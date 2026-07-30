2008 Krizini Önceden Tahmin Eden Milyarderden Finansal Başarı İçin Dikkat Çeken Tavsiye

Yetenek açısından en üst seviyedeki kişilerin çok daha fazla fırsata sahip olduğunu ifade eden yatırımcı, buna ulaşmanın ise her geçen gün zorlaştığını dile getirdi.

'Zamanınızı iyi bir gelir karşılığında satabileceğiniz bir beceri edinin'

Dalio'nun en dikkat çekici tavsiyesi ise oldukça net oldu:

'Zamanınızı iyi bir gelir karşılığında satabileceğiniz bir beceri geliştirin.'

Bunun herkes için farklı olabileceğini belirten Dalio, bir kişinin ister araç şoförlüğü yaparak ister yapay zekâ alanında uzmanlaşarak gelir elde edebileceğini söyledi. Önemli olanın kişinin güçlü olduğu alanı keşfetmesi ve o alanda kendisini geliştirmesi olduğunu vurguladı.

İşinizi tutkuyla yapın

Dalio, kendi başarısının en önemli nedenlerinden birinin yaptığı işi sevmesi olduğunu söyledi.

Başarının yalnızca yüksek maaşlı bir meslek seçmekten ibaret olmadığını belirten yatırımcı, insanların tutkularıyla yaptıkları işi bir araya getirmesi gerektiğini ifade etti.

'İşiniz ile tutkunuz aynı şey olmalı.' diyen Dalio, uzun vadeli başarının ancak bu şekilde sürdürülebileceğini savundu.

Aynı beceri farklı sektörlerde çok daha fazla kazandırabilir

Programın sunucusu Steven Bartlett ise aynı yeteneğin farklı sektörlerde çok farklı gelirler sağlayabileceğine dikkat çekti.

Örnek olarak bir Uber sürücüsü ile özel bir milyarderin şoförünü karşılaştıran Bartlett, her iki işte de araç kullanılsa da kazançların ciddi şekilde değişebileceğini söyledi. Dalio da bu görüşe katıldığını belirterek bunun neredeyse tüm meslekler için geçerli olduğunu ifade etti.

Küçük bir gelişim büyük gelir farkı yaratabilir

Dalio'ya göre piyasada en iyi performansı gösteren kişiler her zaman ortalamanın çok üzerinde kazanç elde ediyor.

Ünlü yatırımcı, bir kişinin kendisini geliştirmek için göstereceği yüzde 10'luk ek çabanın, gelirini iki katına çıkarabilecek fırsatların kapısını aralayabileceğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

'Hayatın formüllerinden biri de bu. İstihdam dünyasında da aynı kural geçerli.'