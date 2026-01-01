Çocukluğuna Döndü: Hayatında İlk Defa Kar Gören Jamaikalı Kadının Mutluluğunu İzlerken Siz de Neşeleneceksiniz

Kış mevsimini sevenler, her yıl karın yağışını büyük bir heyecanla bekliyorlar. Karın etrafı bir masal diyarına çevirmesi, pek çok kişinin kalbini ısıtıyor. Bir yanda kışı oldukça sert geçiren ülkelerde verilen mücadele varken, diğer yanda hayatında hiç kar görmemiş insanlar da var.

Bir sosyal medya kullanıcısı hayatında ilk kez kar gören Jamaikalı annesinin mutluluğunu paylaştı. Kadının neşesi izleyenleri de neşelendirdi.