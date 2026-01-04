Her Mevsim Ayrı Keyif: Bebek Sahili'nde İnsanlar Kar Yağışının Etkisi Altında Denize Girdi

Ülkemize bu sene kış çok erken ve hızlı bir biçimde geldi. Öyle ki İstanbul bile daha yeni yıla girmeden kar yağışının etkisi altına girdi. Pek çok ilçe kısa sürede beyaza büründü. Bu beklenmedik durum, hem şehrin dinamiklerini hem de İstanbulluların günlük yaşamını beklenmedik bir şekilde değiştirse de karın tadını sonuna kadar çıkaranlar da vardı.-

Bebek Sahili'nde bir grup kar yağışının etkisi altında denize girdi. Ortaya ise harika bir manzara çıktı.