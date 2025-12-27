Kapılar Karla Kaplandığından İnsanların Dışarı Çıkamadığı Yakutsk'ta Bir Adam -51 Derecede Suya Girdi

Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ı bilmeyeniniz yoktur. Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan şehirde sıcaklık, kış aylarında -80°C seviyelerini bile görüyor. Şehirde hayat bu soğuğa rağmen durmuyor. İnsanlar yaşam tarzlarını tamamen bu hava koşullarına göre ayarlamış durumda.
Termometlerin -70'leri gördüğü Yakutsk'ta evlerin kapıları karla kaplandı. Bu yüzden pek çok kişi evden çıkamıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnsanlar tüm düzenini soğuğa göre ayarlamış durumda.
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın