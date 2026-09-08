Türk Futbolunda Tarihi İmza: Turgutluspor'un Yeni Teknik Direktörü 22 Yaşındaki Zeynep Mestan Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.instagram.com/p/DdCTLqkkfOq/
Manisa'nın Turgutlu ilçesini temsil eden Turgutluspor, tarihinde ilk kez Süper Amatör Küme'ye düştüğü sezona alışılmadık bir kararla giriyor. Kırmızı-siyahlı kulüp, teknik direktörlük görevi için 2004 doğumlu Zeynep Mestan ile anlaştığını açıkladı; kulüp binasında sözleşmeye imza atan Mestan, 22 yaşında Turgutluspor tarihinin ilk kadın teknik direktörü oldu. Üstelik aynı koltuk için kısa süre önce Emrah Kaya'nın adı duyurulmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Teknik direktörlük için daha önce Emrah Kaya'nın adı açıklanmıştı, yeni yönetimin kararıyla koltuk 22 yaşındaki Zeynep Mestan'a geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öte yandan yeni teknik direktörün kendisi de futbolcu: Mestan'ın TFF kaydında güncel kulübü Bornova Genç Yıldızlar Spor olarak görünüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın