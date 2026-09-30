CIA, Rothschild'ler ve Uzaylılar: "Vinicius Junior'u Öldürüp Yerine Dublör Getirdiler" İddiası Dünyayı Salladı
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Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior hakkında internette dolaşan komplo teorisi her geçen gün biraz daha tuhaflaşıyor. İddiaya göre gerçek Vinicius 2026 Dünya Kupası'ndan sonra ortadan kayboldu, bugün sahada izlediğimiz oyuncu ise ona birebir benzeyen bir dublör. Kaybolan dövmelerle başlayan hikâye; CIA, Rothschild ailesi ve 'sürüngen uzaylılar' derken bambaşka bir boyuta taşındı. Brezilya'dan gelen iddia ise daha çok şaşırtıcı: 'CIA, Rothschild'ler ve elitler' Vinicius'u Dünya Kupası'ndan sonra öldürüp yerine bir dublör getirdi.'
İşte tüm dünyanın konuştuğu olayın detayları:
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Her şey, Real Madrid formasıyla görülen uyluk dövmelerinin milli takım kampında 'kaybolmasıyla' başladı.
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Üstelik Brezilyalı bir medyum, Dünya Kupası sırasında futbolcuların uzaylılar tarafından kaçırıldığını rüyasında gördüğünü anlattı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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