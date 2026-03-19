Haftanın Vizyon Seçkisi! 23-29 Mart Haftası Vizyondaki En Dikkat Çeken Filmler

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23-29 Mart haftasında sinema salonları yeni filmlerle hareketleniyor. Vizyonda farklı türlerden dikkat çeken yapımlar yer alıyor. Dramdan korkuya, animasyondan komediye kadar geniş bir seçki izleyiciyle buluşuyor. Yerli ve yabancı birçok film bu hafta sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. İşte 23-29 Mart haftasında vizyondaki filmler!

Bu Hafta Vizyonda Hangi Filmler Var?

23-29 Mart haftasında vizyon programı farklı türlerden dikkat çeken yapımları bir araya getiriyor.

  • Dram / Fantastik / Korku: Dracula: A Love Tale

  • Dram: Sarı Zarflar

  • Aile / Animasyon / Macera: Süper Mario Galaksi Filmi

  • Korku: Mecruh: Cin Mührü, Cinzar

  • Aksiyon / Komedi / Korku: Seni Öldürecekler

  • Komedi: Çamaşır Sepeti

  • Animasyon / Komedi / Macera: Chien & Chat

Dracula: A Love Tale

Eşini kaybeden Prens Vladimir, ölümsüzlükle lanetlenerek Drakula’ya dönüşür. Yüzyıllar boyunca kaybettiği aşkının izini süren karakter, Londra’da karşılaştığı bir kadınla geçmişin izleriyle yeniden yüzleşir ve varoluşunun anlamını sorgulamaya başlar.

  • Vizyon tarihi: 27 Mart 2026

  • Tür: Dram, Fantastik, Korku

  • Yönetmen: Luc Besson

  • Oyuncular: Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoë Bleu

Sarı Zarflar

Saygın bir sanatçı çiftin hayatı, devletin keyfi kararlarıyla bir gecede altüst olur. İşlerini ve sosyal statülerini kaybeden çift, hem maddi hem duygusal olarak büyük bir sınavdan geçerken evlilikleri de ciddi bir kırılma noktasına gelir. İdealler ile hayatın gerçekleri arasındaki çatışma giderek derinleşir.

  • Vizyon tarihi: 27 Mart 2026

  • Tür: Dram

  • Yönetmen: İlker Çatak

  • Oyuncular: Özgü Namal, Tansu Biçer, Leyla Smyrna Cabas

Mecruh: Cin Mührü

Çocukluğunu küçük bir kasabada geçiren Yade, yıllar sonra iş nedeniyle terk edilmiş bir köye gider ve burada açıklanamayan olaylarla karşılaşır. Köyden ayrıldıktan sonra da peşini bırakmayan bu karanlık durum, onu geçmişine geri dönmek zorunda bırakır. Ancak attığı bir adım, yıllardır mühürlü olan bir cin kabilesini uyandırır ve yaşanan korku giderek büyür.

  • Vizyon tarihi: 27 Mart 2026

  • Tür: Korku

  • Yönetmen: Erkan Demir

  • Oyuncular: Elif Aysel Nazım, Bülent Çelik, Ünal Bozahmetoğlu

Seni Öldürecekler

New York’taki gizemli bir apartmanda işe başlayan bir kadın, burada geçmişte yaşanan kayboluşlardan habersizdir. Ancak zamanla apartmanın karanlık geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır.

  • Vizyon tarihi: 27 Mart 2026

  • Tür: Aksiyon, Komedi, Korku

  • Yönetmen: Kirill Sokolov

  • Oyuncular: Zazie Beetz, Tom Felton, Heather Graham

Çamaşır Sepeti

Oğlunun hayatıyla ilgili büyük bir yanlış anlamaya kapılan bir baba, gerçeği ortaya çıkarmaya çalışırken kendini giderek karmaşık bir olaylar zincirinin içinde bulur. Açgözlü bir psikolog, kılık değiştiren komşular ve birbirinden tuhaf karakterlerle karşılaşan baba, işin içinden çıkmaya çalıştıkça durum daha da içinden çıkılmaz bir hale gelir.

  • Vizyon tarihi: 27 Mart 2026

  • Tür: Komedi

  • Yönetmen: Ramazan Karakaş

  • Oyuncular: Ramazan Karakaş, Batuhan Okşar, Ayça Aydın

Cinzar

İstanbul’da maddi zorluklarla mücadele eden Hasan, hamile kalan kız kardeşi Elif’i koruyabilmek için birlikte uzak bir köye sığınır. Yeni bir başlangıç umuduyla çıktıkları bu yolculuk kısa sürede karanlık bir kabusa dönüşür. Köyde yaşanan açıklanamayan olaylar giderek artarken, ikili kendilerini doğaüstü bir tehdidin ortasında bulur ve kaçışın sandıkları kadar kolay olmadığını fark eder.

  • Vizyon tarihi: 27 Mart 2026

  • Tür: Korku

  • Yönetmen: Onur Aldoğan

  • Oyuncular: Uğur Doğan, Sinan Taşkan, Tarkan Göller

Chien & Chat

Bir kedi ve köpeğin havaalanında kafeslerinden kaçmasıyla başlayan hikâye, sahiplerinin onları bulmak için çıktığı eğlenceli ve hareketli bir macerayı konu alıyor. Kaçışın ardından gelişen olaylar, hem sahipler hem de hayvanlar için sürprizlerle dolu bir yolculuğa dönüşüyor.

  • Vizyon tarihi: 27 Mart 2026

  • Tür: Animasyon, Komedi, Macera

  • Yönetmen: Reem Kherici

  • Oyuncular: Franck Dubosc, Reem Kherici, Philippe Lacheau

İlginizi çekebilir:

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
