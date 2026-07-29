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İşi Bitse Bile Çalışıyor Gibi Görünüyorlar: Z Kuşağı İlk Sırada

İşi Bitse Bile Çalışıyor Gibi Görünüyorlar: Z Kuşağı İlk Sırada

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
29.07.2026 - 12:07
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İş dünyasında yıllardır tartışılan “çok çalışmak mı, yoksa çok çalışıyor gibi görünmek mi?” sorusuna yeni bir araştırma dikkat çekici bir yanıt verdi. Software Finder tarafından yapılan çalışma, “çalışıyor gibi görünen” nesil ortaya çıktı. Verimlilik taklidi yaptığı tespit edilen çalışanların başında Z kuşağı gelirken, araştırma modern çalışma hayatındaki görünür olma baskısını da gözler önüne serdi.

İşte detaylar. 

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Çalışanların Yüzde 66’sı İşi Bitse Bile Aktif Görünüyor

Çalışanların Yüzde 66’sı İşi Bitse Bile Aktif Görünüyor

Software Finder tarafından yapılan araştırmada, çalışanların görevlerini tamamladıktan sonra nasıl davrandığı incelendi. ABD’de 1.003 tam zamanlı çalışanın katıldığı araştırmaya göre, çalışanların yüzde 66’sı işlerini bitirdikten sonra hâlâ aktif görünmeye devam ettiğini söyledi.

Araştırma, günümüzde birçok çalışanın yalnızca işini tamamlamaya değil, aynı zamanda çalışmaya devam ettiğini göstermeye de önem verdiğini ortaya koydu.

Çalışanlar Yılda 32 Gününü “Yoğun Görünmeye” Harcıyor

Araştırma çalışanların “üretken görünmek” için ayırdığı zamanı da ortaya çıkardı. Katılımcılar, haftada ortalama 5 saatlerini aslında tamamladıkları işlerin ardından yoğun görünmeye harcadıklarını belirtti. Bu süre hesaplandığında yılda yaklaşık 32,5 iş gününe denk geliyor.

Yani bazı çalışanlar, görevlerini tamamladıktan sonra kalan mesai saatlerinde yeni bir işe geçmek yerine aktif görünmeye devam ediyor.

Z Kuşağı Diğer Nesilleri Geride Bıraktı

Z Kuşağı Diğer Nesilleri Geride Bıraktı

Araştırmanın en çok dikkat çeken bölümü ise kuşaklar arasındaki fark oldu. Z kuşağı çalışanlar, “çalışıyor gibi görünme” davranışında diğer nesillerin önüne geçti.

Araştırmaya göre Z kuşağı çalışanların yüzde 80’i, işlerini tamamladıktan sonra bile çalışmaya devam ediyormuş gibi göründüğünü söyledi. Ortaya çıkan verilere göre:

  • Z kuşağının yüzde 80’i,

  • Y kuşağının yüzde 68’i,

  • X kuşağının yüzde 58’i işlerini bitirdikten sonra bile yoğun görünmeye devam ediyor.

Neden Çalışıyor Gibi Görünmeye Devam Ediyorlar?

Bu davranışın arkasında ise yalnızca boş zamanı doldurma isteği bulunmuyor. 

  • Çalışanların bir bölümü, işleri erken bittiğinde bunu belli etmeleri halinde daha fazla görevle karşılaşmaktan endişe ediyor.

  • Bazı çalışanlar ise yöneticileri tarafından yeterince çalışkan görünmemekten veya performanslarının sorgulanmasından çekiniyor.

  • Özellikle uzaktan ve hibrit çalışma düzenlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, çevrim içi görünür olma baskısının arttığı belirtiliyor.

Bilgisayar Başında Kalmak, Sekme Açık Bırakmak ve Daha Fazlası

Bilgisayar Başında Kalmak, Sekme Açık Bırakmak ve Daha Fazlası

Araştırmada çalışanların yoğun görünmek için kullandığı yöntemler de son derece dikkat çekici. Bazı çalışanlar bilgisayar başında aktif kalmaya devam ederken, bazıları açık sekmeler bırakarak veya çalışma ekranlarını açık tutarak meşgul görünmeye çalışıyor.

Mesajlara hemen yanıt vermemek, tamamlanan görevler üzerinde daha uzun süre çalışıyormuş gibi görünmek ve gün boyunca çevrim içi kalmak da çalışanların başvurduğu yöntemler arasında yer alıyor.

Mesele Kuşak Değil, İş Kültürü

Her ne kadar araştırmanın sonuçlarında Z kuşağı ilk sırada yer alsa da uzmanlara göre bu durum genç çalışanların daha az çalıştığı anlamına gelmiyor. Kariyerlerinin başındaki çalışanlar, kendilerini kanıtlama ve iş yerindeki konumlarını koruma konusunda daha fazla baskı hissedebiliyor.

Software Finder araştırması, modern iş hayatındaki önemli bir değişime dikkat çekiyor: Günümüzde bazı çalışanlar yalnızca başarılı olmak değil, aynı zamanda başarılı göründüklerini de göstermek zorunda hissediyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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