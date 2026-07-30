article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
2008 Krizini Önceden Tahmin Eden Milyarderden Finansal Başarı İçin Dikkat Çeken Tavsiye

2008 Krizini Önceden Tahmin Eden Milyarderden Finansal Başarı İçin Dikkat Çeken Tavsiye

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.07.2026 - 16:07
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2008 küresel finans krizini önceden tahmin ederek adını dünyaya duyuran milyarder yatırımcı Ray Dalio, finansal geleceğini sağlam temeller üzerine kurmak isteyenler için dikkat çeken tavsiyelerde bulundu. Yapay zekanın iş dünyasını hızla dönüştürdüğüne dikkat çeken Dalio, bu yeni dönemde en değerli yatırımın kişinin kendisini geliştirmesi olduğunu vurgulayarak, gelirini artırmak isteyenlere yol gösterecek önerilerini paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2008 küresel finans krizini önceden tahmin etmesiyle ün kazanan milyarder yatırımcı Ray Dalio, finansal geleceğini güvence altına almak isteyenler için önemli öneriler paylaştı.

2008 küresel finans krizini önceden tahmin etmesiyle ün kazanan milyarder yatırımcı Ray Dalio, finansal geleceğini güvence altına almak isteyenler için önemli öneriler paylaştı.

Podcast yayıncısı Steven Bartlett'in programına konuk olan Dalio, özellikle yapay zekâ çağında bireylerin en değerli varlığının sahip oldukları bilgi ve yetenekler olduğunu söyledi.

'En büyük sermayeniz kendinizsiniz'

Dalio'ya göre insanların sahip olduğu en önemli varlık banka hesaplarındaki para değil, kendileri.

'Temel soru şu: Kendinizi daha yüksek gelir elde edebilecek şekilde nasıl geliştirebilir ve değerli hâle getirebilirsiniz?' diyen Dalio, günümüzde yapay zekâ ve otomasyonun birçok mesleği dönüştürdüğünü, bunun da iş gücü piyasasında rekabeti artırdığını belirtti.

Ona göre teknoloji üretkenliği artırırken aynı zamanda gelir eşitsizliğini de büyütebiliyor. Çünkü insanların kazancı büyük ölçüde ortaya koydukları üretkenlik ve sundukları değere göre şekilleniyor.

Dalio, günümüzde şirketlerin daha verimli çalışabilecek kişileri tercih ettiğini vurgulayarak, bu nedenle bireylerin kendilerini sürekli geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Dalio, günümüzde şirketlerin daha verimli çalışabilecek kişileri tercih ettiğini vurgulayarak, bu nedenle bireylerin kendilerini sürekli geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Yetenek açısından en üst seviyedeki kişilerin çok daha fazla fırsata sahip olduğunu ifade eden yatırımcı, buna ulaşmanın ise her geçen gün zorlaştığını dile getirdi.

'Zamanınızı iyi bir gelir karşılığında satabileceğiniz bir beceri edinin'

Dalio'nun en dikkat çekici tavsiyesi ise oldukça net oldu:

'Zamanınızı iyi bir gelir karşılığında satabileceğiniz bir beceri geliştirin.'

Bunun herkes için farklı olabileceğini belirten Dalio, bir kişinin ister araç şoförlüğü yaparak ister yapay zekâ alanında uzmanlaşarak gelir elde edebileceğini söyledi. Önemli olanın kişinin güçlü olduğu alanı keşfetmesi ve o alanda kendisini geliştirmesi olduğunu vurguladı.

İşinizi tutkuyla yapın

Dalio, kendi başarısının en önemli nedenlerinden birinin yaptığı işi sevmesi olduğunu söyledi.

Başarının yalnızca yüksek maaşlı bir meslek seçmekten ibaret olmadığını belirten yatırımcı, insanların tutkularıyla yaptıkları işi bir araya getirmesi gerektiğini ifade etti.

'İşiniz ile tutkunuz aynı şey olmalı.' diyen Dalio, uzun vadeli başarının ancak bu şekilde sürdürülebileceğini savundu.

Aynı beceri farklı sektörlerde çok daha fazla kazandırabilir

Programın sunucusu Steven Bartlett ise aynı yeteneğin farklı sektörlerde çok farklı gelirler sağlayabileceğine dikkat çekti.

Örnek olarak bir Uber sürücüsü ile özel bir milyarderin şoförünü karşılaştıran Bartlett, her iki işte de araç kullanılsa da kazançların ciddi şekilde değişebileceğini söyledi. Dalio da bu görüşe katıldığını belirterek bunun neredeyse tüm meslekler için geçerli olduğunu ifade etti.

Küçük bir gelişim büyük gelir farkı yaratabilir

Dalio'ya göre piyasada en iyi performansı gösteren kişiler her zaman ortalamanın çok üzerinde kazanç elde ediyor.

Ünlü yatırımcı, bir kişinin kendisini geliştirmek için göstereceği yüzde 10'luk ek çabanın, gelirini iki katına çıkarabilecek fırsatların kapısını aralayabileceğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

'Hayatın formüllerinden biri de bu. İstihdam dünyasında da aynı kural geçerli.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın