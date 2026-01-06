Adalar'da Yaşayan Bir Vatandaş Kışın İşe Gidip Gelmenin Ne Kadar Zor Olduğunu Gösterdi

Kaynak: https://x.com/haberebibak/status/2007...
Adalar, İstanbul'un en güzel köşesi bildiğiniz üzere. Özellikle yaz aylarında Adalar'ı dolaşmak hem yerli hem yabancı turistler için son derece keyifli. Doğal güzelliklerin, tarihi dokunun bir arada olduğu Adalar, sanki başka bir diyara gitmişiz gibi hissettirebiliyor. Peki ya kışın?
Adalar'da yaşayan bir vatandaş, soğuk kış günlerinde işe gidip gelmenin zorluğunu gösterdi. Ortaya ise ürkütücü bir görüntü çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adalar'da (Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada) yaşayıp her gün anakaraya işe gidip gelenler için vapur seferlerinin iptal olması durumunda ne oluyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın