CIA, Rothschild'ler ve Uzaylılar: "Vinicius Junior'u Öldürüp Yerine Dublör Getirdiler" İddiası Dünyayı Salladı

Teori eylül ayında Brezilya forumlarında ve TikTok hesaplarında ortaya çıktı. Brezilya Milli Takımı'nın Avustralya kampından çıkan görüntülerle Real Madrid maçlarından alınan kareler yan yana kondu. İddiayı ortaya atanlara göre milli takım kampındaki 'Vinicius'un uyluklarında, Real Madrid formasıyla gördüğümüz dövmeler yok. Yüz hatlarındaki değişim de 'bu başka biri' yorumlarının kanıtı olarak paylaşılıyor.

İlk başta dövme karşılaştırmasıyla sınırlı kalan hikâye kısa sürede bambaşka bir yere evrildi. Infobae'nin aktardığına göre 122 binden fazla takipçisi olan Brezilyalı @BlackBondPtv hesabı, 'CIA, Rothschild'ler ve elitler' Vinicius'u Dünya Kupası'ndan sonra öldürüp yerine bir dublör getirdi diyor. Bu versiyona göre dublörün sahada olmasının sebebi, yıldızın imzaladığı reklam sözleşmelerinin aksamaması.

İddialar TikTok, X ve Brezilya forumlarında milyonlarca kez görüntülendi. Marca'ya göre Real Madrid de oyuncunun yakın çevresi de konuya yanıt vermeye bile gerek görmedi. Goal ise iddiaları 'cevap vermeye değmeyecek dijital saçmalık' diye niteledi.