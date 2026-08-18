Kendi Kendine Yeten Yaşam Modeli Evleri Türkiye'ye Geliyor

AA'nın aktardığına göre One Planet Habitat'ın projesi, enerji, su ve gıda ihtiyacını kendi kaynaklarıyla karşılayacak şekilde tasarlandı. Villa projesi, dünyanın en katı enerji verimliliği ölçütlerinden biri kabul edilen Pasif Ev (Passivhaus) standardına göre inşa edilecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yerleşim modeli farklı iklimlere ve gelir gruplarına göre de uyarlanabiliyor. Proje, akademisyenlerden mühendislere, mimarlardan beslenme uzmanlarına kendi alanında uzman isimlerle yürütülüyor.

Türkiye'de de hayata geçirilecek olan proje, yalıtım kabuğu, yerinde üretilecek güneş enerjisi ve yerleşkede dikilecek ağaçlarla yerleşkenin karbon ayak izini azaltmak üzere tasarlandı.