Bilim Dünyası Hala Açıklayamıyor: Gökyüzünden Kilolarca Et Yağdığı Gün

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kentucky eyaletine bağlı Bath Bölgesi'nde, Allen Crouch ve eşine ait çiftlikte sıra dışı bir doğa olayı kaydedildi. Bahçede bulunduğu esnada gökyüzünden et parçalarının indiğini fark eden Bayan Crouch, havanın tamamen açık olmasına rağmen yaşanan bu durumu 'büyük kar tanelerinin yağışına' benzetti. Yapılan ilk incelemelerde, düşen maddelerin büyük çoğunluğunun küçük boyutlarda olduğu, ancak bazı parçaların 10 santimetrekarelik genişliğe ulaştığı belirlendi.

Olayın ardından bölgeyi ziyaret eden yerel yetkililer ile dürüstlüğüyle tanınan çevre sakinlerinden Harrison Gill, çitlere ve toprağa yapışan et benzeri dokuları doğruladı. Bölgeye intikal eden Louisville Commercial gazetesi muhabiri, numuneleri yerinde inceledi. İnceleme sırasında iki görgü tanığının maddelerin tadına baktığı ve lezzetinin koyun veya geyik etini andırdığı yönünde ifade verdiği rapor edildi.