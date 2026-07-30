KidzBrain Hareketi ile Beyin Okuryazarlığı: Dikkatin Değerli Olduğu Bir Çağda Çocuklara Ne Öğretmeliyiz?

Yıllar içinde fark ettim ki eğitim dünyasının en büyük eksikliği bilgi değil, beyin bilgisi. Çocuklara matematik öğretiyoruz ama matematiği öğrenen organı tanımıyoruz.

Okuma yazma öğretiyoruz ama beynin okumayı nasıl öğrendiğini bilmiyoruz.

Yeni nesilden problem çözmelerini bekliyoruz ama problem çözmenin hangi sinir ağlarını geliştirdiğini konuşmuyoruz.

Hafızadan yüksek performans bekliyoruz ama hafızanın nasıl oluştuğunu anlatmıyoruz.

Belki de en büyük çelişkimiz bu. İnsanlık uzaya araç gönderecek kadar gelişti, yapay zekâ birkaç saniye içinde makaleler yazabiliyor, karmaşık analizler yapabiliyor, milyonlarca veriyi aynı anda değerlendirebiliyor; ancak hâlâ çocuklara kendi beyinlerini tanımayı öğretmiyoruz.

Oysa insanın sahip olduğu en değerli teknoloji kendi beyni değil mi? Ve ne yazık ki onun kullanım kılavuzu eğitim sisteminin hiçbir yerinde yok. Bugün ilkokula başlayan bir çocuk yaklaşık on altı yıl boyunca eğitim alıyor; binlerce saatini sınıflarda geçiriyor, yüzlerce sınava giriyor, onlarca ders görüyor. Fakat mezun olduğunda hâlâ şunu bilmiyor:

“Dikkatim neden dağılıyor?”

“Motivasyonumu neden kaybediyorum?”

“Yeni bir alışkanlık edinmek neden bu kadar zor?”

“Kaygı öğrenmemi neden etkiliyor?”

“Hareket ettiğimde neden daha iyi düşünüyorum?”

“Uyku neden hafızamı değiştiriyor?”

Hayatımızın merkezinde duran organı tanımadan hayata hazırlanıyoruz. İşte tam bu yüzden bugün yalnızca eğitim sistemini değil, eğitim anlayışımızı yeniden düşünmek zorundayız. Çünkü yirmi birinci yüzyılın en önemli becerilerinden biri artık yalnızca okuma yazma değildir.

Dijital okuryazarlık, finansal okuryazarlık, medya okuryazarlığı konuşuyoruz. Belki de artık bunlardan önce konuşmamız gereken çok daha temel bir kavram var: Beyin okuryazarlığı.

Dijital okuryazarlık, finansal okuryazarlık gibi kavramların önüne “beyin okuryazarlığını” koyuyorsunuz. Neden bu sıralama ve eğitim sistemi bunu neden hâlâ görmezden geliyor?

Beyin okuryazarlığı, dijital, finansal ya da medya okuryazarlığı dediğimiz bütün becerilerin kullandığı temel sistem beyindir. Dikkatini yönetemeyen, dürtülerini düzenleyemeyen, bilgiyi sorgulayamayan ve kararlarının nasıl şekillendiğini fark etmeyen bir birey; dijital araçları kullanabilir ama dijital dünyanın yönlendirmelerine karşı savunmasız kalabilir. Parayı tanıyabilir ama kısa vadeli ödüllerle uzun vadeli hedefler arasında sağlıklı seçimler yapamayabilir. Bu nedenle beyin okuryazarlığını diğer okuryazarlıkların önüne koymak, onları önemsiz görmek değil; hepsinin üzerine kurulduğu bilişsel zemini görünür hâle getirmektir.

Benim için beyin okuryazarlığı, çocuklara ya da bireylere beyin bölgelerini ezberletmek değildir. Çocuğun “Dikkatim neden dağılıyor?”, “Kaygılandığımda neden düşünemiyorum?”, “Bir bilgiyi nasıl daha kalıcı öğrenebilirim?”, “Ekranı bırakmak neden bu kadar zor?” ve “Hareket, uyku, duygu ve tekrar öğrenmemi nasıl etkiliyor?” sorularına yaşına uygun cevaplar verebilmesidir. Kısacası, kendi zihinsel süreçlerini fark etmesi ve onları yönetebilmek için doğru araçları kullanmayı öğrenmesidir.

Eğitim sisteminin bunu hâlâ yeterince görmemesinin nedeni, sistemin büyük ölçüde içerik aktarmaya ve ölçülebilir akademik sonuçlara göre yapılandırılmış olmasıdır. Ne öğretileceğini ayrıntılı biçimde planlıyoruz; fakat beynin hangi koşullarda öğrendiğini, dikkatin nasıl sürdürüldüğünü ve bilginin nasıl kalıcı hâle geldiğini aynı ölçüde merkeze almıyoruz. Üstelik nörobilimde üretilen bilgi ile sınıf uygulamaları arasında hâlâ önemli bir aktarım boşluğu olduğunu düşünüyorum. Öğretmenlerden dikkat, motivasyon, öz düzenleme ve kaygı gibi süreçleri yönetmelerini bekliyoruz; ancak çoğunu bu süreçlerin biyolojik ve bilişsel temelleri konusunda yeterince desteklemiyoruz.

Oysa eğitimin geleceği yalnızca çocuğa daha fazla bilgi vermekte değil, çocuğun kendi öğrenme sistemini tanımasını sağlamaktadır. Çünkü kendi beynini tanıyan çocuk yalnızca daha iyi öğrenmez; dikkatini, duygularını, alışkanlıklarını ve kararlarını da daha bilinçli yönetir. KidzBrain olarak savunduğumuz temel düşünce tam olarak budur: Çocuğa dünyayı öğretmeden önce, dünyayı algıladığı ve anlamlandırdığı beyni öğretmeli ve hazza karşı durabilme becerisi kazandırmalıdır.

Bilindiği gibi 1970'li yıllarda Walter Mischel'in yürüttüğü ve psikoloji literatürüne Marshmallow Deneyi olarak geçen araştırma, çocukların önlerindeki tek marshmallow'u hemen yemek yerine biraz beklediklerinde ikinci bir ödül kazanabileceklerini gösteren basit ama etkileyici bir tasarıma dayanır. Araştırma, öz denetim, yürütücü işlevler ve haz erteleme becerileri üzerine yıllar boyunca sayısız çalışmaya ilham vermiştir. Daha sonraki araştırmalar, bu becerilerin yalnızca iradeyle değil; çocuğun içinde büyüdüğü çevre, güven duygusu, aile deneyimleri ve sosyoekonomik koşullarla da yakından ilişkili olduğunu ortaya koydu. Ancak bütün bu çalışmaların ortaklaştığı önemli bir gerçek vardı: Haz erteleme becerisi geliştirilebilir bir beceridir ve beynin ön bölgelerinde yer alan yürütücü işlevlerle yakından ilişkilidir.