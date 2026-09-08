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Türk Futbolunda Tarihi İmza: Turgutluspor'un Yeni Teknik Direktörü 22 Yaşındaki Zeynep Mestan Oldu

Türk Futbolunda Tarihi İmza: Turgutluspor'un Yeni Teknik Direktörü 22 Yaşındaki Zeynep Mestan Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.09.2026 - 23:30
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Manisa'nın Turgutlu ilçesini temsil eden Turgutluspor, tarihinde ilk kez Süper Amatör Küme'ye düştüğü sezona alışılmadık bir kararla giriyor. Kırmızı-siyahlı kulüp, teknik direktörlük görevi için 2004 doğumlu Zeynep Mestan ile anlaştığını açıkladı; kulüp binasında sözleşmeye imza atan Mestan, 22 yaşında Turgutluspor tarihinin ilk kadın teknik direktörü oldu. Üstelik aynı koltuk için kısa süre önce Emrah Kaya'nın adı duyurulmuştu.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DdCTLqkkfOq/
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Teknik direktörlük için daha önce Emrah Kaya'nın adı açıklanmıştı, yeni yönetimin kararıyla koltuk 22 yaşındaki Zeynep Mestan'a geçti.

Teknik direktörlük için daha önce Emrah Kaya'nın adı açıklanmıştı, yeni yönetimin kararıyla koltuk 22 yaşındaki Zeynep Mestan'a geçti.

Kırmızı-siyahlılarda yeni sezon hazırlıkları sürerken teknik ekip tarafında beklenmedik bir hamle yapıldı. Yönetim, sezon öncesi yapılanma kapsamında Zeynep Mestan ile anlaşmaya varıldığını duyurdu; sözleşme, kulüp binasında düzenlenen imza töreniyle resmiyet kazandı.

Turgutluspor'dan yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, yeni sezon yapılanması ve hedefleri doğrultusunda teknik direktörlük görevi için Zeynep Mestan ile anlaşmaya varmış bulunmaktadır' ifadeleri kullanıldı. Kulüp, 'Kulübümüzde başlatılan yeni oluşumun ve teknik yapılanmanın liderliğini üstlenecek olan Zeynep Mestan'a kırmızı-siyahlı armamız altında başarılar diler; bu yeni dönemin camiamız, kulübümüz ve tüm taraftarlarımız için hayırlı olmasını temenni ederiz' dedi.

Öte yandan yeni teknik direktörün kendisi de futbolcu: Mestan'ın TFF kaydında güncel kulübü Bornova Genç Yıldızlar Spor olarak görünüyor.

Öte yandan yeni teknik direktörün kendisi de futbolcu: Mestan'ın TFF kaydında güncel kulübü Bornova Genç Yıldızlar Spor olarak görünüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre Mestan, 30 Temmuz 2004'te Bornova'da doğdu. Sahaya ilk kez 2019'da Karşıyaka Beden Eğitimi ve Spor Eğitim Merkezi Spor formasıyla çıktı; sonraki yıllarda Konak Belediyespor, Bornova Hitab Spor, Soma Zafer Spor ve Gençlik ile Bornova Genç Yıldızlar Spor'da forma giydi.

3582426 numaralı lisansıyla son transferi 10 Ocak 2025'te Bornova Genç Yıldızlar Spor'a gerçekleşti. Yani oyunculuk kariyeri tamamen İzmir ve Manisa'nın kadın amatör futboluna dayanıyor.

Kırmızı-siyahlıların tablosu ise şöyle: geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig'i 10. sırada tamamlayan Turgutluspor, yeni sezonda tarihinde ilk kez Süper Amatör Küme'de mücadele edecek. Ligin ilk düdüğüyle birlikte 22 yaşındaki teknik direktör, kırmızı-siyahlı yedek kulübesinde ilk sınavını verecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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