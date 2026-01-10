Film Gibi: Babasının Sıfırdan Kurduğu Hayat Hikayesini Anlatan İçerik Üreticisi Duygulandırdı

Hayat herkes için eşit başlamıyor. Sonrasının ise, her ne kadar tamamen kişinin kendi kontrolü altında olduğu düşünülse de, bu her zaman mümkün olmayabiliyor. Bazen büyük çabalar da sonuçsuz kalabiliyor. Fakat bu elbette çabalamayı bırakmamız gerektiği anlamına gelmiyor.

'trerdemsezer' isimli içerik üreticisi babasının gerçekten sıfır noktasından başladığı hayat hikayesini anlattı. Hikaye pek çok kişinin umutlarını yeniden yeşertti.