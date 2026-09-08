Şampiyonlar Ligi'nde Ödül Alan Milli Futbolcu Arda Güler'in Giyim Tarzı Gündem Oldu: 'Veliaht Prens Havası'

Ödülü Arda Güler'e, Real Madrid ve Portekiz futbolunun efsane ismi Luis Figo takdim etti. Takım arkadaşları ısınmayı sürdürürken orta yuvarlağa doğru yürüyen 21 yaşındaki futbolcunun üzerinde ne forma vardı ne de kulüp eşofmanı: düz siyah bir tişört, geniş kesim siyah bir pantolon ve beyaz spor ayakkabı.

Bu görüntünün ardından İspanyol Real Madrid hesabı @ColiflorRM'nin yazdığı paylaşım kısa sürede 250 binin üzerinde görüntülenmeye ulaştı. Paylaşımda 'Arda Güler büyüyor. Ve yetişkin bir adam gibi giyinmeye başlıyor' ifadeleri kullanıldı.

Aynı paylaşımda kombinin detayları tek tek sayıldı: 'Bol pileli pantolon, siyah tişört, görünür hiçbir logo yok, dikkat çekmeye çalışan hiçbir şey yok. Veliaht prens havası. Bu görünümde ciddi bir şey var; kim olduğuna bizi ikna etmesine artık gerek kalmamış birinin özgüveni.'