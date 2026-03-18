İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 21 - 22 Mart Günleri Kulaklarınız Bayram Etsin!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 21 - 22 Mart Günleri Kulaklarınız Bayram Etsin!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.03.2026 - 19:10

İstanbul'da bu hafta sonu müziğin ritmine kapılmak, sevdiğiniz sanatçılarla buluşmak ve şehrin büyüleyici atmosferinde stres atmak istiyorsanız, sizin için en özel konser rotalarını belirledik. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın ikonik mekanlarında; cazdan popa, rocktan klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede performanslar sizi bekliyor. Sadece dinlemekle kalmayıp, şehrin kültürel dokusunu notalarla keşfedeceğiniz bir hafta sonu planına hazır mısınız? Peki, İstanbul'da bu hafta sonu hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahnede olacak? 21 - 22 Mart'ta hangi mekanda, hangi tür müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Rock Sahne'de Kimler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Rock Sahne'de Kimler Var?

  • Duman Konseri – Duman – Jolly Joker Atakent Tema, Sarıyer – 21 Mart 2026 Cumartesi, 21:00 – Satışta. Duman, 1999 yılında kurulmuş bir Türk rock grubudur ve müziği geleneksel Türk halk müziği ile modern rock/grunge öğelerini harmanlar. Mart 2026’daki bu konserinde hem klasikleşmiş hitlerini hem de son albümleri Kufi’den parçaları sahneleyecek.

  • Sakiler Konseri – Sakiler – Dorock XL, Kadıköy – 21 Mart 2026 Cumartesi, 22:00 – Satışta. Sakiler, Türkiye’de ska, reggae ve rock müziğini birleştiren bir gruptur. Enerjik sahne performansları ve toplumsal içerikli sözleriyle tanınır; bu konserde 90’lı yıllardan günümüze uzanan repertuvarını dinleyicileriyle paylaşacak.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Gülşen – Bayram Özel – Gülşen – JJ Arena Ataşehir – 21 Mart 2026 Cumartesi, 21:00 – Satışta. Gülşen, Türk pop müziğinin en ünlü isimlerinden biridir ve 1990’lardan bu yana çok sayıda hit şarkıya imza atmıştır. Bu özel bayram konserinde yeni albümünden şarkılarının yanı sıra klasikleşmiş şarkılarını da canlı söyleyecek.

  • Mahsun Kırmızıgül Konseri – Mahsun Kırmızıgül – Günay Restaurant, Şişli – 21 Mart 2026 Cumartesi, 20:00 – Satışta. Mahsun Kırmızıgül, Türkiye’nin arabesk-pop türündeki sevilen sanatçılarından biridir. Hem enerjik sahne performansı hem de duygusal şarkılarıyla bilinen Kırmızıgül, bu akşam hem eski hitlerini hem de yeni eserlerini seslendirecek.

  • 90’lar Dans Gecesi (Sanat Performance) – Mekan Sanat Performance – 21 Mart 2026 Cumartesi, 21:00 – Satışta. 90’lar Dans Gecesi, 1990’ların unutulmaz pop-rock şarkılarının DJ eşliğinde çalındığı bir parti etkinliğidir. Katılımcılar, dönemin hit parçalarını dinleyerek dans edebileceği ve nostalji yaşayacağı enerjik bir geceye katılacaklar.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

  • Petch Mode – “An Evening With Depeche Mode Music” – Petch Mode – Blind İstanbul – 21 Mart 2026 Cumartesi, 21:00 – Satışta. Petch Mode, İngiliz elektronik müzik grubu Depeche Mode’un şarkılarını yorumlayan bir tribute grubudur. Etkinlikte Depeche Mode’un klasikleşmiş pop-rock eserleri, Petch Mode’un nostaljik ve görsel açıdan zengin sahne performansıyla dinleyicilere sunulacak.

