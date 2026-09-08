Şampiyonlar Ligi'nde Ödül Alan Milli Futbolcu Arda Güler'in Giyim Tarzı Gündem Oldu: 'Veliaht Prens Havası'
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Kaynak: https://x.com/ColiflorRM/status/20974...
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, Santiago Bernabéu'da oynanan Inter maçı öncesinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 'Sezonun Çıkış Yapan Futbolcusu' ödülünü Luis Figo'nun elinden aldı. Ancak o gece İspanya'da en çok konuşulan şey ödül değil, Arda'nın sahaya çıkarken üzerindeki kıyafet oldu. Logosuz siyah tişört, bol kesim pileli pantolon ve beyaz spor ayakkabıdan oluşan sade kombin, İspanyol sosyal medyasında 'yetişkin bir adam gibi giyinmeye başladı' yorumlarını beraberinde getirdi.
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Milli futbolcu Arda Güler, Inter maçı öncesi ödül alırken giydiği kıyafetle İspanya'da "veliaht prens havası"nda tarif edildi.
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Asıl dikkat çeken detay kıyafetin kendisi değil, üzerinde görünür tek bir marka logosunun bile bulunmamasıydı.
Arda Güler, kırmızı kart cezası nedeniyle Inter karşısında forma giyemedi ama geceye yine de o damgasını vurdu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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