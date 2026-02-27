YouTube'a Geri Dönen Enes Batur’dan Yeni Video Müjdesi

2025’in son çeyreğinde Enes Batur, 16 milyon aboneye sahip YouTube kanalındaki 400’den fazla videoyu kaldırımış ve hesabını kapatma kararı almıştı.

Ancak kısa süre sonra kanal yeniden aktif hale getirilmiş ve eski videolar da tekrar görünür olmaya başlamıştı. Batur bu hamleyle tekrar Türkiye’nin en çok abone sayısına sahip YouTuber konumuna geri dönmüştü.

Tekrar aktif hale gelen YouTube kanalında Batur’un açıklama kısmına eklediği; “Merhaba ben Enes Batur ve sizi çok özledim… Yakında…” şeklindeki cümle, takipçiler tarafından net bir geri dönüş sinyali olarak yorumlanmıştı.