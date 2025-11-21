onedio
Paris'teki Louvre Müzesinin Ardından Şimdi de İsviçre'de Bir Müze Soyuldu

21.11.2025 - 19:30

İsviçre’nin Lozan kentindeki Roma müzesinde, kapanış saatinden önce iki soyguncu güvenlik görevlisini etkisiz hale getirerek sergilenen onlarca antik altın sikkeyi çaldı. Soyguncuların bilet alıp diğer ziyaretçilerin çıkmasını bekledikleri bildirildi.

Biletle girdiler, müzeyi soydular.

İsviçre’de Roma dönemi temalı bir müze, planlı bir soyguna sahne oldu. İki kişi, perşembe günü müzeyi kapanış saatine yakın ziyaret edip diğer ziyaretçilerin çıkmasını bekledi. Şehir polisi, soyguncuların daha sonra 64 yaşındaki güvenlik görevlisine saldırarak onu etkisiz hâle getirdiğini açıkladı. Görevlinin yaralanmadığı, olay sırasında başka kimsenin bulunmadığı bildirildi.

Arkeolojik değerine paha biçilemiyor.

Saldırganlar, güvenlik görevlisini etkisiz hâle getirdikten sonra bir vitrini kırarak içerisindeki onlarca antik altın sikkeyi çaldı. Piyasa değeri henüz açıklanmayan eserlerin “yüksek arkeolojik değere” sahip olduğu vurgulandı. Bölge yönetimi, çalınan sikkeler için suç duyurusunda bulunacağını belirtirken, Lausanne şehir yetkilileri de müzeye verilen zarar nedeniyle hukuki işlem başlatacağını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Altın fiyatlarının bu yıl küresel ölçekte yükseldiği bir döneme denk gelen soygun, Paris’teki Louvre Müzesi’ndeki benzer güvenlik açıklarını hatırlatarak müze güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

