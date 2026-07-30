Psikolojiye Göre Beynimiz Neden Utanç Verici Anıları Tekrar Tekrar Hatırlıyor?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hepimizin yıllar geçmesine rağmen unutamadığı, aklına geldikçe 'Keşke bunu yapmasaydım' dediği en az bir anısı vardır. Üstelik çoğu zaman o olayı sadece biz hatırlarız; diğer insanlar çoktan unutmuştur bile. Buna rağmen zihnimiz, en beklemediğimiz anda o utanç verici anı yeniden önümüze getirir. Psikologlara göre bunun nedeni sadece güçlü bir hafızaya sahip olmamız değil, beynimizin sosyal deneyimleri işleme biçimi. İşte utanç verici anıların neden peşimizi bırakmadığını açıklayan psikolojik nedenler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birçoğumuz dört gün önce akşam yemeğinde ne yediğimizi hatırlamayız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Psikolojide bu durumu açıklamak için "perseveratif düşünme" (perseverative thinking) adı verilen bir kavram kullanılıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın