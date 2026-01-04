onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Her Mevsim Ayrı Keyif: Bebek Sahili'nde İnsanlar Kar Yağışının Etkisi Altında Denize Girdi

Her Mevsim Ayrı Keyif: Bebek Sahili'nde İnsanlar Kar Yağışının Etkisi Altında Denize Girdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.01.2026 - 08:35 Son Güncelleme: 04.01.2026 - 09:38

İçerik Devam Ediyor

Ülkemize bu sene kış çok erken ve hızlı bir biçimde geldi. Öyle ki İstanbul bile daha yeni yıla girmeden kar yağışının etkisi altına girdi. Pek çok ilçe kısa sürede beyaza büründü. Bu beklenmedik durum, hem şehrin dinamiklerini hem de İstanbulluların günlük yaşamını beklenmedik bir şekilde değiştirse de karın tadını sonuna kadar çıkaranlar da vardı.-

Bebek Sahili'nde bir grup kar yağışının etkisi altında denize girdi. Ortaya ise harika bir manzara çıktı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DS-Rh6hDHi6/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

İstanbul'da tekrar kar yağacak mı?

İstanbul'da tekrar kar yağacak mı?

İstanbul'da önümüzdeki hafta başında Afrika üzerinden gelen ılık hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 16°C - 19°C seviyelerine çıkması ve kar yerine yağmur ile lodosun etkili olması bekleniyor. 9 Ocak Cuma gününden itibaren sıcaklıklarda yaklaşık 12 derecelik sert bir düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor ama bunun tekrar benzer bir kar yağışı getirmesi öngörülmüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın