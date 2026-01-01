İzlerken Donduk: Kanada'da Yaşayan Bir Türk -25 Derecede Verdiği Mücadeleyi Paylaştı

Kış geldi, dünyanın dört bir yanı beyaza büründü. Kar yağışını yılda birkaç gün görenler için bu durum keyifli ve romantik olsa da, soğuk ülkelerde durum oldukça farklı. Ne kadar kışa adapte bir yaşam sürdürseler de günlük yaşam bir mücadeleye dönüşebiliyor. Özellikle sonradan o ülkeye gidenler için durum daha da zor.

Kanada'da yaşayan 'ilaydaltuntas' isimli sosyal medya kullanıcısı, -25 derecede verdiği mücadeleyi paylaştı. Sadece birkaç saniyelik videoda bile düşerek yaralanma tehlikesi geçirdi.