Son 10 Yılın En Sert Grip Salgını Tüm Dünyayı Sarıyor

Dünyanın farklı bölgelerinden gelen veriler, bu kışın son on yılın en ağır grip sezonu olabileceğine işaret ediyor. İngiltere’den Japonya’ya, Güney Kore’den ABD’ye kadar pek çok ülke, influenza A’nın bir alt türü olan H3N2’nin (Subclade K) etkisiyle grip sezonuna her zamankinden daha erken girdi. Güney yarımkürede kış yaşandığı dönemde Avustralya, virüsün ilk görüldüğü yer oldu ve tarihinin en yoğun grip salgınlarından biriyle karşı karşıya kaldı. Soğukların başlamasıyla birlikte virüs kuzey yarımküreye de hızla yayıldı.

H3N2’nin 7 farklı mutasyon geçirdiği ve bağışıklık sisteminin önceki yıllarda oluşturduğu savunma hafızasını kısmen bertaraf ettiği ortaya çıktı. Cambridge Üniversitesi’nden Prof. Derek Smith, bu derece hızlı mutasyonun olağan dışı olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Virüs, yaz ortasında beklenmedik bir evrimleşme gösterdi ve etkisini çok kısa sürede hissettirdi. Bunun küresel sonuçları olacak.”

Kaynak - Gazete Oksijen