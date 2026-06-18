Mineral Deposu Çıktı: Meğerse Karpuzun En Sağlıklı ve Faydalı Kısmını Çöpe Atıyormuşuz
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Kaynak: https://www.chip.de/news/supermaerkte...
Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuzun tüketimi genellikle sadece kırmızı etli kısmıyla sınırlı kalıyor. Çoğu tüketici, meyvenin kalın yeşil kabuğunu ve siyah çekirdeklerini düşünmeden çöpe atmayı tercih ediyor. Oysa uzmanlar, asıl besin değerinin ve vitamin deposunun bu atılan kısımlarda saklandığını belirtiyor. Karpuz kabuğunun beyaz bölgesi ile çekirdekleri, mutfakta sıfır atık yaklaşımıyla yeniden işlenerek sağlığa faydalı alternatif lezzetlere dönüşüyor.
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Beyaz kabuk bölgesi salata ve içeceklere tazeleyici bir dokunuş sağlıyor
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Küçük siyah çekirdekler yüksek besin değeriyle vücudu destekliyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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