1500 2000 Liralara Kadar Çıkıyor: TÜRKSAT Güncellemesi Uydu Servislerine Yaradı

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) uyumlu uydu alıcıları ve akıllı televizyonlarda frekans değişiklikleri otomatik olarak yansıyor. Türksat, bu sistemin manuel arama ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldırdığını belirtiyor. Ancak eski model veya TKGS desteklemeyen cihazlarda kanal listesinin elle güncellenmesi gerekebiliyor.

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre kanalları kaybolan veya bazı yayınlara ulaşamayan vatandaşların bir kısmı çözüm için servislere başvuruyor. Özellikle sadece kanal veya frekans ayarı gerektiren işlemler için istenen ücretler dikkat çekiyor. 2026 yılında yayımlanan uydu ayarlama taleplerinde 1.000, 1.200 ve 1.500 TL seviyelerinde fiyatlar isteniyor. İstanbul’un farklı ilçelerinde yalnızca kanal ayarlama, kablo bağlantısı veya sinyal kontrolü gibi işlemler için bu rakamlar teklif ediliyor.