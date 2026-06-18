Bilim Dünyası Hala Açıklayamıyor: Gökyüzünden Kilolarca Et Yağdığı Gün
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.iflscience.com/the-kentuc...
1876 yılında Kentucky'de bulutsuz bir günde gökyüzünden sığır eti yağdı. Bilim dünyasını uzun süre şaşkınlığa uğratan ve tıp literatürüne geçen bu dehşet verici doğa olayının arkasındaki gizem, aylar süren araştırmaların ardından yalnızca daha fazla spekülasyona yol açtı.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3 Mart 1876 tarihinde Bath Bölgesi'nde meydana gelen olayda berrak gökyüzünden sığır etini andıran maddeler düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen laboratuvar analizlerinde maddelerin kökenine dair farklı teoriler üretildi.
Yıl sonunda tıp literatürüne giren açıklama ile gizemli yağışın arkasındaki doğal neden gün yüzüne çıkarıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın