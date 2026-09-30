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Fon Soruşturmasında Yeni Perde: İstanbul'daki 1,2 Milyar TL'lik 5 Lüks Villaya El Konuldu

Fon Soruşturmasında Yeni Perde: İstanbul'daki 1,2 Milyar TL'lik 5 Lüks Villaya El Konuldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.09.2026 - 08:07
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında bu kez rota Beykoz'a çevrildi. Acarkent Sitesi'nde bulunan ve Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait olduğu değerlendirilen 5 lüks villaya el konuldu. Kâğıt üzerinde üçüncü kişiler ve şirketler adına kayıtlı görünen taşınmazların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyar TL olduğu bildirildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Emlak ofislerinin tahminine göre 5 villanın toplam değeri 24,5 milyon doları buluyor.

Emlak ofislerinin tahminine göre 5 villanın toplam değeri 24,5 milyon doları buluyor.

Villaların güncel değerini belirlemek için Acarkent Sitesi'ndeki emlak satış ofislerine başvuruldu. Buradan alınan bilgilere göre villalar tek tek yaklaşık 8-8,5 milyon dolar, 3-3,5 milyon dolar, 5 milyon dolar, 4 milyon dolar ve yine 3-3,5 milyon dolar değerinde. Toplamda ortaya çıkan rakam 23 ila 24,5 milyon dolar arası, yani yaklaşık 1,2 milyar TL.

Ancak bunlar kesin değer değil. Taşınmazların konumu, yüzölçümü, emsal satışları ve fiziki özellikleri için bilirkişi incelemesi yapılması gerektiği kaydedildi. Site yönetiminde ise villaların geçmiş satışlarına ait emsal belgeler de, kira bedellerini gösteren herhangi bir kayıt da bulunamadı.

Villaların hiçbiri Yarız ya da Turhan'ın üzerine kayıtlı değildi: Tapular birkaç ay içinde el değiştirmişti.

Villaların hiçbiri Yarız ya da Turhan'ın üzerine kayıtlı değildi: Tapular birkaç ay içinde el değiştirmişti.

Soruşturma dosyasındaki MASAK raporlarında yüksek tutarlı üçüncü kişi transferleri, yurt dışına para gönderimleri, yatırım kuruluşları arasındaki mali hareketler ve yakın tarihli taşınır-taşınmaz satışları dikkat çekti. Bu işlemlerin, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığını devretmeye ya da azaltmaya yönelik olduğu yönünde kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi.

Tapu kayıtlarına göre villalardan birini Muhammed Yarız 27 Şubat 2026'da Mehmet Bozdağ'dan devraldı; aynı villa 9 Eylül 2026'da Bolkan Bekçi'ye geçti ve halen onun adına kayıtlı. İkinci villa 17 Aralık 2025'te Serdar Arslaner'den Enis Bulut'a, üçüncüsü 25 Aralık 2025'te Efes Milletlerarası Nakliyat A.Ş.'den Ömer Bedir Çetinel'e devredildi. Dördüncü villayı 6 Ağustos 2025'te Yeliz Işık'tan Pusula İnvest Gayrimenkul A.Ş. satın aldı. Beşincisi ise 10 Şubat 2025'te Esra Özmen'den Esra Alkış'a, 17 Temmuz 2025'te de KL Taahhüt İnşaat A.Ş.'ye geçti.

Savcılık, Bolkan Bekçi'ye devredilen A2 numaralı villanın yanı sıra Serdar Turhan ve Mehmet Salih Turhan'ın yetkilisi olduğu Bainbridge Gayrimenkul Ticaret A.Ş. adına kayıtlı, Bursa Nilüfer'deki bir taşınmaza da el konulmasını talep etti.

Ekipler villalara gittiğinde ise içeride kimse yoktu: Kimi tadilattaydı, kiminin kapısı tahtayla kapatılmıştı.

Ekipler villalara gittiğinde ise içeride kimse yoktu: Kimi tadilattaydı, kiminin kapısı tahtayla kapatılmıştı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 16.08 sıralarında Acarkent Sitesi'ndeki villalarda inceleme yaptı. İlk iki villanın tadilat halinde olduğu ve içeride kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Üçüncü villanın dış kapısı tahta levhayla kapatılmıştı. Araç giriş bölümünden yapılan kontrolde bu taşınmazın da tadilatta olduğu, içinde kimsenin yaşamadığı görüldü. Son kontrol edilen villada ise cam bölmelerin ardında tek bir eşya bile yoktu; tutanağa taşınmazda kimsenin ikamet etmediği not edildi.

Villalar, soruşturmada el konulan ilk lüks varlık değil: Birkaç gün önce 2 özel jete de el konulmuştu.

Villalar, soruşturmada el konulan ilk lüks varlık değil: Birkaç gün önce 2 özel jete de el konulmuştu.

Soruşturma kapsamında daha önce Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait TC-YRZ tescilli Bombardier BD-700-1A11 ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'e ait TC-TRA tescilli Bombardier Learjet 60 tipi jetlere el konuldu. Yarız, 15 Eylül'de tutuklanmıştı.

Liste jetlerle de sınırlı değil. Yarız'a ait McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi Q8 marka 5 lüks aracın da değerinin 200-220 milyon TL civarında olduğu belirlendi. Bu araçların eylül başında 4 farklı kişiye toplam 26 bin 280 TL gibi göstermelik bir bedelle devredildiği ortaya çıkmıştı. Çeşitli hesaplardaki yaklaşık 750 milyon TL de donduruldu.

Pusula'nın sahibi Serdar Turhan'a ait 2026 model 'LORETA' yatı da el konulanlar arasındaydı.

Pusula'nın sahibi Serdar Turhan'a ait 2026 model 'LORETA' yatı da el konulanlar arasındaydı.

Benetti Oasis 34M modeli LORETA ile 2 özel jetin toplam piyasa değerinin 1 milyar 728 milyon ile 1 milyar 837 milyon TL arasında olduğu hesaplandı. Villalar dahil edilmeden önce bile el konulan varlıkların toplamı 2,68-2,81 milyar TL'yi bulmuştu.

Soruşturmadaki bir başka kritik gelişme ise limanda yaşandı. Astor Enerji'nin sahibi Feridun Geçgel, 29 Eylül saat 18.38 sıralarında ABD'den İstanbul'a giriş yapmak için limana geldi. Kontrollerde hakkında 26 Eylül tarihli soruşturma dosyası kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi ve mahkeme kararıyla pasaportuna el konuldu. 42 kişi, 46 şirket ve 18 fonu kapsayan soruşturmada Geçgel'e yurt dışı çıkış yasağına ilişkin tebligatın da yapıldığı öğrenildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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