YouTube'a Geri Dönen Enes Batur’dan Yeni Video Müjdesi
Uzun süredir YouTube tarafında sessizliğini koruyan Enes Batur, sonunda beklenen haberi verdi! Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla önümüzdeki hafta yeni bir video yayınlayacağını duyuran Enes Batur, yayınlayacağı videodan bir kare paylaştı.
16 milyondan fazla abonesi olan Türkiye’nin en çok takip edilen YouTuber’larından biri olan Enes Batur'un sosyal medya ve YouTube hesaplarında yaptığı radikal değişiklikler dikkat çekiyor.
Enes Batur'dan beklenen haber geldi.
