Psikolojiye Göre Beynimiz Neden Utanç Verici Anıları Tekrar Tekrar Hatırlıyor?

Ancak lise yıllarında söylediğimiz utandırıcı bir cümleyi, ses tonumuza kadar ayrıntılarıyla anımsayabiliriz. O an yüzümüzün kızarması, karşımızdaki kişinin ifadesi ve hissettiğimiz mahcubiyet hafızamızda yıllarca canlı kalabilir.

Üstelik bu anılar çoğu zaman yalnızca bizim zihnimizde yaşamaya devam eder. O olaya tanıklık eden insanların büyük bölümü çoktan unutmuş olsa bile, biz gece yatağa uzandığımızda zihnimiz aynı sahneyi tekrar tekrar oynatabilir.

Psikologlar, bunun tamamen normal bir süreç olduğunu belirtiyor. Ancak bu durumun rastgele gerçekleşmediğini, belirli psikolojik mekanizmaların sonucu olduğunu da vurguluyorlar.