  • 2much DJ Performansı – 2much – Blind İstanbul – 21 Mart 2026 Cumartesi, 23:59 – Satışta. 2much, İstanbul çıkışlı iki kadın DJ (Seda Erciyes ve Tuğçe Şenoğul) ikilisidir ve canlı, enerjik elektronik dans müzikleriyle tanınır. Yeni nesil DJ performanslarıyla popüler hale gelen 2much, bu gecede dinleyicilere yüksek tempolu bir set sunacak.

  • “Bu Gece Boğazdayız – Mart” (Tekne Turu Konseri) – Tosun Paşa Boğaz Tur Teknesi – 21 Mart 2026 Cumartesi, 20:15 – Satışta. Bu organizasyon, İstanbul Boğazı’nda eğlenceli bir gece turu sunar. Konser dahil tekne turunda canlı şovlar, DJ performansları ve müzik dinletileri yer alır; katılımcılar unutulmaz Boğaz manzarası eşliğinde müzik ve dansla dolu bir akşam yaşayacak.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Türk Halk Müziğinden Kimler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Türk Halk Müziğinden Kimler Var?
  • Cengiz Özkan Konseri – Cengiz Özkan – Hayalmest Bostancı – 22 Mart 2026 Pazar, 22:30 – Satışta. Cengiz Özkan, Türk halk müziği ve arabesk geleneklerinde eserler seslendiren ünlü bir sanatçıdır. Söz yazdığı ve bestelediği duygusal temalı parçalarla tanınan Özkan, bu konserinde nefesli sazlar eşliğinde zengin bir türkü repertuvarı sunacak.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Etkinliği Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Etkinliği Var mı?
  • Mustafa Keser Konseri – Mustafa Keser – Hayalmest Bostancı – 21 Mart 2026 Cumartesi, 22:30 – Satışta. Mustafa Keser, 1960’lardan bu yana aktif olarak sahneye çıkan ve Türk sanat müziğinin sevilen eserlerini yorumlayan bir ud virtüözüdür. Zengin deneyimiyle Türk sanat müziğinin klasikleşmiş şarkılarını seslendiren Keser, bu özel akşamda da unutulmaz ezgilerle dinleyicisiyle buluşacak.
İstanbul'da Bu Hafta Sonu Alternatif Müzik Dinlemek İçin Nereye Gidilmeli?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Alternatif Müzik Dinlemek İçin Nereye Gidilmeli?

  • Cem Adrian Konseri – Cem Adrian – Jolly Joker Vadistanbul – 21 Mart 2026 Cumartesi, 21:00 – Satışta. Cem Adrian (asıl adıyla Cem Filiz), alternatif rock ve caz türlerinde eserler icra eden bir şarkıcıdır. Olağanüstü geniş ses aralığına sahip Adrian; duygusal sözlü, deneysel ballad’larıyla bilinir. Bu konserinde hem sert rock tınılı parçalar hem de duygusal solo piyano parçalarını paylaşacak.

  • Ahiyan Konseri – Ahiyan – Hayal Kahvesi Aqua Florya – 21 Mart 2026 Cumartesi, 22:00 – Satışta. Ahiyan, Türkiye alternatif müzik sahnesinde genç sayılabilecek bir gruptur ve sözlerinde özgün hikâyelere yer verir. Modern rock, reggae ve elektronik öğeleri harmanlayan Ahiyan, konserinde kendi besteleriyle sıra dışı bir atmosfer yaratacak.

  • Ümit Yaşar Konseri – Ümit Yaşar – Mahsus Sahne, Taksim – 21 Mart 2026 Cumartesi, 22:15 – Satışta. Ümit Yaşar, pop ve fantezi tarzında eserler üreten genç bir şarkıcıdır. Ses yarışmalarındaki başarısı ve çıkış single’larıyla tanınan Yalman (Yaşar), bu konsere güncel pop şarkılarını ve Türkiye’ye özgü melodik altyapılarıyla hazırlanacak.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
