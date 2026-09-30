Fon Soruşturmasında Yeni Perde: İstanbul'daki 1,2 Milyar TL'lik 5 Lüks Villaya El Konuldu

Villaların güncel değerini belirlemek için Acarkent Sitesi'ndeki emlak satış ofislerine başvuruldu. Buradan alınan bilgilere göre villalar tek tek yaklaşık 8-8,5 milyon dolar, 3-3,5 milyon dolar, 5 milyon dolar, 4 milyon dolar ve yine 3-3,5 milyon dolar değerinde. Toplamda ortaya çıkan rakam 23 ila 24,5 milyon dolar arası, yani yaklaşık 1,2 milyar TL.

Ancak bunlar kesin değer değil. Taşınmazların konumu, yüzölçümü, emsal satışları ve fiziki özellikleri için bilirkişi incelemesi yapılması gerektiği kaydedildi. Site yönetiminde ise villaların geçmiş satışlarına ait emsal belgeler de, kira bedellerini gösteren herhangi bir kayıt da bulunamadı.