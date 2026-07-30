Psikologlar Açıkladı: Aynı Diziyi Tekrar Tekrar İzlemenin 4 Nedeni

Bir diziyi bitirdiniz, finali gördünüz ve hikayenin nasıl bittiğini artık biliyorsunuz… Ama buna rağmen birkaç gün sonra aynı dizinin ilk bölümünü yeniden açıyorsunuz! Üstelik her gün yeni diziler, yeni karakterler ve yeni hikayeler keşfetmek mümkünken siz hâlâ eskilerden vazgeçemiyorsanız, bunun arkasında sadece alışkanlık olmadığını bilmelisiniz.

Psikologlara göre defalarca aynı dizileri izlemenin arkasında beynin güven, aidiyet ve kontrol ihtiyacıyla bağlantılı bazı nedenler bulunuyor.

İşte, detaylar.

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