Arda Güler ve Vinicius Junior'ın Formula 1'deki Tarzları Karşılaştırıldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Arda Güler ve Vinicius Junior, Formula 1 Madrid Grand Prix'sinde sevgilileriyle objektiflere yansıdı. İkilinin kıyafet tercihleri sosyal medyada karşılaştırma konusu oldu. Güler'in sade tarzı beğeni toplarken Vinicius Junior'ın gösterişli stili eleştiri aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile Madrid Grand Prix'sindeki sade tarzıyla beğeni topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vinicius Junior'ın sevgilisiyle sergilediği gösterişli stil sosyal medyada eleştiri topladı.
⬇️
⬇️
⬇️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
⬇️⬇️
⬇️
⬇️
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın