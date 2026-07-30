Psikologlar Açıkladı: Aynı Diziyi Tekrar Tekrar İzlemenin 4 Nedeni
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Bir diziyi bitirdiniz, finali gördünüz ve hikayenin nasıl bittiğini artık biliyorsunuz… Ama buna rağmen birkaç gün sonra aynı dizinin ilk bölümünü yeniden açıyorsunuz! Üstelik her gün yeni diziler, yeni karakterler ve yeni hikayeler keşfetmek mümkünken siz hâlâ eskilerden vazgeçemiyorsanız, bunun arkasında sadece alışkanlık olmadığını bilmelisiniz.
Psikologlara göre defalarca aynı dizileri izlemenin arkasında beynin güven, aidiyet ve kontrol ihtiyacıyla bağlantılı bazı nedenler bulunuyor.
İşte, detaylar.
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1. Tanıdık Hikayeler Güven Hissi Verebilir
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2. Favori Karakterler Aidiyet Hissi Sağlayabilir
3. Yalnızlık Hissi Tanıdık Dizilere Yönlendirebilir
4. Sonunu Bilmek Beyni Rahatlatabilir
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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