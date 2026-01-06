onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Adalar'da Yaşayan Bir Vatandaş Kışın İşe Gidip Gelmenin Ne Kadar Zor Olduğunu Gösterdi

Adalar'da Yaşayan Bir Vatandaş Kışın İşe Gidip Gelmenin Ne Kadar Zor Olduğunu Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.01.2026 - 09:57

İçerik Devam Ediyor

Adalar, İstanbul'un en güzel köşesi bildiğiniz üzere. Özellikle yaz aylarında Adalar'ı dolaşmak hem yerli hem yabancı turistler için son derece keyifli. Doğal güzelliklerin, tarihi dokunun bir arada olduğu Adalar, sanki başka bir diyara gitmişiz gibi hissettirebiliyor. Peki ya kışın?

 Adalar'da yaşayan bir vatandaş, soğuk kış günlerinde işe gidip gelmenin zorluğunu gösterdi. Ortaya ise ürkütücü bir görüntü çıktı.

Kaynak: https://x.com/haberebibak/status/2007...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Adalar'da (Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada) yaşayıp her gün anakaraya işe gidip gelenler için vapur seferlerinin iptal olması durumunda ne oluyor?

Adalar'da (Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada) yaşayıp her gün anakaraya işe gidip gelenler için vapur seferlerinin iptal olması durumunda ne oluyor?

Sefer iptalleri 'mücbir sebep' sayıldığından çalışanlar, iskeleden veya web sitesinden aldıkları iptal duyurusuyla iş yerlerine resmi mazeret sunabiliyorlar. Bazı iş yerlerinde Adalılar o günü genellikle 'evden çalışma' ile geçiriyor. Bazen Avrupa yakası (Beşiktaş/Eminönü) seferleri iptalken, mesafe kısa olduğu için Bostancı motorları çalışmaya devam edebiliyor. Yolcular bu rotayı tercih ediyor. Akşam seferleri iptal olursa, Adalılar anakaradaki yakınlarında veya otellerde konaklamak zorunda kalıyor. Kendi aralarında kullandıkları iletişim ağlarıyla, seferlerle ilgili bilgileri hızlıca alabiliyorlar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın