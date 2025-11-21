Paris'teki Louvre Müzesinin Ardından Şimdi de İsviçre'de Bir Müze Soyuldu

İsviçre’de Roma dönemi temalı bir müze, planlı bir soyguna sahne oldu. İki kişi, perşembe günü müzeyi kapanış saatine yakın ziyaret edip diğer ziyaretçilerin çıkmasını bekledi. Şehir polisi, soyguncuların daha sonra 64 yaşındaki güvenlik görevlisine saldırarak onu etkisiz hâle getirdiğini açıkladı. Görevlinin yaralanmadığı, olay sırasında başka kimsenin bulunmadığı bildirildi.