İzlerken Donduk: Kanada'da Yaşayan Bir Türk -25 Derecede Verdiği Mücadeleyi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.01.2026 - 12:27

Kış geldi, dünyanın dört bir yanı beyaza büründü. Kar yağışını yılda birkaç gün görenler için bu durum keyifli ve romantik olsa da, soğuk ülkelerde durum oldukça farklı. Ne kadar kışa adapte bir yaşam sürdürseler de günlük yaşam bir mücadeleye dönüşebiliyor. Özellikle sonradan o ülkeye gidenler için durum daha da zor.

Kanada'da yaşayan 'ilaydaltuntas' isimli sosyal medya kullanıcısı, -25 derecede verdiği mücadeleyi paylaştı. Sadece birkaç saniyelik videoda bile düşerek yaralanma tehlikesi geçirdi.

"Korku filmi gibi"

Soğuktan gözleri yaşaran kadın o anları 'Kanada Korku Filmi' notuyla paylaştı. Kanada'da kış genel olarak Aralık'tan Mart sonuna kadar sürüyor. İç ve kuzey bölgelerde bu süre 6 ayı aşabiliyor. Sıcaklıklar güneyde -10°C ile -25°C arasında seyrederken, kuzey bölgelerde ise termometreler -50°C'nin altını görebiliyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
