Dünya Çapında Sert Hava Değişimlerine Hazır Olun: Türkiye Nasıl Etkilenecek?
Meteoroloji uzmanları, Kuzey Kutbu’ndaki kutup girdabında yaşanan dalgalanmaların önümüzdeki gün ve haftalarda dünya genelindeki hava akışını ciddi biçimde etkileyebileceğini belirtiyor. Normalde istikrarlı seyreden bu yapının zayıflaması, hem Türkiye’de hem de küresel ölçekte ani soğuma ve ısınmaların, sert fırtınaların ve hızlı hava değişimlerinin görülebileceği anlamına geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kutup girdabı ifadesi hangi durumlar için kullanılıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Küresel çapta nasıl bir etki bekleniyor?
Türkiye bu durumdan nasıl etkilenecek?
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın