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Psikologlar Açıkladı: Aynı Diziyi Tekrar Tekrar İzlemenin 4 Nedeni

Psikologlar Açıkladı: Aynı Diziyi Tekrar Tekrar İzlemenin 4 Nedeni

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.07.2026 - 16:53
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Bir diziyi bitirdiniz, finali gördünüz ve hikayenin nasıl bittiğini artık biliyorsunuz… Ama buna rağmen birkaç gün sonra aynı dizinin ilk bölümünü yeniden açıyorsunuz! Üstelik her gün yeni diziler, yeni karakterler ve yeni hikayeler keşfetmek mümkünken siz hâlâ eskilerden vazgeçemiyorsanız, bunun arkasında sadece alışkanlık olmadığını bilmelisiniz.

Psikologlara göre defalarca aynı dizileri izlemenin arkasında beynin güven, aidiyet ve kontrol ihtiyacıyla bağlantılı bazı nedenler bulunuyor.

İşte, detaylar.

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1. Tanıdık Hikayeler Güven Hissi Verebilir

1. Tanıdık Hikayeler Güven Hissi Verebilir

Yeni bir dizi izlemeye başladığımızda beynimiz sürekli karakterleri tanımaya, olayları anlamaya ve hikayenin nasıl ilerleyeceğini tahmin etmeye çalışır. Ancak daha önce izlediğimiz bir dizi, bize tamamen bildiğimiz bir dünyaya geri dönme fırsatı verir. Karakterlerin kim olduğunu, olayların nasıl gelişeceğini ve hikayenin nereye varacağını zaten biliyor olmak, bazı kişiler için rahatlatıcı bir deneyim oluşturabilir.

Medya psikolojisi uzmanlarına göre, özellikle yoğun veya stresli dönemlerde insanlar bilinmezlik yerine tanıdıkları içeriklere yönelerek kendilerini daha güvende hissedebilir.

2. Favori Karakterler Aidiyet Hissi Sağlayabilir

2. Favori Karakterler Aidiyet Hissi Sağlayabilir

Aynı diziyi tekrar izlememizin en önemli nedenlerinden biri, aslında sadece hikayeyi değil, o hikayedeki karakterlerle kurduğumuz bağı da yeniden yaşamamız olabilir.

Derrick, Gabriel ve Hugenberg tarafından yapılan ve Journal of Experimental Social Psychology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, favori televizyon programları insanlarda bir tür 'sosyal vekalet' etkisi oluşturabiliyor.

Araştırmacılar, kişilerin sevdikleri dizilerdeki karakterlerle kurdukları bağ sayesinde kendilerini daha az yalnız ve daha fazla ait hissedebildiklerini ortaya koydu. 

Yani bazı diziler bizim için yalnızca ekrandaki karakterlerden ibaret olmayabilir; zamanla tanıdık bir çevre hissi oluşturabilir.

3. Yalnızlık Hissi Tanıdık Dizilere Yönlendirebilir

3. Yalnızlık Hissi Tanıdık Dizilere Yönlendirebilir

İnsanlar kendilerini sosyal olarak uzak veya yalnız hissettiklerinde, kendilerine tanıdık gelen şeylere daha fazla bağlanabilir.

Araştırmaya göre favori diziler, gerçek bir sosyal ilişkinin yerini tamamen almasa da kişiye geçici bir yakınlık ve bağlantı hissi sağlayabilir.

Bu nedenle bazı kişiler için eski bir diziyi yeniden izlemek, sadece geçmiş bölümleri hatırlamak değil; kendilerini iyi hissettiren tanıdık bir dünyaya dönmek anlamına gelebilir.

4. Sonunu Bilmek Beyni Rahatlatabilir

4. Sonunu Bilmek Beyni Rahatlatabilir

Yeni bir hikaye izlerken sürekli 'Ne olacak?' sorusunun cevabını ararız. Bu belirsizlik, izleme deneyiminin heyecanını artırsa da zihnin daha fazla dikkat harcamasına neden olabilir.

Medya psikoloğu Dr. Pamela Rutledge'e göre insanlar zaman zaman sonucu bildikleri içeriklere yönelerek daha kontrollü ve öngörülebilir bir deneyim yaşayabilir.

Daha önce izlediğimiz bir diziyi açtığımızda sürprizlerle karşılaşmayacağımızı biliriz. Bu da bazı kişiler için günlük hayatın belirsizliklerinden uzaklaşabilecekleri daha sakin bir alan oluşturabilir.

Aynı Diziyi İzlemek Sadece 'Alışkanlık' Değil

Kısacası, bir diziyi tekrar izlemek, her zaman yeni şeylerden kaçmak anlamına gelmez. Bazen insanlar kendilerini rahatlatan, mutlu hissettiren veya geçmişte güzel anılarla bağ kurdukları içeriklere bilinçli olarak geri dönebilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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