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Mineral Deposu Çıktı: Meğerse Karpuzun En Sağlıklı ve Faydalı Kısmını Çöpe Atıyormuşuz

Mineral Deposu Çıktı: Meğerse Karpuzun En Sağlıklı ve Faydalı Kısmını Çöpe Atıyormuşuz

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.06.2026 - 23:19
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Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuzun tüketimi genellikle sadece kırmızı etli kısmıyla sınırlı kalıyor. Çoğu tüketici, meyvenin kalın yeşil kabuğunu ve siyah çekirdeklerini düşünmeden çöpe atmayı tercih ediyor. Oysa uzmanlar, asıl besin değerinin ve vitamin deposunun bu atılan kısımlarda saklandığını belirtiyor. Karpuz kabuğunun beyaz bölgesi ile çekirdekleri, mutfakta sıfır atık yaklaşımıyla yeniden işlenerek sağlığa faydalı alternatif lezzetlere dönüşüyor.

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Kaynak: https://www.chip.de/news/supermaerkte...
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Beyaz kabuk bölgesi salata ve içeceklere tazeleyici bir dokunuş sağlıyor

Beyaz kabuk bölgesi salata ve içeceklere tazeleyici bir dokunuş sağlıyor

Doku ve tat profili açısından salatalık ile büyük benzerlik gösteren beyaz kabuk kısmı, yaz salatalarında gevrek bir yan malzeme olarak yer alıyor. Hazırlık aşamasında sert, koyu yeşil en dış katman bir soyacak yardımıyla ince bir şekilde temizleniyor. Altta kalan beyaz etli kısım rendelendikten veya şeritler halinde doğrandıktan sonra salatalara ilave ediliyor. Bu yöntem yiyeceklere kıtırlık kazandırırken, besin değerini de önemli ölçüde artırıyor. Daha hızlı bir tüketim için bu parçalar doğrudan blender içerisine aktarılıyor. Sabahları hazırlanan meyveli smoothielerde, bu beyaz bölgenin hafif aroması diğer meyvelerle kolayca uyum yakalıyor. Yoğun mutfak profesyonelleri ise bu kısımlardan turşu kurmayı veya reçel üretmeyi tercih ediyor.

Küçük siyah çekirdekler yüksek besin değeriyle vücudu destekliyor

Küçük siyah çekirdekler yüksek besin değeriyle vücudu destekliyor

Meyvenin tüketimi esnasında ayıklanmaya çalışılan siyah çekirdekler, sanılanın aksine zengin birer mineral kaynağı olarak öne çıkıyor. Yapısında bol miktarda A, B ve C vitamini barındıran çekirdekler, aynı zamanda faydalı doymamış yağ asitleri ile demir, magnezyum ve kalsiyum içeriyor. Bu bileşenlerden maksimum fayda sağlamak adına çekirdeklerin yutulmadan, iyice çiğnenerek tüketilmesi gerekiyor. Kurutulan çekirdekler öğütülerek toz haline getirildiğinde müsli ve smoothielere rahatça karıştırılıyor. Alternatif bir atıştırmalık arayanlar ise bu çekirdekleri hafifçe yağlayıp tuzlayarak tavada kavuruyor ve salataların üzerine kıtır bir malzeme olarak ekliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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