Biz "Bu Kışı Nasıl Çıkaracağız?" Derken Kuzey Norveç'te Yaşayan Bir Türk Kar Fırtınasını Paylaştı

Kış mevsimi beklenmedik bir şekilde hızlı ve sert bir giriş yaptı bildiğiniz üzere. Bu ani değişim, diğer yıllarla kıyaslandığında elbette her birimizin hayatını bir miktar zorladı. Her yıl karın yağması için dualar ederken bu yıl kar hiç haber vermeden geldi. Yılbaşına pek çok şehrimiz beyaz örtü altında girdi. Elbette bu durum 'Kışı nasıl geçireceğiz?' sorusunu da getirdi.
Kuzey Norveç'te yaşayan bir Türk, yaşadığı yerdeki kar fırtınasını paylaştı. Ortaya çıkan görüntü yaşadığımız kışa şükrettirdi.
Bütün yaşam soğuğa göre düzenlenmiş durumda.
