SPK Gece Yarısı Açıkladı: Fon Mağdurlarına Paralarının Nasıl Ödeneceği Belli Oldu

SPK 'nın gece yarısı saat 02:20'de yayımladığı bültene göre, 30 Eylül 2026 tarih ve 64/1775 sayılı kararıyla, daha önce ilan edilen genel tasfiye esaslarına ek bir tasfiye usulü belirlendi.

Buna göre mutabakat işlemleri tamamlanan tüm katılma payı sahiplerine, nihai tasfiye sonucunda hak kazanacakları tutardan mahsup edilmek üzere ara ödeme yapılacak. Ödemelerin ivedilikle gerçekleştirilmesi bekleniyor. Fonlarda parası olanlara 1 milyon liranın kadar ödeme yapılacak. Ara ödemelerin hesaplanmasında, her bir yatırımcı için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı esas alınacak.

Ödeme tarihinde net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara bu tutarın tamamı kadar ara ödeme yapılabilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon lira veya üzerinde olan yatırımcılara ise ara ödeme kapsamında en fazla 1 milyon lira ödenecek.

Bültende yer alan karara göre ek tasfiye usulünün uygulanmasına ilk olarak para piyasası fonlarından başlanacak. Ara ödeme yapılması karşılığında yatırımcıların katılma paylarında herhangi bir iade işlemi gerçekleştirilmeyecek. Katılma paylarının iadesi, nihai tasfiye ödemeleri sırasında yapılacak.