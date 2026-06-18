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Bilim Dünyası Hala Açıklayamıyor: Gökyüzünden Kilolarca Et Yağdığı Gün

Bilim Dünyası Hala Açıklayamıyor: Gökyüzünden Kilolarca Et Yağdığı Gün

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.06.2026 - 21:23
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1876 yılında Kentucky'de bulutsuz bir günde gökyüzünden sığır eti yağdı. Bilim dünyasını uzun süre şaşkınlığa uğratan ve tıp literatürüne geçen bu dehşet verici doğa olayının arkasındaki gizem, aylar süren araştırmaların ardından yalnızca daha fazla spekülasyona yol açtı.

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Kaynak: https://www.iflscience.com/the-kentuc...
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3 Mart 1876 tarihinde Bath Bölgesi'nde meydana gelen olayda berrak gökyüzünden sığır etini andıran maddeler düştü.

3 Mart 1876 tarihinde Bath Bölgesi'nde meydana gelen olayda berrak gökyüzünden sığır etini andıran maddeler düştü.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kentucky eyaletine bağlı Bath Bölgesi'nde, Allen Crouch ve eşine ait çiftlikte sıra dışı bir doğa olayı kaydedildi. Bahçede bulunduğu esnada gökyüzünden et parçalarının indiğini fark eden Bayan Crouch, havanın tamamen açık olmasına rağmen yaşanan bu durumu 'büyük kar tanelerinin yağışına' benzetti. Yapılan ilk incelemelerde, düşen maddelerin büyük çoğunluğunun küçük boyutlarda olduğu, ancak bazı parçaların 10 santimetrekarelik genişliğe ulaştığı belirlendi.

Olayın ardından bölgeyi ziyaret eden yerel yetkililer ile dürüstlüğüyle tanınan çevre sakinlerinden Harrison Gill, çitlere ve toprağa yapışan et benzeri dokuları doğruladı. Bölgeye intikal eden Louisville Commercial gazetesi muhabiri, numuneleri yerinde inceledi. İnceleme sırasında iki görgü tanığının maddelerin tadına baktığı ve lezzetinin koyun veya geyik etini andırdığı yönünde ifade verdiği rapor edildi.

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen laboratuvar analizlerinde maddelerin kökenine dair farklı teoriler üretildi.

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen laboratuvar analizlerinde maddelerin kökenine dair farklı teoriler üretildi.

Olaydan üç ay sonra numuneleri mikroskop altına alan araştırmacı Leopold Brandeis, söz konusu maddenin et olmadığını, 'nostoc' adı verilen bir siyanobakteri kolonisi olduğunu iddia etti. Islandığında genişleyerek et görünümü kazanan bu organizma teorisi, olay günü havanın tamamen kurak ve bulutsuz olması gerekçesiyle diğer uzmanlar tarafından kabul görmedi.

Farklı laboratuvarlarda yürütülen çalışmalarda ise numunelerin bir ata ait akciğer, kas ve kıkırdak dokusu olduğu sonucuna varıldı. Analiz raporlarında yer alan bazı tahminlerin insan bebeklerine ait dokuları işaret etmesi, tadım testi yapan kişilerin ifadeleriyle büyük bir çelişki oluşturdu.

Yıl sonunda tıp literatürüne giren açıklama ile gizemli yağışın arkasındaki doğal neden gün yüzüne çıkarıldı.

Yıl sonunda tıp literatürüne giren açıklama ile gizemli yağışın arkasındaki doğal neden gün yüzüne çıkarıldı.

Dr. L.D. Kastenbine Louisville Medical News bünyesinde yayımladığı makalede olaya dair en makul bilimsel tahmin sundu. Deneyimli bir çiftçinin gözlemlerine dayandırılan teoriye göre, bölgenin çok üzerinde uçan bir akbaba sürüsü ani bir refleksle midelerindekileri dışarı çıkardı.

Akbabaların tehlike anında hafiflemek amacıyla gerçekleştirdiği bu toplu kusma eylemi, yüksek irtifadaki şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yeryüzüne dağılan farklı hayvan dokularının yarattığı 'et yağmuru' illüzyonu, böylelikle rüzgar ve vahşi yaşamın ortak bir sonucu olarak kayıtlara geçti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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