Biz "Bu Kışı Nasıl Çıkaracağız?" Derken Kuzey Norveç'te Yaşayan Bir Türk Kar Fırtınasını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
03.01.2026 - 23:41 Son Güncelleme: 03.01.2026 - 23:57

Kış mevsimi beklenmedik bir şekilde hızlı ve sert bir giriş yaptı bildiğiniz üzere. Bu ani değişim, diğer yıllarla kıyaslandığında elbette her birimizin hayatını bir miktar zorladı. Her yıl karın yağması için dualar ederken bu yıl kar hiç haber vermeden geldi. Yılbaşına pek çok şehrimiz beyaz örtü altında girdi. Elbette bu durum 'Kışı nasıl geçireceğiz?' sorusunu da getirdi.

Kuzey Norveç'te yaşayan bir Türk, yaşadığı yerdeki kar fırtınasını paylaştı. Ortaya çıkan görüntü yaşadığımız kışa şükrettirdi.

Bütün yaşam soğuğa göre düzenlenmiş durumda.

Bu fırtınaya rağmen elektriklerin gitmemiş olması pek çok kişiyi şaşırttı. Elbette Norveç'in günlük yaşamı, tamamen bu iklime göre düzenlenmiş durumda. Daha önce de orada yaşayan bir Türk, kış mevsiminde yola çıkarken yaptıkları hazırlıkları paylaşmıştı. Aynı zamanda Norveç'in yerden ısıtmalı yollarını gösteren bir Türk de ülkenin duruma nasıl adapte olduğunu ortaya koymuştu.

