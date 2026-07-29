İşi Bitse Bile Çalışıyor Gibi Görünüyorlar: Z Kuşağı İlk Sırada
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İş dünyasında yıllardır tartışılan “çok çalışmak mı, yoksa çok çalışıyor gibi görünmek mi?” sorusuna yeni bir araştırma dikkat çekici bir yanıt verdi. Software Finder tarafından yapılan çalışma, “çalışıyor gibi görünen” nesil ortaya çıktı. Verimlilik taklidi yaptığı tespit edilen çalışanların başında Z kuşağı gelirken, araştırma modern çalışma hayatındaki görünür olma baskısını da gözler önüne serdi.
İşte detaylar.
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Çalışanların Yüzde 66’sı İşi Bitse Bile Aktif Görünüyor
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Z Kuşağı Diğer Nesilleri Geride Bıraktı
Bilgisayar Başında Kalmak, Sekme Açık Bırakmak ve Daha Fazlası
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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