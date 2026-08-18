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1500 2000 Liralara Kadar Çıkıyor: TÜRKSAT Güncellemesi Uydu Servislerine Yaradı

1500 2000 Liralara Kadar Çıkıyor: TÜRKSAT Güncellemesi Uydu Servislerine Yaradı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.08.2026 - 15:51
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TÜRKSAT’taki uydu ve frekans değişikliklerinin ardından bazı televizyonlarda kanallar kayboldu. Bu durum uydu servislerine olan talebi artırırken, bazı işletmeler durumu fırsata çevirdi. Yalnızca birkaç dakikalık kanal ayarı için vatandaşlardan 1.000 ila 1.500 TL arasında ücret talep edilmeye başlandı.

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Peki son günlerde yaşanan bu sorunun nedeni ne?

Peki son günlerde yaşanan bu sorunun nedeni ne?

18 yıldır hizmet veren TÜRKSAT 3A uydusu ömrünü tamamladı. Kanallar, daha yüksek kapasiteli yeni nesil Türksat uydularına taşındı. 16 Ağustos itibarıyla yayınlar yeni frekanslarla devam ediyor. Kesintisiz izleme için televizyon veya uydu alıcılarına yeni frekansların tanımlanması gerekiyor.

Vatandaş çareyi uyducularda buldu.

Vatandaş çareyi uyducularda buldu.

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) uyumlu uydu alıcıları ve akıllı televizyonlarda frekans değişiklikleri otomatik olarak yansıyor. Türksat, bu sistemin manuel arama ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldırdığını belirtiyor. Ancak eski model veya TKGS desteklemeyen cihazlarda kanal listesinin elle güncellenmesi gerekebiliyor.

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre kanalları kaybolan veya bazı yayınlara ulaşamayan vatandaşların bir kısmı çözüm için servislere başvuruyor. Özellikle sadece kanal veya frekans ayarı gerektiren işlemler için istenen ücretler dikkat çekiyor. 2026 yılında yayımlanan uydu ayarlama taleplerinde 1.000, 1.200 ve 1.500 TL seviyelerinde fiyatlar isteniyor. İstanbul’un farklı ilçelerinde yalnızca kanal ayarlama, kablo bağlantısı veya sinyal kontrolü gibi işlemler için bu rakamlar teklif ediliyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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