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Milyon Dolarlık Projede Akılalmaz Son: Can Kurtarmak İstediler, Kabus Oldu

Milyon Dolarlık Projede Akılalmaz Son: Can Kurtarmak İstediler, Kabus Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.06.2026 - 18:37
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İspanya’da soyu tükenme tehlikesi altındaki Kantabria orman tavuklarını korumak amacıyla yürütülen 5,8 milyon dolar bütçeli iddialı program, ilk aşamada beklenen başarıya ulaşamadı. Valsemana üretim merkezinde özel olarak yetiştirilen ve büyük umutlarla Alto Sil Özel Koruma Alanı’nda doğaya bırakılan 30 kuştan sadece birinin altı aylık takip süresi sonunda hayatta kalabildiği açıklandı.

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Kaynak

Kaynak: https://www.ecoticias.com/en/they-spe...
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Doğal yırtıcılar ve zayıf hayatta kalma refleksleri kayıpların en büyük nedenini oluşturuyor

Doğal yırtıcılar ve zayıf hayatta kalma refleksleri kayıpların en büyük nedenini oluşturuyor

Kuşların üzerindeki GPS ve radyo takip cihazlarıyla yapılan 180 günlük izleme çalışmaları, acı tabloyu ortaya çıkardı. Teknik raporlara göre, ölümlerin en büyük sorumlusu olarak doğal yırtıcılar öne çıkıyor. Tespit edilen kayıpların 12’sine tilkilerin, 6’sına yırtıcı kuşların, 4’üne ise sansarların yol açtığı belirlenirken, bazı vakalarda kesin ölüm nedeni saptanamadı. Uzmanlar, yapay ortamda büyüyen kuşların tüneme, gizlenme ve tehlikelerden kaçma yeteneklerinin vahşi hemcinslerine kıyasla zayıf kalmasının yanı sıra, doğadaki yüksek stres ve enfeksiyonların da bu sonucu hazırladığını belirtiyor.

Hayatta kalan tek dişi kuş projenin geleceği adına umut ışığı olmaya devam ediyor

Hayatta kalan tek dişi kuş projenin geleceği adına umut ışığı olmaya devam ediyor

Tüm bu kayıplara rağmen, hayatta kalmayı başaran tek bir dişi orman tavuğu projenin geleceği için veri sağlamayı sürdürüyor. Sağlık durumunun ve uçuş yeteneğinin gayet iyi olduğu belirtilen bu dişi kuş, salım alanındaki habitatı aktif şekilde kullanıyor. Hatta üreme mevsiminde türün diğer üyeleriyle bir araya gelmek için kur alanlarını ziyaret ettiği gözlemleniyor.

Pilot çalışmadan elde edilen veriler gelecekteki salım faaliyetlerine yön vermeyi hedefliyor

Pilot çalışmadan elde edilen veriler gelecekteki salım faaliyetlerine yön vermeyi hedefliyor

Avrupa Birliği’nin LIFE projesince de desteklenen Kantabria orman tavuklarının León ve Asturias bölgelerindeki toplam vahşi nüfusu 2019 yılında 191 iken, 2024 yılında 209 olarak tahmin ediliyordu. Yetkililer, bu başarısızlığın aslında büyük salımlardan önceki bir pilot çalışma olarak tasarlandığını vurguluyor. Gelecek dönemde kafes tasarımlarının değiştirilmesi, kuşlara yırtıcılardan kaçma eğitimi verilmesi ve salım zamanlamalarının yeniden planlanması gibi köklü teknik güncellemelerin yapılması planlanıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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