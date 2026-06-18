Milyon Dolarlık Projede Akılalmaz Son: Can Kurtarmak İstediler, Kabus Oldu

Tüm bu kayıplara rağmen, hayatta kalmayı başaran tek bir dişi orman tavuğu projenin geleceği için veri sağlamayı sürdürüyor. Sağlık durumunun ve uçuş yeteneğinin gayet iyi olduğu belirtilen bu dişi kuş, salım alanındaki habitatı aktif şekilde kullanıyor. Hatta üreme mevsiminde türün diğer üyeleriyle bir araya gelmek için kur alanlarını ziyaret ettiği gözlemleniyor.