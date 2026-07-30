KidzBrain Hareketi ile Beyin Okuryazarlığı: Dikkatin Değerli Olduğu Bir Çağda Çocuklara Ne Öğretmeliyiz?

Bugün bilgiye ulaşmak zor değil; zor olan, o bilgi karşısında dikkati koruyabilmek. Dijital platformlar, sosyal medya uygulamaları, oyunlar ve reklam sistemleri gelir modellerini büyük ölçüde insanların ekranda ne kadar kaldığı üzerine kuruyor. Bu nedenle dikkat artık yalnızca zihinsel bir beceri değil; ölçülen, yönlendirilen ve ekonomik değere dönüştürülen bir kaynak.
“Dikkat, paradan daha önemli bir ekonomik unsur hâline geldi” derken kastettiğim tam olarak bu. Para kaybedildiğinde yeniden kazanılabilir; ancak sürekli bölünen dikkat, beraberinde zamanı, öğrenme kapasitesini, karar kalitesini ve üretkenliği de götürür. Bir çocuğun dikkatini kaybetmesi yalnızca dersi kaçırması anlamına gelmez; derin düşünme, sabretme, problem çözme ve başladığı işi sürdürebilme becerilerinin yeterince çalışmaması anlamına da gelir.
Üstelik bugün bireyler yalnızca ürün satın almıyor; dikkatlerini vererek dijital ekonominin bir parçası hâline geliyor. Her tıklama, izleme süresi ve ekran hareketi platformlar açısından değerli bir veriye dönüşüyor. Bu yüzden çağımızın asıl rekabeti bilgiye sahip olmak değil, insan dikkatine ulaşmak ve onu mümkün olduğunca uzun süre elde tutmak üzerine kuruluyor.
Beyin okuryazarlığı tam da bu noktada önem kazanıyor. Çocuk, dikkatinin nasıl yönlendirildiğini ve hangi uyaranların onu sürekli tepki vermeye zorladığını fark ettiğinde dijital dünyanın pasif tüketicisi olmaktan çıkar. Kendi dikkatini yönetebilen birey yalnızca daha iyi öğrenmez; zamanını, tercihlerini ve zihinsel enerjisini de daha bilinçli kullanır. Geleceğin en önemli ayrıcalığı daha fazla bilgiye sahip olmak değil, neye dikkat vereceğini seçebilmek olacaktır diye düşünüyorum.
KidzBrain'i bir kurum ya da kurs değil, bir “hareket” olarak tanımlıyorsunuz. Bu ayrım sizin için neden bu kadar önemli?
Çünkü KidzBrain'in amacı yalnızca çocuklara eğitim vermek değil, eğitim anlayışını dönüştürmek. Biz çocukların daha fazla bilgiye değil; dikkatini, hafızasını ve bilişsel becerilerini etkin kullanabilen daha güçlü öğrenme sistemlerine ihtiyaç duyduğuna inanıyoruz. Bu nedenle KidzBrain'i bir kurs değil; çocukları, aileleri ve eğitimcileri beyin okuryazarlığı etrafında buluşturan yeni nesil bir öğrenme hareketi olarak tanımlıyorum.
Türkiye genelinde 26 temsilcilik ve International Brain Coaching and Cognitive Mind Certification Program ile eğitmen yetiştiriyorsunuz. Bu ağı kurarken en büyük zorluk neydi?
En büyük zorluk, beyin temelli eğitimin yalnızca birkaç dikkat egzersizinden ibaret olmadığını anlatmaktı. Çünkü farklı şehirlerde ortak bir yaklaşım oluşturmak; bilimsel temeli, uygulama standartlarını ve KidzBrain felsefesini aynı nitelikle korumayı gerektiriyor.
