Mineral Deposu Çıktı: Meğerse Karpuzun En Sağlıklı ve Faydalı Kısmını Çöpe Atıyormuşuz

Doku ve tat profili açısından salatalık ile büyük benzerlik gösteren beyaz kabuk kısmı, yaz salatalarında gevrek bir yan malzeme olarak yer alıyor. Hazırlık aşamasında sert, koyu yeşil en dış katman bir soyacak yardımıyla ince bir şekilde temizleniyor. Altta kalan beyaz etli kısım rendelendikten veya şeritler halinde doğrandıktan sonra salatalara ilave ediliyor. Bu yöntem yiyeceklere kıtırlık kazandırırken, besin değerini de önemli ölçüde artırıyor. Daha hızlı bir tüketim için bu parçalar doğrudan blender içerisine aktarılıyor. Sabahları hazırlanan meyveli smoothielerde, bu beyaz bölgenin hafif aroması diğer meyvelerle kolayca uyum yakalıyor. Yoğun mutfak profesyonelleri ise bu kısımlardan turşu kurmayı veya reçel üretmeyi tercih ediyor.