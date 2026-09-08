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Şampiyonlar Ligi'nde Ödül Alan Milli Futbolcu Arda Güler'in Giyim Tarzı Gündem Oldu: 'Veliaht Prens Havası'

Şampiyonlar Ligi'nde Ödül Alan Milli Futbolcu Arda Güler'in Giyim Tarzı Gündem Oldu: 'Veliaht Prens Havası'

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.09.2026 - 00:28
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Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, Santiago Bernabéu'da oynanan Inter maçı öncesinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 'Sezonun Çıkış Yapan Futbolcusu' ödülünü Luis Figo'nun elinden aldı. Ancak o gece İspanya'da en çok konuşulan şey ödül değil, Arda'nın sahaya çıkarken üzerindeki kıyafet oldu. Logosuz siyah tişört, bol kesim pileli pantolon ve beyaz spor ayakkabıdan oluşan sade kombin, İspanyol sosyal medyasında 'yetişkin bir adam gibi giyinmeye başladı' yorumlarını beraberinde getirdi.

Kaynak: https://x.com/ColiflorRM/status/20974...
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Milli futbolcu Arda Güler, Inter maçı öncesi ödül alırken giydiği kıyafetle İspanya'da "veliaht prens havası"nda tarif edildi.

Milli futbolcu Arda Güler, Inter maçı öncesi ödül alırken giydiği kıyafetle İspanya'da "veliaht prens havası"nda tarif edildi.

Ödülü Arda Güler'e, Real Madrid ve Portekiz futbolunun efsane ismi Luis Figo takdim etti. Takım arkadaşları ısınmayı sürdürürken orta yuvarlağa doğru yürüyen 21 yaşındaki futbolcunun üzerinde ne forma vardı ne de kulüp eşofmanı: düz siyah bir tişört, geniş kesim siyah bir pantolon ve beyaz spor ayakkabı.

Bu görüntünün ardından İspanyol Real Madrid hesabı @ColiflorRM'nin yazdığı paylaşım kısa sürede 250 binin üzerinde görüntülenmeye ulaştı. Paylaşımda 'Arda Güler büyüyor. Ve yetişkin bir adam gibi giyinmeye başlıyor' ifadeleri kullanıldı.

Aynı paylaşımda kombinin detayları tek tek sayıldı: 'Bol pileli pantolon, siyah tişört, görünür hiçbir logo yok, dikkat çekmeye çalışan hiçbir şey yok. Veliaht prens havası. Bu görünümde ciddi bir şey var; kim olduğuna bizi ikna etmesine artık gerek kalmamış birinin özgüveni.'

Arda Güler'i tarzı hakkında yapılan paylaşım şu şekilde:

'Arda Güler büyüyor. Ve artık yetişkin bir adam gibi giyinmeye başlıyor.

Geniş pileli pantolon, siyah tişört, görünürde hiçbir logo yok, dikkat çekmeye çalışan hiçbir şey yok. Veliaht prens havası.

Stilde bir ciddiyet var. Kim olduğunu artık bize kanıtlamaya gerek duymayan birinin güveni.

Çünkü olgunluk, eylemlerin senin yerine kim olduğunu açıklamaya başladığında, bunu açıklamak zorunda kalmamaktır.'

Asıl dikkat çeken detay kıyafetin kendisi değil, üzerinde görünür tek bir marka logosunun bile bulunmamasıydı.

Asıl dikkat çeken detay kıyafetin kendisi değil, üzerinde görünür tek bir marka logosunun bile bulunmamasıydı.

Tişörtte marka yazısı, göğüste amblem, pantolonda desen yok. Görünen tek aksesuar sol bilekteki ince gümüş bilezik ile sağ koldaki klasik kadranlı saat. Sponsor kıyafetlerinin ve göz alıcı logoların futbolcu görsellerine hâkim olduğu bir dönemde, bu kadar yalın bir tercih dikkat çekti.

İspanyol taraftarların yorumları da bu yöne kaydı. @ElenaKnausss adlı kullanıcı, 'Her zaman old money bir tarzı vardı, bunu özel hayatına da yansıtıyor' derken bir başka kullanıcı Arda'nın saç kesimine '10 üzerinden 9' notu verdi.

@m0ralesrm ise sahaya çıktığı andan itibaren böyle bir paylaşımın kaçınılmaz olduğunu düşündüğünü belirtti: 'Gömleği içine sokmuş, klasik pantolon giymiş halde görünce insan onunla bara oturup akıl danışmak istiyor.'

Arda Güler, kırmızı kart cezası nedeniyle Inter karşısında forma giyemedi ama geceye yine de o damgasını vurdu.

Arda Güler, kırmızı kart cezası nedeniyle Inter karşısında forma giyemedi ama geceye yine de o damgasını vurdu.

Genç futbolcu, Bayern Münih maçından kalan kırmızı kart cezası nedeniyle Inter karşısında forma giyemedi. Buna rağmen Santiago Bernabéu tribünlerini dolduran Real Madrid taraftarı, ödülünü alan Arda'yı ayakta alkışladı.

Arda Güler'in aldığı 'Sezonun Çıkış Yapan Futbolcusu' ödülü, Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon öne çıkan genç oyunculara veriliyor. Ödülü takdim eden Luis Figo, hem Real Madrid hem de Barcelona forması giymiş, 2000 yılında Ballon d'Or kazanmış bir isim.

Sosyal medyada en çok alıntılanan bölüm ise o paylaşımın son cümlesi oldu: 'Çünkü olgunluk, eylemlerin senin kim olduğunu anlatmaya başladığında bunu açıklamak zorunda kalmamaktır.'

Real Madrid'in Arda Güler'in ödülü hakkındaki paylaşımı:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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