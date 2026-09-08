Profesyonel Dövüşçü Cole Johnson, Şempanzeye Karşı Ringe Çıkacak: Şaka Olarak Başladı, Gerçeğe Dönüştü
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Karma dövüş sanatları (MMA) sporcusu Cole Johnson, sosyal medyada sadece bir şaka olarak başlattığı şempanze ile dövüşme fikrini, aldığı gizli ve devasa bir teklif sonrası gerçeğe dönüştürmeye hazırlanıyor. 11 Eylül'de gerçekleşmesi beklenen bu eşsiz karşılaşma, güvenlik önlemleri ve sosyal medyadaki tartışmalarla şimdiden tüm dünyada büyük merak uyandırdı.
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Profesyonel dövüş dünyası, eşi benzeri görülmemiş bir karşılaşmaya sahne olmaya hazırlanıyor.
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Johnson bu yarım milyon dolarlık ilk teklifi kabul etmesine rağmen, teklifi yapan kişinin son anda geri adım atmasıyla projenin iptal olduğunu düşündü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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