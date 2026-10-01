SPK Gece Yarısı Açıkladı: Fon Mağdurlarına Paralarının Nasıl Ödeneceği Belli Oldu
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye sürecine giren yatırım fonlarında birikimi kalan vatandaşların mağduriyetini bitirecek kritik bir adım attı. Alınan yeni kararla, yatırımcılar uzun sürebilecek resmi tasfiye işlemlerinin tamamen bitmesini beklemeden 1 milyon liraya kadar olan fon varlıklarını hemen nakit olarak alabilecek.
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Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Portföy Yönetimi, Pusula Portföy Yönetimi, Atlas Portföy Yönetimi ve Hedef Portföy Yönetimi'nde tasfiye edilen fon larında 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme kararı kararını açıkladı.
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Alınan kararla, yatırımcıların tasfiye sürecinin tamamlanmasını beklemeden, hak kazanacakları nihai tutarın belirli bir bölümüne daha erken erişebilmesinin önü açılmış oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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