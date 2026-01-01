Çocukluğuna Döndü: Hayatında İlk Defa Kar Gören Jamaikalı Kadının Mutluluğunu İzlerken Siz de Neşeleneceksiniz

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DSxdifHjtwA/
Kış mevsimini sevenler, her yıl karın yağışını büyük bir heyecanla bekliyorlar. Karın etrafı bir masal diyarına çevirmesi, pek çok kişinin kalbini ısıtıyor. Bir yanda kışı oldukça sert geçiren ülkelerde verilen mücadele varken, diğer yanda hayatında hiç kar görmemiş insanlar da var.
Bir sosyal medya kullanıcısı hayatında ilk kez kar gören Jamaikalı annesinin mutluluğunu paylaştı. Kadının neşesi izleyenleri de neşelendirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çocukluğuna döndü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın