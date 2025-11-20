Dünya Çapında Sert Hava Değişimlerine Hazır Olun: Türkiye Nasıl Etkilenecek?

Meteoroloji modelleri, bu kış kutup girdabının alışıldık stabil yapısını korumayabileceğini gösteriyor.

Asya’da Sibirya kaynaklı soğukların dönem dönem Çin ve Japonya’ya hızla inmesi bekleniyor.

Kuzey Amerika’da ABD ve Kanada’nın hem ani sıcaklık düşüşleri ve kar fırtınalarıyla hem de kısa süreli sıcak hava sıçramalarıyla karşılaşabileceği öngörülüyor.

Avrupa’da ise ılıman havaların ardından birden bastıran soğuklar ve sert rüzgâr geçişleri dikkat çekiyor; jet akımındaki düzensizlik fırtına rotalarını da daha değişken hâle getiriyor.