Kendi Kendine Yeten Yaşam Modeli Evleri Türkiye'ye Geliyor
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Tamamen kendi kendine yeten yaşam modeli Türkiye'de de uygulamaya geçecek. AA'nın aktardığına göre, One Planet Habitat'ın projesi, kendi kendine yeten yapısıyla dünyada ilk olma özelliği taşıyor. Tasarım, enerji, su ve gıda ihtiyacını kendi kaynaklarıyla karşılayabiliyor.
Kaynak: AA
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Kendi kendine yeten yaşam modeli.
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Yerleşkeye alınan hava, ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtrelerinden geçiriliyor.
Depreme karşı karbon fiber güçlendirme var.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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