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CIA, Rothschild'ler ve Uzaylılar: "Vinicius Junior'u Öldürüp Yerine Dublör Getirdiler" İddiası Dünyayı Salladı

CIA, Rothschild'ler ve Uzaylılar: "Vinicius Junior'u Öldürüp Yerine Dublör Getirdiler" İddiası Dünyayı Salladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.09.2026 - 08:41 Son Güncelleme: 30.09.2026 - 08:51
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Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior hakkında internette dolaşan komplo teorisi her geçen gün biraz daha tuhaflaşıyor. İddiaya göre gerçek Vinicius 2026 Dünya Kupası'ndan sonra ortadan kayboldu, bugün sahada izlediğimiz oyuncu ise ona birebir benzeyen bir dublör. Kaybolan dövmelerle başlayan hikâye; CIA, Rothschild ailesi ve 'sürüngen uzaylılar' derken bambaşka bir boyuta taşındı. Brezilya'dan gelen iddia ise daha çok şaşırtıcı: 'CIA, Rothschild'ler ve elitler' Vinicius'u Dünya Kupası'ndan sonra öldürüp yerine bir dublör getirdi.'

İşte tüm dünyanın konuştuğu olayın detayları: 

Kaynak: Marca

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Her şey, Real Madrid formasıyla görülen uyluk dövmelerinin milli takım kampında 'kaybolmasıyla' başladı.

Her şey, Real Madrid formasıyla görülen uyluk dövmelerinin milli takım kampında 'kaybolmasıyla' başladı.

Teori eylül ayında Brezilya forumlarında ve TikTok hesaplarında ortaya çıktı. Brezilya Milli Takımı'nın Avustralya kampından çıkan görüntülerle Real Madrid maçlarından alınan kareler yan yana kondu. İddiayı ortaya atanlara göre milli takım kampındaki 'Vinicius'un uyluklarında, Real Madrid formasıyla gördüğümüz dövmeler yok. Yüz hatlarındaki değişim de 'bu başka biri' yorumlarının kanıtı olarak paylaşılıyor.

İlk başta dövme karşılaştırmasıyla sınırlı kalan hikâye kısa sürede bambaşka bir yere evrildi. Infobae'nin aktardığına göre 122 binden fazla takipçisi olan Brezilyalı @BlackBondPtv hesabı, 'CIA, Rothschild'ler ve elitler' Vinicius'u Dünya Kupası'ndan sonra öldürüp yerine bir dublör getirdi diyor. Bu versiyona göre dublörün sahada olmasının sebebi, yıldızın imzaladığı reklam sözleşmelerinin aksamaması.

İddialar TikTok, X ve Brezilya forumlarında milyonlarca kez görüntülendi. Marca'ya göre Real Madrid de oyuncunun yakın çevresi de konuya yanıt vermeye bile gerek görmedi. Goal ise iddiaları 'cevap vermeye değmeyecek dijital saçmalık' diye niteledi.

Geçirdiği açıklanan estetik ameliyatlar sonrası dövmesi de kayboldu!

Üstelik Brezilyalı bir medyum, Dünya Kupası sırasında futbolcuların uzaylılar tarafından kaçırıldığını rüyasında gördüğünü anlattı.

Üstelik Brezilyalı bir medyum, Dünya Kupası sırasında futbolcuların uzaylılar tarafından kaçırıldığını rüyasında gördüğünü anlattı.

Teoriye uzaylıları katan kişi Brezilyalı medyum Vo Bahiana oldu. Bahiana, paylaştığı videolarda Dünya Kupası sırasında 'sürüngen uzaylıların' Vinicius ve Neymar başta olmak üzere futbolcuları kaçırdığını öne sürdü: 'Size söylemeliyim, uzaylıların Miami'deki futbol stadyumunu bastığını yine rüyamda gördüm. Gelen ilk gemiye oyuncuları nasıl bindirdiklerini açıkça gördüm.'

Teorinin bu kadar ilgi görmesinin arkasında Vinicius'un Real Madrid'deki düşük formu olduğu düşünülüyor. Infobae'nin verilerine göre Brezilyalı yıldız sezona 8 maçta 652 dakikada sadece 1 golle başladı. Önceki sezonların açılış maçlarında en az 3 gol atmıştı. Brezilya'nın Dünya Kupası'ndan son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenilerek elenmesi de işin tuzu biberi oldu.

'Dublör' tartışmasının tam ortasında Vinicius'tan sahada bir cevap geldi. Brezilya, 29 Eylül'de Brisbane'deki Suncorp Stadyumu'nda Avustralya'yı 4-2 yendi. Vinicius bir asist yaptı. 79. dakikada da rakibini çalımlayıp ceza sahasında düşürüldü ve kazandığı penaltıyı kendisi gole çevirdi. Penaltıyı normalde Bruno Guimarães kullanacaktı. Carlo Ancelotti kararı şöyle açıkladı: 'Bruno zaten gol atmıştı. Penaltıları Raphinha kullanıyor, ilki onundu, ikincisi Bruno'nundu ama o zaten gol atmıştı. Vini'nin de bir penaltı golünü hak ettiğini düşündüm.'

Vinicius ise durumu şöyle özetledi: 'Rapha yokken penaltıcımız Bruno. Atmak istediğini düşünmüştüm ama biraz özgüvenimi geri kazanmam gerektiğini biliyor.' Brezilya'nın bir sonraki durağı ise 3 Ekim'de oynanacak Hindistan maçı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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