onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Soğuklar İyice Bastırdı: Bir Usta Pencereleri Nasıl Kışlık Moda Alacağımızı Gösterdi

Soğuklar İyice Bastırdı: Bir Usta Pencereleri Nasıl Kışlık Moda Alacağımızı Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.01.2026 - 20:52

İçerik Devam Ediyor

Bu sene kış oldukça sert başladı. Evleri ısıtmak ve sıcak tutmak da büyük bir mesele haline geldi. Ancak, doğalgaz faturasının getireceği ekonomik yük, birçok kişiyi şimdiden endişelendirmeye başladı. Bu sebeple alınacak basit önlemler ve ipuçlarıyla evin ısısını sağlamak ve korumak büyük önem taşıyor. 

Özellikle pencerenin arasından giren soğuk hava ısınma masrafını büyük ölçüde artırıyor. Bir usta pencerelerde kış ayarının nasıl yapılacağını gösterdi. Gösterdiği basit çözüm pek çok kişiyi büyük bir dertten kurtardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Pimapenin kış ayarı nasıl yapılır?

Pimapenin kış ayarı nasıl yapılır?
  • Pencerenizi açın ve kanadın yan tarafındaki (kilit mekanizmalarının bulunduğu yer) metal şerit üzerindeki yuvarlak pimleri bulun. Pencerenin boyuna göre bu pimlerden birkaç tane olabilir. Yuvarlak pimin üzerinde küçük bir çizgi veya nokta işareti göreceksiniz.

-İşaret dışarıya (eve doğru) bakıyorsa: Yaz modundadır, pencere daha gevşek kapanır.

-İşaret içeriye (contaya/dışarıya) bakıyorsa: Kış modundadır, pencere contaya daha fazla baskı yapar.

  • Genellikle 4 numara alyen anahtarı ile bu pimleri döndürebilirsiniz. Bazı modellerde tornavida veya pense de gerekebilir.

  • Alyen anahtarını pime takın ve üzerindeki işaret noktası içeriye (lastik contaya) en yakın olacak şekilde döndürün. Bu işlem, kilitleme sırasında mekanizmanın contayı daha sert sıkıştırmasını sağlayacaktır.

  • Pencerenin kenarında birden fazla pim varsa, dengeli bir yalıtım için hepsini aynı konuma getirdiğinizden emin olun.

Eğer pencere lastikleri çok eskimiş veya yırtılmışsa bu ayar tek başına yeterli olmayabilir. Bu yüzden contaları da kontrol edin. Yaz geldiğinde bu ayarı tekrar eski haline getirmeniz gerekiyor. Çünkü kış modunda contalar sürekli baskı altında kaldığı için daha çabuk yıpranabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın