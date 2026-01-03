Soğuklar İyice Bastırdı: Bir Usta Pencereleri Nasıl Kışlık Moda Alacağımızı Gösterdi

Bu sene kış oldukça sert başladı. Evleri ısıtmak ve sıcak tutmak da büyük bir mesele haline geldi. Ancak, doğalgaz faturasının getireceği ekonomik yük, birçok kişiyi şimdiden endişelendirmeye başladı. Bu sebeple alınacak basit önlemler ve ipuçlarıyla evin ısısını sağlamak ve korumak büyük önem taşıyor.

Özellikle pencerenin arasından giren soğuk hava ısınma masrafını büyük ölçüde artırıyor. Bir usta pencerelerde kış ayarının nasıl yapılacağını gösterdi. Gösterdiği basit çözüm pek çok kişiyi büyük bir dertten kurtardı.