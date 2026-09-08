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Profesyonel Dövüşçü Cole Johnson, Şempanzeye Karşı Ringe Çıkacak: Şaka Olarak Başladı, Gerçeğe Dönüştü

Profesyonel Dövüşçü Cole Johnson, Şempanzeye Karşı Ringe Çıkacak: Şaka Olarak Başladı, Gerçeğe Dönüştü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.09.2026 - 23:11
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Karma dövüş sanatları (MMA) sporcusu Cole Johnson, sosyal medyada sadece bir şaka olarak başlattığı şempanze ile dövüşme fikrini, aldığı gizli ve devasa bir teklif sonrası gerçeğe dönüştürmeye hazırlanıyor. 11 Eylül'de gerçekleşmesi beklenen bu eşsiz karşılaşma, güvenlik önlemleri ve sosyal medyadaki tartışmalarla şimdiden tüm dünyada büyük merak uyandırdı.

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Profesyonel dövüş dünyası, eşi benzeri görülmemiş bir karşılaşmaya sahne olmaya hazırlanıyor.

Profesyonel dövüş dünyası, eşi benzeri görülmemiş bir karşılaşmaya sahne olmaya hazırlanıyor.

MMA dövüşçüsü Cole Johnson, bir şempanze ile teke tek mücadele edeceğini duyurarak spor gündemine bomba gibi düştü. İlk olarak 30 Ağustos'ta kendi sosyal medya hesabından bu sıra dışı maçı ilan eden Johnson, insanlardan ortalama iki kat daha güçlü olduğu bilinen bir şempanzeyi yenebilecek kapasitede olduğuna inanıyor. Çıkan haberlere göre, merakla beklenen bu sıra dışı mücadelenin 11 Eylül tarihinde yapılması planlanıyor.

Aslında her şey basit bir sosyal medya eğlencesi olarak başlamıştı. Girişimci Brendan Ruh ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda sürecin perde arkasını anlatan başarılı sporcu, ilk yayınladığı videonun tamamen bir şaka olduğunu itiraf etti. Her ne kadar bir vahşi hayvanı alt edebileceğine içten içe inansa da, böyle bir maça gerçekten çıkmayı aklının ucundan bile geçirmemişti. Ancak bu şaka videosunun internette hızla yayılmasının ardından, ismini açıklamadığı bir kişiden tam 500 bin dolarlık bir dövüş teklifi alması işin rengini değiştirdi.

Johnson bu yarım milyon dolarlık ilk teklifi kabul etmesine rağmen, teklifi yapan kişinin son anda geri adım atmasıyla projenin iptal olduğunu düşündü.

Johnson bu yarım milyon dolarlık ilk teklifi kabul etmesine rağmen, teklifi yapan kişinin son anda geri adım atmasıyla projenin iptal olduğunu düşündü.

Hatta takipçilerine dövüşün gerçekleşmeyeceğini duyurmaya hazırlanıyordu. Tam bu sırada, detaylarını paylaşmaktan kaçındığı ancak ilk tekliften çok daha büyük ve reddedilemeyecek kadar yüksek yeni bir anlaşma masaya geldi. Bu devasa teklif, şempanze ile insan arasındaki bu fantastik karşılaşmayı kesin olarak resmiyete döktü.

Karşılaşmanın en çok merak edilen yanlarından biri ise güvenlik konusu. Cole Johnson, bu dövüşteki temel amacının bir hayvanı öldürmek ya da kendi canından olmak değil, yalnızca bir insanın vahşi doğa karşısındaki sınırlarını test etmek olduğunun altını çiziyor. Bu sebeple dövüş alanı etrafında ellerinde uyuşturucu iğneli tüfekler bulunan özel bir güvenlik ekibi sürekli hazır bekleyecek. Karşılaşma öncesinde heyecanı zirveye taşımak isteyen Johnson, sosyal medya takipçilerine 'İnsan mı kazanır, şempanze mi?' sorusunu yönelterek dev bir anket başlattı ve internet dünyasını şimdiden ikiye böldü.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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