Profesyonel Dövüşçü Cole Johnson, Şempanzeye Karşı Ringe Çıkacak: Şaka Olarak Başladı, Gerçeğe Dönüştü

MMA dövüşçüsü Cole Johnson, bir şempanze ile teke tek mücadele edeceğini duyurarak spor gündemine bomba gibi düştü. İlk olarak 30 Ağustos'ta kendi sosyal medya hesabından bu sıra dışı maçı ilan eden Johnson, insanlardan ortalama iki kat daha güçlü olduğu bilinen bir şempanzeyi yenebilecek kapasitede olduğuna inanıyor. Çıkan haberlere göre, merakla beklenen bu sıra dışı mücadelenin 11 Eylül tarihinde yapılması planlanıyor.

Aslında her şey basit bir sosyal medya eğlencesi olarak başlamıştı. Girişimci Brendan Ruh ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda sürecin perde arkasını anlatan başarılı sporcu, ilk yayınladığı videonun tamamen bir şaka olduğunu itiraf etti. Her ne kadar bir vahşi hayvanı alt edebileceğine içten içe inansa da, böyle bir maça gerçekten çıkmayı aklının ucundan bile geçirmemişti. Ancak bu şaka videosunun internette hızla yayılmasının ardından, ismini açıklamadığı bir kişiden tam 500 bin dolarlık bir dövüş teklifi alması işin rengini değiştirdi.