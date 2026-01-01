onedio
Çocukluğuna Döndü: Hayatında İlk Defa Kar Gören Jamaikalı Kadının Mutluluğunu İzlerken Siz de Neşeleneceksiniz

Pelin Yelda Göktepe
01.01.2026 - 17:04

Kış mevsimini sevenler, her yıl karın yağışını büyük bir heyecanla bekliyorlar. Karın etrafı bir masal diyarına çevirmesi, pek çok kişinin kalbini ısıtıyor. Bir yanda kışı oldukça sert geçiren ülkelerde verilen mücadele varken, diğer yanda hayatında hiç kar görmemiş insanlar da var. 

Bir sosyal medya kullanıcısı hayatında ilk kez kar gören Jamaikalı annesinin mutluluğunu paylaştı. Kadının neşesi izleyenleri de neşelendirdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DSxdifHjtwA/
Buradan izleyebilirsiniz;

Çocukluğuna döndü.

Çocukluğuna döndü.

Önce kapıdan ellerini uzatarak karla tanışan kadın, ardından hazırlanarak dışarı çıktı. Karda adım atmayı bile ilk kez deneyimleyen kadın, karlara uzanarak kar meleği de yaptı. Dünyanın bir yerinde büyük bir mücadeleye dönüşen karın bir başka yerde büyük bir neşe kaynağı olmadı, dünyanın aslında ne kadar ilginç bir yer olduğunu yeniden hatırlattı.

