hamsi, soğuk sularda yağlandıkça lezzetlenen bir türdür. Yaz aylarında ise yağ oranı tamamen düştüğü için eti kurur ve o bildiğimiz zengin aromasını kaybeder. Yazın hamsi tüketmek, çoğunlukla lezzetsiz bir deneyimle sonuçlanır.

2. Uskumru

Sonbahar ve kış aylarında ızgarasıyla damak çatlatan uskumru, yazın tam bir hayal kırıklığına dönüşebilir. Yağsız ve kuru bir yapıya büründüğü için fırında veya ızgarada pişirildiğinde sertleşir, lokum gibi kıvamını tamamen kaybeder.

3. Palamut

Palamudun en olgun ve lezzetli dönemi sonbahar aylarıdır. Yaz aylarında tezgahlarda görülen erken avlanmış küçük palamutlar, hem et dokusu hem de lezzet olgunluğu açısından henüz hazır değildir.

Denizlerimizin en prestijli balıklarından lüfer, yaz aylarında henüz gelişimini tamamlamamış genç bireyler olarak karşımıza çıkabilir. Yeterince yağlanmayan bu genç lüferlerin eti yavan kalır ve ödediğiniz bedelin karşılığını vermez.

5. Sardalya

Sardalya her ne kadar yazın sıkça tüketilse de, bu mevsimin bazı dönemlerinde yağ dengesini kaybedebilir. Özellikle ızgara yapıldığında kuruluk hissi yaratabileceği için pişirme yöntemine dikkat etmek gerekir.