onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Netflix’in Dinozorlar Belgeseli İlk Haftada 10 Milyona Ulaşarak Rekor Kırdı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
Netflix’in yeni belgesel serisi Dinozorlar kısa sürede büyük ilgi gördü. Yayınlandığı ilk günlerden itibaren geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Doğa belgesellerine farklı bir bakış sunan yapım dikkat çekmeyi başardı. 

Dinozorların dünyasını konu alan seri görsel kalitesiyle öne çıkıyor. İzleyiciler tarafından yapılan yorumlar da yapımın başarısını ortaya koyuyor. Belgesel hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden yüksek puan aldı. İlk haftasında ulaştığı izlenme sayısı ise dikkat çekti.

Kaynak: Independent

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Netflix’in Dinozorlar adlı yeni belgeseli kısa sürede gündeme oturdu.

Yapım yayınlandıktan sonra yoğun bir ilgiyle karşılandı. Belgesel sadece birkaç gün içinde geniş bir kitleye ulaştı. İlk haftasında 10 milyondan fazla izleyiciye erişti. Toplam izlenme süresi de milyonlarca saati buldu.

Belgesel dinozorların yaşamını ve yok oluş sürecini anlatıyor.

İzleyiciler özellikle anlatım dilini beğendi. Yapım eleştirmenlerden de olumlu yorumlar aldı. Rotten Tomatoes’ta yüksek bir puan elde etti. Sosyal medyada yapılan yorumlar da dikkat çekti. Bir izleyici belgesel için “Tamamen büyüleyici bir dizi” ifadelerini kullandı. Aynı izleyici “Sinematografi, görseller, her şey harika. Şimdiye kadar yapılmış en iyi dinozor belgeseli.” diyerek görüşünü paylaştı. Başka bir izleyici ise “Görseller nefes kesici, sizi her sahnede dünyanın içine çekiyor” yorumunu yaptı. Aynı kişi “Morgan Freeman ise diziye derinlik ve ağırlık katan inanılmaz bir performans sergilemiş.” ifadelerini kullandı. Bir diğer izleyici de yapım için iddialı bir yorum yaptı. “Tarihe, gelmiş geçmiş en iyi belgesel olarak geçecek.” sözleri dikkat çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın