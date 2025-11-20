onedio
Dünya Çapında Sert Hava Değişimlerine Hazır Olun: Türkiye Nasıl Etkilenecek?

Dünya Çapında Sert Hava Değişimlerine Hazır Olun: Türkiye Nasıl Etkilenecek?

Hakan Karakoca
20.11.2025 - 23:33
20.11.2025 - 23:33

Meteoroloji uzmanları, Kuzey Kutbu’ndaki kutup girdabında yaşanan dalgalanmaların önümüzdeki gün ve haftalarda dünya genelindeki hava akışını ciddi biçimde etkileyebileceğini belirtiyor. Normalde istikrarlı seyreden bu yapının zayıflaması, hem Türkiye’de hem de küresel ölçekte ani soğuma ve ısınmaların, sert fırtınaların ve hızlı hava değişimlerinin görülebileceği anlamına geliyor.

Kutup girdabı ifadesi hangi durumlar için kullanılıyor?

Kutup girdabı ifadesi hangi durumlar için kullanılıyor?

Bilim insanlarına göre kutup girdabı, stratosferde yer alan ve aşırı soğuk hava kütlelerini çevresinde döndürerek hapseden güçlü bir alçak basınç alanı olarak tanımlanıyor. Dünya Meteoroloji Örgütü, bu yapıyı çevreleyen rüzgarların saatte 200–250 km’ye ulaşabildiğini belirtiyor. Girdap güçlü kaldığında Arktik soğuklarını kuzeyde tutarak hava düzenini koruyor; ancak zayıfladığı anda jet akımı dalgalanmaya başlıyor ve soğuk hava kütleleri orta enlemlere doğru sarkarak geniş çaplı hava değişimlerine yol açabiliyor.

Küresel çapta nasıl bir etki bekleniyor?

Küresel çapta nasıl bir etki bekleniyor?

Meteoroloji modelleri, bu kış kutup girdabının alışıldık stabil yapısını korumayabileceğini gösteriyor.

Asya’da Sibirya kaynaklı soğukların dönem dönem Çin ve Japonya’ya hızla inmesi bekleniyor.

Kuzey Amerika’da ABD ve Kanada’nın hem ani sıcaklık düşüşleri ve kar fırtınalarıyla hem de kısa süreli sıcak hava sıçramalarıyla karşılaşabileceği öngörülüyor.

Avrupa’da ise ılıman havaların ardından birden bastıran soğuklar ve sert rüzgâr geçişleri dikkat çekiyor; jet akımındaki düzensizlik fırtına rotalarını da daha değişken hâle getiriyor.

Türkiye bu durumdan nasıl etkilenecek?

Türkiye bu durumdan nasıl etkilenecek?

Küresel hava düzenindeki bu dalgalanmaların Türkiye’ye yansıması olarak, kısa süreli ısınma-soğuma geçişleri ve dönemsel soğuk hava ataklarının yaşanması da olası görülüyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
