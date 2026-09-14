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Arda Güler ve Vinicius Junior'ın Formula 1'deki Tarzları Karşılaştırıldı

Arda Güler ve Vinicius Junior'ın Formula 1'deki Tarzları Karşılaştırıldı

Formula 1 arda güler
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.09.2026 - 19:21
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Arda Güler ve Vinicius Junior, Formula 1 Madrid Grand Prix'sinde sevgilileriyle objektiflere yansıdı. İkilinin kıyafet tercihleri sosyal medyada karşılaştırma konusu oldu. Güler'in sade tarzı beğeni toplarken Vinicius Junior'ın gösterişli stili eleştiri aldı.

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Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile Madrid Grand Prix'sindeki sade tarzıyla beğeni topladı.

Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile Madrid Grand Prix'sindeki sade tarzıyla beğeni topladı.

Güler ve Nayman'ın kombinleri sade ve zarif bulundu. Sosyal medyada ikiliye 'sadeliğin zarafeti' yorumu yapıldı. Çiftin tarzı, etkinlikteki en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Vinicius Junior'ın sevgilisiyle sergilediği gösterişli stil sosyal medyada eleştiri topladı.

Vinicius Junior'ın sevgilisiyle sergilediği gösterişli stil sosyal medyada eleştiri topladı.

Vinicius Junior ve sevgilisinin renkli ve iddialı kombinleri dikkat çekti. Kullanıcılar, çiftin tarzını abartılı bulduğunu yorumlarda belirtti. İki futbolcunun stil karşılaştırması etkinliğin öne çıkan gündemlerinden biri haline geldi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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