İşi Bitse Bile Çalışıyor Gibi Görünüyorlar: Z Kuşağı İlk Sırada

Araştırmanın en çok dikkat çeken bölümü ise kuşaklar arasındaki fark oldu. Z kuşağı çalışanlar, “çalışıyor gibi görünme” davranışında diğer nesillerin önüne geçti.

Araştırmaya göre Z kuşağı çalışanların yüzde 80’i, işlerini tamamladıktan sonra bile çalışmaya devam ediyormuş gibi göründüğünü söyledi. Ortaya çıkan verilere göre:

Z kuşağının yüzde 80’i,

Y kuşağının yüzde 68’i,

X kuşağının yüzde 58’i işlerini bitirdikten sonra bile yoğun görünmeye devam ediyor.

Neden Çalışıyor Gibi Görünmeye Devam Ediyorlar?

Bu davranışın arkasında ise yalnızca boş zamanı doldurma isteği bulunmuyor.