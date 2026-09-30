Fon Soruşturmasında Yeni Perde: İstanbul'daki 1,2 Milyar TL'lik 5 Lüks Villaya El Konuldu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında bu kez rota Beykoz'a çevrildi. Acarkent Sitesi'nde bulunan ve Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait olduğu değerlendirilen 5 lüks villaya el konuldu. Kâğıt üzerinde üçüncü kişiler ve şirketler adına kayıtlı görünen taşınmazların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyar TL olduğu bildirildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Emlak ofislerinin tahminine göre 5 villanın toplam değeri 24,5 milyon doları buluyor.
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Villaların hiçbiri Yarız ya da Turhan'ın üzerine kayıtlı değildi: Tapular birkaç ay içinde el değiştirmişti.
Ekipler villalara gittiğinde ise içeride kimse yoktu: Kimi tadilattaydı, kiminin kapısı tahtayla kapatılmıştı.
Villalar, soruşturmada el konulan ilk lüks varlık değil: Birkaç gün önce 2 özel jete de el konulmuştu.
Pusula'nın sahibi Serdar Turhan'a ait 2026 model 'LORETA' yatı da el konulanlar arasındaydı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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