onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Son 10 Yılın En Sert Grip Salgını Tüm Dünyayı Sarıyor

Son 10 Yılın En Sert Grip Salgını Tüm Dünyayı Sarıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.11.2025 - 17:56

Dünyanın farklı bölgelerinden gelen veriler, bu kışın son on yılın en ağır grip sezonu olabileceğine işaret ediyor. İngiltere’den Japonya’ya, Güney Kore’den ABD’ye kadar pek çok ülke, influenza A’nın bir alt türü olan H3N2’nin (Subclade K) etkisiyle grip sezonuna her zamankinden daha erken girdi. Güney yarımkürede kış yaşandığı dönemde Avustralya, virüsün ilk görüldüğü yer oldu ve tarihinin en yoğun grip salgınlarından biriyle karşı karşıya kaldı. Soğukların başlamasıyla birlikte virüs kuzey yarımküreye de hızla yayıldı.

H3N2’nin 7 farklı mutasyon geçirdiği ve bağışıklık sisteminin önceki yıllarda oluşturduğu savunma hafızasını kısmen bertaraf ettiği ortaya çıktı. Cambridge Üniversitesi’nden Prof. Derek Smith, bu derece hızlı mutasyonun olağan dışı olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Virüs, yaz ortasında beklenmedik bir evrimleşme gösterdi ve etkisini çok kısa sürede hissettirdi. Bunun küresel sonuçları olacak.”

Kaynak - Gazete Oksijen

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bulaşılıcılık oranı çok yüksek...

Bulaşılıcılık oranı çok yüksek...

Normalde ekim sonu–kasım başında yükselişe geçen grip vakaları, bu yıl takvimden yaklaşık bir ay önce hızlı bir artış göstermeye başladı. İngiltere, Japonya ve Güney Kore’de okulların açılmasıyla birlikte vakalar keskin bir şekilde yükseldi. Bir kişinin ortalama kaç kişiye virüsü bulaştırdığını gösteren R katsayısının bu sezon için 1,4 olarak hesaplanması da bu hızın temel nedenlerinden biri. Oysa sıradan bir grip sezonunda bu değer genellikle 1,1–1,2 aralığında seyrediyor. Başka bir deyişle, bu yıl virüsü kapan 100 kişi, 140 yeni enfeksiyona yol açıyor.

Veriler, hastalığın önce çocuklarda ve genç yetişkinlerde belirgin şekilde arttığını, ardından hızla yaşlı nüfusa yayıldığını ortaya koyuyor. İngiltere’de çocuklardaki grip oranı şimdiden rekor düzeye ulaştı. Güney Kore’de ise yalnızca bir hafta içerisinde grip nedeniyle sağlık başvuruları yüzde 122 arttı. Japonya, bulaşmayı yavaşlatmak için 2 binden fazla okulda geçici kapanmaya gitmek zorunda kaldı.

"Aşı olmak için en hayati yıl"

"Aşı olmak için en hayati yıl"

Bu yıl üretilen grip aşısı, virüs bu yeni mutasyonları geçirmeden önce hazırlandığı için “uyumsuzluk” tartışmalarına yol açmıştı. Ancak Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı’nın ilk bulguları, aşının çocuklarda hastaneye yatışları önlemede yüzde 70–75 oranında etkili olduğunu gösteriyor. Yetişkinlerde bu oran yüzde 30–40’a inse de uzmanlar, “aşı olmanın en hayati olduğu yıl” uyarısını yineliyor.

Özellikle İngiltere’de sağlık çevreleri ciddi bir alarm durumuna geçmiş durumda. Virüsün Avustralya’dan soy ilişkisi ve yoğun uçuş trafiği nedeniyle önce ulaştığı yerlerden biri olan Birleşik Krallık, büyük bir grip dalgasına hazırlanıyor. The Guardian’ın aktardığına göre bu, ülkenin son on yılda karşılaşacağı en büyük grip salgını olabilir. Sezonun erken başlaması ve toplumun önemli bir bölümünün henüz aşılanmamış olması, dalganın çok daha güçlü olmasına zemin hazırlıyor. İngiltere’de uzun süreli hastalığı olan risk gruplarında bile aşılama oranının üçte birin altında kalması tabloyu ağırlaştırıyor.

"Türkiye'ye uğraması yakındır"

"Türkiye'ye uğraması yakındır"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cavit Işık Yavuz, Türkiye’de henüz belirgin bir artış görülmediğini ancak bunun uzun sürmeyeceğini belirtiyor. Kuzey yarımküredeki yoğun dolaşımın Türkiye’ye uğramamasının neredeyse imkânsız olduğunu vurgulayan Yavuz, dünya genelindeki tabloya bakıldığında bu kışın bir “influenza kışı” olacağının anlaşıldığını ve Türkiye için de zorlu bir dönem yaşanabileceğini ifade ediyor.

Önlem alınması gerektiğinin altını çizen Yavuz, grip aşısının temin edilmesi, risk gruplarının hızla aşılanması ve toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Bir süre erişilebilir olan aşının şu anda bulunmadığını hatırlatarak, “Türkiye için hâlâ geç değil; aşı tedarik edilip halka ulaştırılabilirse hem hastalığın önüne geçilir hem de virüse yakalananlar ağır tablo yaşamaz.” değerlendirmesinde bulunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın