Film Gibi: Babasının Sıfırdan Kurduğu Hayat Hikayesini Anlatan İçerik Üreticisi Duygulandırdı

Film Gibi: Babasının Sıfırdan Kurduğu Hayat Hikayesini Anlatan İçerik Üreticisi Duygulandırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
10.01.2026 - 23:42

Hayat herkes için eşit başlamıyor. Sonrasının ise, her ne kadar tamamen kişinin kendi kontrolü altında olduğu düşünülse de, bu her zaman mümkün olmayabiliyor. Bazen büyük çabalar da sonuçsuz kalabiliyor. Fakat bu elbette çabalamayı bırakmamız gerektiği anlamına gelmiyor. 

'trerdemsezer' isimli içerik üreticisi babasının gerçekten sıfır noktasından başladığı hayat hikayesini anlattı. Hikaye pek çok kişinin umutlarını yeniden yeşertti.

Kaynak: https://www.instagram.com/trerdemseze...
"Çocuklarının hayata senin başladığın noktanın fersah fersah ötesinde başlamasını nasıl sağladın?"

"Çocuklarının hayata senin başladığın noktanın fersah fersah ötesinde başlamasını nasıl sağladın?"

Çok küçük yaşta üvey babasının şiddetinden kaçıp köprü altına sığınan adam, köprü altında yaşamaya çalışan diğer çocuklarının kaderini yaşamamış. Çeşitli işler yaparak geçimini sağlayan adam ömrünü okumaya adamış. Çocuklarına ise bambaşka bir hayat sağlamış. 

Türk filmlerini aratmayan hayat hikayesini, babasının doğum gününde payalaşan genç izleyenleri de duygulandırdı. Biz de kendisinin doğum gününü kutluyor, birlikte sağlıklı bir ömür diliyoruz.

Yorum Yazın