Bu nedenle amacımız yalnızca temsilcilik sayısını artırmak değil, beynin nasıl öğrendiğini anlayan ve bu bilgiyi doğru uygulamalara dönüştürebilen donanımlı eğitmenler yetiştirmek oldu. International Brain Coaching and Cognitive Mind Certification Program da bu ortak dilin ve kalite standardının temelini oluşturuyor. Alanının uzmanı, bilimsel disiplini ön plana alan eğitmen kadromuzla, kendi beynini tanıyan nesiller yetişmesi için mücadele ediyoruz.
Bir çocuk kendi beynini tanımaya başladığında, sizce en önce neyin değiştiğini gözlemliyorsunuz — kendine bakışı mı, ailesiyle ilişkisi mi, yoksa okul başarısı mı?
İlk değişen, çocuğun kendine bakışıdır. “Ben dikkatsizim”, “Başarısızım” ya da “Yapamıyorum” demek yerine, beyninin nasıl çalıştığını ve hangi koşullarda daha iyi öğrendiğini fark etmeye başlar. Bu farkındalık özgüvenini, ailesi ve öğretmeniyle kurduğu ilişkiyi, ardından da okul performansını dönüştürür. Çünkü çocuk kendini suçlamayı bıraktığında, öğrenme sürecinin pasif nesnesi değil, aktif yöneticisi hâline gelir.
Öğretmenlere ve ailelere, çocuklarıyla “dikkatin nasıl oluştuğu” üzerine konuşurken vereceğiniz en basit, uygulanabilir tavsiye ne olurdu?
Öncelikle çocuğa sürekli “Dikkatini ver” demek yerine, “Dikkatini toplamanı şu anda ne zorlaştırıyor?” diye sormalarını öneririm. Çünkü dikkat yalnızca çocuğun isteğine bağlı değildir; merak, duygu durumu, uyku, beslenme, hareket ihtiyacı, ortamın uyaranları ve görevin zorluk düzeyi gibi birçok etkene bağlı olarak oluşur.
Ardından çocukla birlikte basit bir “dikkat kontrolü” yapılabilir: Çalışma alanındaki gereksiz uyaranları azaltmak, görevi küçük ve anlaşılır adımlara bölmek, yaşına uygun kısa odaklanma süreleri belirlemek ve aralara hareket molaları koymak... Çalışma sonunda ise “Kaç soru çözdün?” yerine, “Dikkatini korumana bugün ne yardımcı oldu?” diye sormak önemlidir. Böylece çocuk yalnızca dikkatini kullanmaz; dikkatinin nasıl çalıştığını da öğrenir. Bu farkındalık, zamanla öz düzenleme becerisinin temelini oluşturur.
Bitirirken…
Bu söyleşinin ardından geriye tek bir soru kalıyor: Çocuklara dünyayı öğretmeye çalışırken, o dünyayı algılayan ve anlamlandıran organı ne kadar tanıyoruz?
Dikkatin her an bölünebildiği, ekranların zihnimiz için sürekli rekabet ettiği ve anlık ödüllerin sabrı giderek aşındırdığı bir çağda, öğrenmeyi yalnızca müfredat üzerinden konuşmak artık yeterli görünmüyor. Belki de eğitimin bir sonraki büyük adımı, çocuklara daha fazla bilgi aktarmak değil; o bilgiyi nasıl öğrendiklerini, nasıl hatırladıklarını ve nasıl odaklandıklarını öğretmek.
KidzBrain'in ortaya koyduğu 'beyin okuryazarlığı' yaklaşımı da tam bu noktada anlam kazanıyor. Çünkü insan, en değerli aracını tanımadan onu en verimli şekilde kullanamaz. Bir çocuk kendi beynini tanımaya başladığında yalnızca akademik başarısı değil; kendisiyle kurduğu ilişki, duygularını yönetme biçimi ve hayata bakışı da dönüşmeye başlıyor.
Belki de eğitimde sormamız gereken en temel soru artık şudur: Çocuklara ne öğrettiğimiz değil, öğrenmeyi mümkün kılan sistemi onlara ne kadar anlattığımız.