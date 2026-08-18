1500 2000 Liralara Kadar Çıkıyor: TÜRKSAT Güncellemesi Uydu Servislerine Yaradı
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TÜRKSAT’taki uydu ve frekans değişikliklerinin ardından bazı televizyonlarda kanallar kayboldu. Bu durum uydu servislerine olan talebi artırırken, bazı işletmeler durumu fırsata çevirdi. Yalnızca birkaç dakikalık kanal ayarı için vatandaşlardan 1.000 ila 1.500 TL arasında ücret talep edilmeye başlandı.
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Peki son günlerde yaşanan bu sorunun nedeni ne?
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Vatandaş çareyi uyducularda buldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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