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Kendi Kendine Yeten Yaşam Modeli Evleri Türkiye'ye Geliyor

Kendi Kendine Yeten Yaşam Modeli Evleri Türkiye'ye Geliyor

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.08.2026 - 15:50
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Tamamen kendi kendine yeten yaşam modeli Türkiye'de de uygulamaya geçecek. AA'nın aktardığına göre, One Planet Habitat'ın projesi, kendi kendine yeten yapısıyla dünyada ilk olma özelliği taşıyor. Tasarım, enerji, su ve gıda ihtiyacını kendi kaynaklarıyla karşılayabiliyor.

Kaynak: AA

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Kendi kendine yeten yaşam modeli.

Kendi kendine yeten yaşam modeli.

AA'nın aktardığına göre One Planet Habitat'ın projesi, enerji, su ve gıda ihtiyacını kendi kaynaklarıyla karşılayacak şekilde tasarlandı. Villa projesi, dünyanın en katı enerji verimliliği ölçütlerinden biri kabul edilen Pasif Ev (Passivhaus) standardına göre inşa edilecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yerleşim modeli farklı iklimlere ve gelir gruplarına göre de uyarlanabiliyor. Proje, akademisyenlerden mühendislere, mimarlardan beslenme uzmanlarına kendi alanında uzman isimlerle yürütülüyor. 

Türkiye'de de hayata geçirilecek olan proje, yalıtım kabuğu, yerinde üretilecek güneş enerjisi ve yerleşkede dikilecek ağaçlarla yerleşkenin karbon ayak izini azaltmak üzere tasarlandı.

Yerleşkeye alınan hava, ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtrelerinden geçiriliyor.

Yerleşkeye alınan hava, ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtrelerinden geçiriliyor.

Villaların hava sızdırmaz kabuğu sayesinde, geleneksel evlere kıyasla 10 kat daha sessiz bir iç ortam sağlanması hedefleniyor. Aynı zamanda bütünleşik su yönetimi, yağmur suyunun toplanmasını, yer altı su kaynaklarının kontrollü kullanımını ve gri suyun arıtılarak yeniden sisteme kazandırılmasını içeriyor. Bu alanda yaşayanlar, su ihtiyaçlarını kendi su döngülerini yaparak karşılayacak. 

Hanelerin gıda ihtiyacı da yine doğal yollarla karşılanacak. Yerleşkede kurulacak akıllı seralar, meyve bahçeleri ve yürütülecek hayvancılıkla her hane için yıllık 30 çeşit sebzeden 800 kilogram, 30 çeşit meyveden 500 kilogram ürün elde edilmesi hedefleniyor.

Balık, karides, taze yumurta, süt ürünleri de yerleşke içerisinde üretilecek. Bitkisel üretimin tamamı ise pestisit kullanılmadan yapılacak.

Depreme karşı karbon fiber güçlendirme var.

Depreme karşı karbon fiber güçlendirme var.

Yerleşkede sınırlı sayıda villa yer alacak ve başvurular, projenin yaşam felsefesiyle uyumlu bir topluluk oluşturulması amacıyla tek tek değerlendirilecek. Projenin amacı, yerleşkenin sakinlerini dünyadan izole etmek değil, aksine yaşamın kesintisiz sürdüğü, krizlere dayanıklı yaşam alanları oluşturmak. 

AA'nın aktardığına göre, İzka İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilirlik Direktörü Payiz Yeşil, 'Geleceğin lüksü daha büyük evler ya da değerli malzemeler değil. Gerçek lüks, kimseye muhtaç olmadan kendi kendinize yetebilmenizdir, enerjinizin kesilmemesi, suyunuza güvenle erişebilmeniz ve sağlıklı gıdanızı üretebilmenizdir.' ifadelerine yer veriyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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