YouTube'a Geri Dönen Enes Batur’dan Yeni Video Müjdesi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.02.2026 - 08:49

Uzun süredir YouTube tarafında sessizliğini koruyan Enes Batur, sonunda beklenen haberi verdi! Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla önümüzdeki hafta yeni bir video yayınlayacağını duyuran Enes Batur, yayınlayacağı videodan bir kare paylaştı.

16 milyondan fazla abonesi olan Türkiye’nin en çok takip edilen YouTuber’larından biri olan Enes Batur'un sosyal medya ve YouTube hesaplarında yaptığı radikal değişiklikler dikkat çekiyor.

2025’in son çeyreğinde Enes Batur, 16 milyon aboneye sahip YouTube kanalındaki 400’den fazla videoyu kaldırımış ve hesabını kapatma kararı almıştı.

Ancak kısa süre sonra kanal yeniden aktif hale getirilmiş ve eski videolar da tekrar görünür olmaya başlamıştı. Batur bu hamleyle tekrar Türkiye’nin en çok abone sayısına sahip YouTuber konumuna geri dönmüştü.

Tekrar aktif hale gelen YouTube kanalında Batur’un açıklama kısmına eklediği; “Merhaba ben Enes Batur ve sizi çok özledim… Yakında…” şeklindeki cümle, takipçiler tarafından net bir geri dönüş sinyali olarak yorumlanmıştı.

Enes Batur'dan beklenen haber geldi.

Türkiye’nin en çok takip edilen YouTube içerik üreticilerinden Enes Batur, sosyal medya hesaplarında yeni bir video hazırlığında olduğunu açıkladı. 16,6 milyon abonesi bulunan Enes Batur, önümüzdeki hafta YouTube’da yeni bir video yayınlayacağını duyurdu ve sosyal medya hesabında “çok heyecanlıyım, umarım beğenirsiniz..” notuyla videodan bir kare paylaştı.

Ecem Dalgıçoğlu
