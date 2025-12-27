Kapılar Karla Kaplandığından İnsanların Dışarı Çıkamadığı Yakutsk'ta Bir Adam -51 Derecede Suya Girdi

Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ı bilmeyeniniz yoktur. Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan şehirde sıcaklık, kış aylarında -80°C seviyelerini bile görüyor. Şehirde hayat bu soğuğa rağmen durmuyor. İnsanlar yaşam tarzlarını tamamen bu hava koşullarına göre ayarlamış durumda.

Termometlerin -70'leri gördüğü Yakutsk'ta evlerin kapıları karla kaplandı. Bu yüzden pek çok kişi evden çıkamıyor.