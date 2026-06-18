Milyon Dolarlık Projede Akılalmaz Son: Can Kurtarmak İstediler, Kabus Oldu
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Kaynak: https://www.ecoticias.com/en/they-spe...
İspanya’da soyu tükenme tehlikesi altındaki Kantabria orman tavuklarını korumak amacıyla yürütülen 5,8 milyon dolar bütçeli iddialı program, ilk aşamada beklenen başarıya ulaşamadı. Valsemana üretim merkezinde özel olarak yetiştirilen ve büyük umutlarla Alto Sil Özel Koruma Alanı’nda doğaya bırakılan 30 kuştan sadece birinin altı aylık takip süresi sonunda hayatta kalabildiği açıklandı.
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Doğal yırtıcılar ve zayıf hayatta kalma refleksleri kayıpların en büyük nedenini oluşturuyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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