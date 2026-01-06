Adalar'da Yaşayan Bir Vatandaş Kışın İşe Gidip Gelmenin Ne Kadar Zor Olduğunu Gösterdi

Adalar, İstanbul'un en güzel köşesi bildiğiniz üzere. Özellikle yaz aylarında Adalar'ı dolaşmak hem yerli hem yabancı turistler için son derece keyifli. Doğal güzelliklerin, tarihi dokunun bir arada olduğu Adalar, sanki başka bir diyara gitmişiz gibi hissettirebiliyor. Peki ya kışın?

Adalar'da yaşayan bir vatandaş, soğuk kış günlerinde işe gidip gelmenin zorluğunu gösterdi. Ortaya ise ürkütücü bir görüntü çıktı.