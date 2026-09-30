Taşınırken Evlerini de Yanlarında Götürüyorlar: Şili'deki Chiloé Adası'nın Asırlık Geleneği

Bu geleneğin adı 'minga'. Adalılar için minga, topluluk içinde karşılıklı yardımlaşma anlamına geliyor. Ev taşıma işine özel olarak yapılan mingaya ise 'minga de tiradura de casas', yani 'ev çekme mingası' deniyor.

Matador Network'te konuyu anlatan yazar Ashley Carmen Lockyer'e göre minga kavramı, bölgenin yerli halkları Huilliche ve Mapuchelerden geliyor ve muhtemelen İnkaların toplumsal hizmet geleneklerinden türüyor. Geleneğin yaklaşık 500 yıllık bir geçmişi olduğu düşünülüyor. 1500'lerin sonunda adaya gelen İspanyol yerleşimciler de bu geleneği benimseyip Katolik inançları ve yerli inançlarla harmanladı.