Kapılar Karla Kaplandığından İnsanların Dışarı Çıkamadığı Yakutsk'ta Bir Adam -51 Derecede Suya Girdi

Pelin Yelda Göktepe
27.12.2025 - 16:48

Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ı bilmeyeniniz yoktur. Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan şehirde sıcaklık, kış aylarında -80°C seviyelerini bile görüyor. Şehirde hayat bu soğuğa rağmen durmuyor. İnsanlar yaşam tarzlarını tamamen bu hava koşullarına göre ayarlamış durumda. 

Termometlerin -70'leri gördüğü Yakutsk'ta evlerin kapıları karla kaplandı. Bu yüzden pek çok kişi evden çıkamıyor.

Buradan izleyebilirsiniz;

İnsanlar tüm düzenini soğuğa göre ayarlamış durumda.

Ülkenin yeraltı zenginlikleri, stratejik ve tarihi önemi, alışkanlık ve kültürel bağlar sebebiyle soğuk havaya rağmen bölgede yaşam devam ediyor. İnsanlar evlerin inşasından giydikleri kıyafetlere kadar pek çok şeyi, hava koşullarına göre ayarlamış durumda. 

Bir adam -51 derecede soğuk suya girdi. O görüntüler izlerken bile insanın içini ürpertti.

👇

