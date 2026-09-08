Fransa'da Bir Müze Daha Soyuldu: Renoir'dan Çalınan Dört Eserin Değeri 10 Milyon Dolar

“Bu sabah iki kişi Renoir Müzesi'ne girdi ve dört sanat eserini çaldı.” Masson'ın bu açıklaması, olayın kısa sürede Fransa'da gündem olmasına yetti. Belediye Başkanı, şüphelilerin belediyeye ait güvenlik kameraları sayesinde tespit edildiğini belirtti.

Hırsızların işi tam anlamıyla temiz gitmedi: kaçış sırasında çaldıkları tablolardan birini geride bıraktılar. Masson, eserlerin toplam değerinin belediye tarafından yaklaşık 9 milyon euro, yani 10 milyon dolar olarak hesaplandığını söyledi. Hangi eserlerin çalındığına ilişkin ayrıntı ise paylaşılmadı.

Soygun sabahın çok erken saatlerinde gerçekleşti. Müzenin alarmı 05.48'de çaldı. Masson, “Saat 05.53'te, yalnızca beş dakika sonra polisimiz olay yerindeydi.” dedi. Ancak ekipler kapıya vardığında iki şüpheli binadan ayrılmıştı.