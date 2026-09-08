Fransa'da Bir Müze Daha Soyuldu: Renoir'dan Çalınan Dört Eserin Değeri 10 Milyon Dolar
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Fransa'nın güneyindeki Cagnes-sur-Mer'de, empresyonizmin en tanınmış isimlerinden Pierre-Auguste Renoir'a adanan müze bu sabah soyuldu. Müzeye giren iki kişi, belediyenin hesabına göre yaklaşık 9 milyon euro, yani 10 milyon dolar değerinde dört eseri alıp kaçtı. Alarm çaldıktan beş dakika sonra polis kapıdaydı, ancak şüpheliler çoktan gitmişti.
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Cagnes-sur-Mer Belediye Başkanı Bryan Masson, müzeye giren iki kişinin dört sanat eserini alıp götürdüğünü açıkladı.
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Soygunun hedefi sıradan bir galeri değil: Renoir'ın 1919'daki ölümünden önce yaşadığı son ev.
Üstelik Louvre'da sekiz eserin çalındığı o büyük soygunun üzerinden bir yıl bile geçmedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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