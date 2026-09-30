Taşınırken Evlerini de Yanlarında Götürüyorlar: Şili'deki Chiloé Adası'nın Asırlık Geleneği
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Taşınmak denince aklımıza koliler, nakliye kamyonları ve bitmek bilmeyen eşya paketleme telaşı gelir. Ama dünyanın bir köşesinde insanlar taşınırken eşyalarını değil, doğrudan evlerini yeni adreslerine götürüyor.
Şili'nin güneyindeki Chiloé Adası'nda yaşayan halk, yüzyıllardır süren bir gelenekle evlerini öküzlere çektirerek tarlaların üzerinden, hatta sallar üzerinde denizden taşıyor. Üstelik bu işi tek başlarına değil, tüm köyün yardımıyla ve büyük bir şenlik havası içinde yapıyorlar.
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"Minga": Karşılıksız yardımlaşma geleneği
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Bir ev nasıl taşınır?
Öküzler karada, sallar denizde
Taşınma değil, günlerce süren bir şenlik
Kaybolmaya yüz tutan bir gelenek
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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