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Fransa'da Bir Müze Daha Soyuldu: Renoir'dan Çalınan Dört Eserin Değeri 10 Milyon Dolar

Fransa'da Bir Müze Daha Soyuldu: Renoir'dan Çalınan Dört Eserin Değeri 10 Milyon Dolar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.09.2026 - 22:26
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Fransa'nın güneyindeki Cagnes-sur-Mer'de, empresyonizmin en tanınmış isimlerinden Pierre-Auguste Renoir'a adanan müze bu sabah soyuldu. Müzeye giren iki kişi, belediyenin hesabına göre yaklaşık 9 milyon euro, yani 10 milyon dolar değerinde dört eseri alıp kaçtı. Alarm çaldıktan beş dakika sonra polis kapıdaydı, ancak şüpheliler çoktan gitmişti.

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Cagnes-sur-Mer Belediye Başkanı Bryan Masson, müzeye giren iki kişinin dört sanat eserini alıp götürdüğünü açıkladı.

Cagnes-sur-Mer Belediye Başkanı Bryan Masson, müzeye giren iki kişinin dört sanat eserini alıp götürdüğünü açıkladı.

“Bu sabah iki kişi Renoir Müzesi'ne girdi ve dört sanat eserini çaldı.” Masson'ın bu açıklaması, olayın kısa sürede Fransa'da gündem olmasına yetti. Belediye Başkanı, şüphelilerin belediyeye ait güvenlik kameraları sayesinde tespit edildiğini belirtti.

Hırsızların işi tam anlamıyla temiz gitmedi: kaçış sırasında çaldıkları tablolardan birini geride bıraktılar. Masson, eserlerin toplam değerinin belediye tarafından yaklaşık 9 milyon euro, yani 10 milyon dolar olarak hesaplandığını söyledi. Hangi eserlerin çalındığına ilişkin ayrıntı ise paylaşılmadı.

Soygun sabahın çok erken saatlerinde gerçekleşti. Müzenin alarmı 05.48'de çaldı. Masson, “Saat 05.53'te, yalnızca beş dakika sonra polisimiz olay yerindeydi.” dedi. Ancak ekipler kapıya vardığında iki şüpheli binadan ayrılmıştı.

Soygunun hedefi sıradan bir galeri değil: Renoir'ın 1919'daki ölümünden önce yaşadığı son ev.

Soygunun hedefi sıradan bir galeri değil: Renoir'ın 1919'daki ölümünden önce yaşadığı son ev.

Renoir Müzesi, ressamın hayatının son yıllarını geçirdiği bu evde 1960 yılında ziyarete açıldı. Koleksiyonda tablolar kadar Renoir'ın gündelik hayatından izler de var: kişisel eşyaları, mobilyaları, şövalesi ve tekerlekli sandalyesi.

Duvarlarda ise ressamın portreleri, manzara resimleri ve nü çalışmalarından örnekler sergileniyor. Yani çalınan dört eser, herhangi bir müze deposundan değil, Renoir'ın kendi evinden götürüldü.

Üstelik Louvre'da sekiz eserin çalındığı o büyük soygunun üzerinden bir yıl bile geçmedi.

Üstelik Louvre'da sekiz eserin çalındığı o büyük soygunun üzerinden bir yıl bile geçmedi.

Paris'teki Louvre Müzesi'nde güpegündüz gerçekleştirilen soygunda, yaklaşık 100 milyon dolar değerinde sekiz eser çalınmıştı. O olayla bağlantılı olduğu düşünülen dört şüpheli yakalandı.

Ancak kapsamlı arama çalışmalarına ve diğer ülkelerin güvenlik birimleriyle yürütülen bilgi alışverişine rağmen Louvre'dan götürülen eserler hâlâ bulunamadı. Renoir Müzesi'nde kaçan iki şüphelinin yakalanması ve dört eserin izinin sürülmesi için çalışmalar sürüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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